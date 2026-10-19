Al-Fayha 2-3 Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah giành chiến thắng
Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đến sân của Al-Fayha lúc 22h05 ngày 19/10/2026, với lợi thế rõ rệt về điểm số, phong độ và thành tích đối đầu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Fayha tiếp đón Al-Ahli Jeddah.
- 13'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 32% - 68% Al-Ahli Jeddah, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1.
- 14'Thay người
Phút 14' (Al-Ahli Jeddah): Artem Bondarenko vào sân thay Ziyad Al-Johani.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Alfa Semedo (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Foul).
- 26'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 32% - 68% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 1.
- 38'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Al-Fayha 43% - 57% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 6 - 4.
- 44'BÀN THẮNG! Al-Fayha (1-0)
Phút 44': Hugo Moura (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Ahmed Bamasud). Tỷ số: 1 - 0.
- 45+3'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-1)
Phút 45+3': Artem Bondarenko (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Saad Yaslam Balobaid). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 39% - 61% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.
- 59'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-2)
Phút 59': Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Jeddah) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.
- 63'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 40% - 60% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 65'BÀN THẮNG! Al-Fayha (2-2)
Phút 65': Jason Remeseiro (Al-Fayha) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 70'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (2-3)
Phút 70': Artem Bondarenko (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Valentin Atangana Edoa). Tỷ số: 2 - 3.
- 77'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 39% - 61% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 0.
- 80'Thay người
Phút 80' (Al-Ahli Jeddah): Mohammed Abdulrahman Yousef vào sân thay Saeed Baattia.
- 80'Thay người
Phút 80' (Al-Fayha): Mansor Al Beshe vào sân thay Hugo Moura.
- 80'Thay người
Phút 80' (Al-Ahli Jeddah): Meshal Al Materai vào sân thay Matheus Gonçalves Martins.
- 88'Thay người
Phút 88' (Al-Fayha): Rayan Enad vào sân thay Mohammed Al-Baqawi.
- 89'Thay người
Phút 89' (Al-Fayha): Fahad Al Hubayshi vào sân thay Mokher Al-Rashidi.
- 89'Thay người
Phút 89' (Al-Fayha): Nawaf Al-Harthi vào sân thay Yago Souza.
- 89'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 39% - 61% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 8, phạm lỗi 15 - 10, cứu thua 4 - 0.
- 90+4'Thay người
Phút 90+4' (Al-Ahli Jeddah): Mohammed Sulaiman vào sân thay Eduard Spertsyan.
- 90+4'Thay người
Phút 90+4' (Al-Ahli Jeddah): Makaya Ibrahima Diaby vào sân thay Valentin Atangana Edoa.
- KTKết thúc: Al-Fayha 2-3 Al-Ahli Jeddah
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 00:07 20/10/2026
Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có chuyến làm khách trước Al-Fayha trên sân Al Majma’a Sport City vào lúc 22h05 ngày 19/10/2026. Với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng cùng 15 điểm, đội khách bước vào trận đấu với tâm thế của đội đang có đà đi lên. Ở chiều ngược lại, Al-Fayha cần một kết quả tích cực để rời khỏi nhóm cuối bảng.
Al-Ahli Jeddah giữ nhịp tốt trong nhóm đầu
Al-Ahli Jeddah hiện đứng hạng 6 với 15 điểm. Đây là vị trí giúp đội khách bám sát nhóm dự cúp châu lục, đúng với mục tiêu mà đội đang hướng tới ở giai đoạn này.
Phong độ gần đây cũng ủng hộ họ. Trong 4 trận gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Hai trận thắng đến ở những lượt đấu mới nhất, cho thấy đội đang vào guồng sau giai đoạn thi đấu chưa ổn định trước đó.
Al-Fayha chật vật tìm chiến thắng
Al-Fayha đang đứng hạng 14 với 7 điểm, kém đối thủ 8 bậc trên bảng xếp hạng và 8 điểm. Khoảng cách này phản ánh khá rõ hành trình khác biệt của hai đội từ đầu mùa.
Phong độ của chủ nhà cũng chưa mấy sáng sủa. Trong 5 trận gần nhất, Al-Fayha chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua ở trận gần nhất. Việc thiếu những chiến thắng khiến Al-Fayha khó tạo được đà đi lên và còn nhiều việc phải làm để cải thiện vị thế.
Thế đối đầu nghiêng về Al-Ahli Jeddah
Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 4 lần, hòa 1 lần, còn Al-Fayha chưa có chiến thắng nào. Đó là một khoảng cách lớn về mặt tâm lý, và chủ nhà sẽ phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi này.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Với đội khách, bài toán nằm ở sự ổn định. Một đội đang bám sát nhóm đầu cần tận dụng đà hưng phấn từ hai trận thắng gần nhất để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, hạn chế để chủ nhà có cơ hội lấy lại tự tin.
Với Al-Fayha, thách thức là giữ kỷ luật và tìm ra bàn thắng đầu tiên. Khi chưa thắng trong 5 trận gần nhất, việc không để thủng lưới sớm có thể giúp đội duy trì sự tập trung và giữ trận đấu trong tầm kiểm soát. Sân nhà là yếu tố mà chủ nhà phải khai thác tối đa để làm khó đối thủ.
Nhận định
Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về Al-Ahli Jeddah: vị trí cao hơn, phong độ tốt hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Đội khách vì thế được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này.
Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Al-Fayha có động lực lớn để tìm một kết quả tốt trên sân nhà. Cuộc đối đầu vào 22h05 ngày 19/10/2026 vì thế hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với tham vọng của Al-Ahli Jeddah.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)