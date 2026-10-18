Al-Fateh 2-3 Al Khaleej Saihat: Al Khaleej Saihat giành chiến thắng Al-Fateh chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi đứng hạng 16 với 6 điểm và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 19/10/2026.

Al-Fateh 2 - 3 Al Khaleej Saihat Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Fateh tiếp đón Al Khaleej Saihat.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Fateh 53% - 47% Al Khaleej Saihat, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Fateh 44% - 56% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 1 - 5.

33' BÀN THẮNG! Al-Fateh (1-0) Phút 33': Lukáš Haraslín (Al-Fateh) lập công (kiến tạo: Mourad Batna). Tỷ số: 1 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': Ali Al-Hassan (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Al Khaleej Saihat ép sân Cầm bóng: Al-Fateh 39% - 61% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': Ali Alamine (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Al Khaleej Saihat): Joshua King vào sân thay Thamer Al-Khaibri.

45' Thay người Phút 45' (Al-Fateh): Fahad Al Zubaidi vào sân thay Ali Alamine.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Al Khaleej Saihat ép sân Cầm bóng: Al-Fateh 34% - 66% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 6; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 0.

58' Thẻ vàng Phút 58': Ali Saeed Ali Al Shaafi (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

60' BÀN THẮNG! Al-Fateh (2-0) Phút 60': Wilfried Kanga (Al-Fateh) lập công (kiến tạo: Hossam Essadak). Tỷ số: 2 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Al Khaleej Saihat): Saleh Al Amri vào sân thay Nawaf Al-Sadi.

62' Thay người Phút 62' (Al Khaleej Saihat): Musa Barrow vào sân thay Hussain Al Issa.

62' Al Khaleej Saihat ép sân Cầm bóng: Al-Fateh 36% - 64% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 6; phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Al-Fateh): Faisal Abdulwahed vào sân thay Lukáš Haraslín.

74' Al Khaleej Saihat ép sân Cầm bóng: Al-Fateh 36% - 64% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Al Khaleej Saihat): Majed Omar Kanabah vào sân thay Mansour Hamzi.

76' Thay người Phút 76' (Al Khaleej Saihat): Pedro Rebocho vào sân thay Ali Saeed Ali Al Shaafi.

78' BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (2-1) Phút 78': Musa Barrow (Al Khaleej Saihat) lập công (kiến tạo: Saleh Al Amri). Tỷ số: 2 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Al-Fateh): Robin Kelder vào sân thay Hossam Essadak.

84' BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (2-2) Phút 84': Joshua King (Al Khaleej Saihat) lập công (kiến tạo: Mateo Benegas). Tỷ số: 2 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Al-Fateh): Abdul Aziz Al-Fawaz vào sân thay Abdulaziz Al-Suwailem.

86' Al Khaleej Saihat ép sân Cầm bóng: Al-Fateh 38% - 62% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 8; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 1 - 2.

89' Thẻ vàng Phút 89': Mihai Lixandru (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

90+3' BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (2-3) Phút 90+3': Omar Mascarell (Al Khaleej Saihat) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

KT Kết thúc: Al-Fateh 2-3 Al Khaleej Saihat Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 02:55 19/10/2026

Đội hình chính thức Al-Fateh Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Sellami Al Khaleej Saihat Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes 1 A. Šemper 8 M. Lixandru 17 M. Saâdane 78 Abdulaziz Al Suwailem 27 Alamine Ali 6 Ali Al Hassan 20 H. Essadak 16 Abdulelah Al Khaibari 11 M. Batna 9 W. Kanga 10 L. Haraslín 96 Marwan Al Haidari 27 Fawaz Al Saqour 13 Ahmad Asiri 4 K. Kouyaté 14 Ali Al Shaafi 18 Nawaf Al Saadi 8 Omar Mascarell 15 Mansour Hamzi 28 Hussain Al Eisa 90 Thamer Al Khaibri 9 M. Benegas Dự bị Al-Fateh 22 Abdul Rahman Al Khaibari 94 Waleed Al Anzi 80 Faisal Al Abdulwahed 18 Abdulaziz Al Fawaz 7 Fahad Al Zubaidi 29 Ali Al Masoud 88 Othman Al-Othma 49 Saad Al Sharfa 19 R. Kelder Al Khaleej Saihat 11 Saleh Al Amri 3 Mohammed Al Khabrani 99 M. Barrow 5 Pedro Rebocho 1 Abbas Ibrahim 12 Majed Kanabah 7 J. King 17 Abdullah Al Hafith 16 Bader Munshi Cập nhật đội hình lúc 00:32 19/10/2026

Al-Fateh Thống kê Al Khaleej Saihat 38% Kiểm soát bóng 62% 12 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 4 7 Phạt góc 10 10 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật J. King Al Khaleej Saihat 1 bàn Omar Mascarell Al Khaleej Saihat 1 bàn M. Barrow Al Khaleej Saihat 1 bàn L. Haraslín Al-Fateh 1 bàn W. Kanga Al-Fateh 1 bàn M. Batna Al-Fateh 1 kiến tạo · điểm 7.59

Al-Fateh chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và áp lực đang đè nặng lên đội chủ sân Maydan Tamweel Al Oula khi họ tiếp Al Khaleej Saihat lúc 01:00 ngày 19/10/2026. Với 6 điểm và vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, Al-Fateh cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận thiếu ổn định.

Chủ nhà mang theo gánh nặng thứ hạng

Al-Fateh hiện đứng hạng 16 với 6 điểm, thấp hơn đối thủ 5 bậc và kém 3 điểm. Đây là vị trí không tương xứng với kỳ vọng của một đội được đá trên sân nhà, và sức ép từ khán đài có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu trận đấu không sớm đi theo ý muốn.

Phong độ gần đây càng làm bức tranh thêm nặng nề. Trong 5 trận gần nhất, Al-Fateh thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 3 trận. Một chiến thắng đơn lẻ chưa đủ để khẳng định đội đã tìm lại sự ổn định.

Al Khaleej Saihat ít thua nhưng khó thắng

Al Khaleej Saihat đứng hạng 11 với 9 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Họ cũng đang có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Như vậy, đội khách không thua trong 4 trận gần nhất. Dù chưa tạo được sức bật lớn, đây là đội đang giữ được sự chắc chắn cần thiết khi làm khách, và có phong độ nhỉnh hơn chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Fateh

Lịch sử gặp gỡ là điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Fateh thắng 3 trận, Al Khaleej Saihat thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Hai đội đều có khả năng giành chiến thắng, nên trận này ít khi kết thúc với một kết quả nhạt nhòa.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Al-Fateh, bài toán lớn nhất là biến sân nhà thành lợi thế thực sự. Đội cần vào trận với tâm lý chủ động, hạn chế sai lầm ở những thời điểm đầu trận để không tự tạo thêm áp lực cho mình. Sau 3 trận thua liên tiếp trước chiến thắng gần nhất, sự ổn định khi phòng ngự cũng quan trọng không kém khả năng tấn công.

Ngược lại, Al Khaleej Saihat nhiều khả năng sẽ giữ cấu trúc chắc chắn và chờ cơ hội. Chuỗi 3 trận hòa liên tiếp cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa quen với việc giành trọn 3 điểm. Nếu trận đấu kéo dài mà chủ nhà chưa tìm được bàn thắng, sức ép lên Al-Fateh sẽ càng tăng.

Nhận định

Các chỉ số phong độ và thứ hạng nghiêng về Al Khaleej Saihat, còn lịch sử đối đầu lại có lợi cho Al-Fateh. Điều này khiến trận đấu khó lường. Chủ nhà có động lực rõ ràng để giành điểm, nhưng áp lực từ vị trí hạng 16 có thể ảnh hưởng đến cách họ thi đấu. Nếu Al-Fateh kiểm soát được tâm lý và giữ vững phong độ của trận thắng gần nhất, họ có cơ hội biến sân nhà thành lợi thế thực sự.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fateh · 3 thắng 0 hòa Al Khaleej Saihat · 2 thắng Al-Fateh 1 - 0 Al Khaleej Saihat AL- Al Khaleej Saihat 0 - 1 Al-Fateh AL- Al Khaleej Saihat 1 - 5 Al-Fateh AL- Al-Fateh 1 - 2 Al Khaleej Saihat AKS Al-Fateh 1 - 2 Al Khaleej Saihat AKS

Al-Fateh 5 trận gần nhất T B B B H 9 Trận 1-3-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 17 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất T H H H B 9 Trận 1-6-2 T-H-B 6 Ghi (TB 0.7) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 10 Al-Hazm 9 2 3 4 -3 9 B H B T H 11 Al Khaleej Saihat 9 1 6 2 -5 9 T H H H B 12 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T … 15 Al-Faisaly FC 8 1 3 4 -7 6 T B H H B 16 Al-Fateh 9 1 3 5 -10 6 T B B B H 17 Al Taawon 9 0 4 5 -12 4 H B B B H …