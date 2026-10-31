Al-Fayha 4-1 Al-Faisaly FC: Al-Fayha giành chiến thắng
Al-Fayha cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, gồm 3 trận hòa và 2 trận thua, khi tiếp Al-Faisaly FC lúc 21h55 ngày 31/10/2026 trên sân Al Majma’a Sport City. Hai đội đang đứng liền kề nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng, chỉ cách nhau 2 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Fayha tiếp đón Al-Faisaly FC.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Al-Fayha 48% - 52% Al-Faisaly FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 21'Thẻ vàng
Phút 21': Abdulaziz Al-Bishi (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Al-Faisaly FC ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 41% - 59% Al-Faisaly FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Fábio Luiz Carille de Araujo (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 30'BÀN THẮNG! Al-Faisaly FC (0-1)
Phút 30': Abdulrahman Al Safari (Al-Faisaly FC) lập công (kiến tạo: Yaseen Barnawi). Tỷ số: 0 - 1.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Flávio (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Hugo Moura (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Argument).
- 35'Thẻ vàng
Phút 35': Alexandre Mendy (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Argument).
- 36'Al-Faisaly FC ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 42% - 58% Al-Faisaly FC, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 43'BÀN THẮNG! Al-Fayha (1-1)
Phút 43': Fashion Sakala (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Jason Remeseiro). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Al-Fayha ép sân
Cầm bóng: Al-Fayha 49% - 51% Al-Faisaly FC, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Abdulrahman Al Safari (Al-Faisaly FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 57'BÀN THẮNG! Al-Fayha (2-1)
Phút 57': Ziyad Al-Sahafi (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Jason Remeseiro). Tỷ số: 2 - 1.
- 60'Thay người
Phút 60' (Al-Faisaly FC): Saud Thamer Haddad vào sân thay Abdulrahman Al Safari.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Jason Remeseiro (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Al-Fayha 49% - 51% Al-Faisaly FC, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 2.
- 66'BÀN THẮNG! Al-Fayha (3-1)
Phút 66': Jason Remeseiro (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Fashion Sakala). Tỷ số: 3 - 1.
- 67'Thay người
Phút 67' (Al-Fayha): Lázaro Vinicius Marques vào sân thay Yago Souza.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Al-Fayha 48% - 52% Al-Faisaly FC, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 2.
- 78'Thay người
Phút 78' (Al-Fayha): Mokher Al-Rashidi vào sân thay Mohammed Al-Baqawi.
- 78'Thay người
Phút 78' (Al-Fayha): Rayan Enad vào sân thay Turki Al Jaadi.
- 84'Thay người
Phút 84' (Al-Faisaly FC): Abdulrahman Al Shereaf vào sân thay Flávio.
- 84'Thay người
Phút 84' (Al-Faisaly FC): Jaime Seoane vào sân thay Abdulaziz Al-Bishi.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Al-Fayha 46% - 54% Al-Faisaly FC, dứt điểm 15 - 15 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 4 - 2.
- 87'Thay người
Phút 87' (Al-Fayha): Nawaf Al-Harthi vào sân thay Jason Remeseiro.
- 88'Thay người
Phút 88' (Al-Faisaly FC): André-Jordy Ella vào sân thay Abdullah Al-Mogren.
- 88'Thay người
Phút 88' (Al-Faisaly FC): Eid Al-Muwallad vào sân thay Theo Bongonda.
- 90+1'BÀN THẮNG! Al-Fayha (4-1)
Phút 90+1': Hugo Moura (Al-Fayha) lập công (kiến tạo: Fashion Sakala). Tỷ số: 4 - 1.
- KTKết thúc: Al-Fayha 4-1 Al-Faisaly FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.
Cập nhật lúc 23:53 31/10/2026
Al-Fayha cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al-Faisaly FC vào lúc 21h55 ngày 31/10/2026 trên sân Al Majma’a Sport City. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào: hòa 3 trận và thua 2 trận. Với một đội đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, đây là cơ hội để tìm lại cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà.
Al-Fayha: chuỗi trận bế tắc cần được cắt đứt
Phong độ gần đây của Al-Fayha khá đáng lo. Trận gần nhất của đội là một trận hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp, rồi tiếp tục là hai trận hòa. Đội chủ nhà không thua nặng nề, nhưng cũng không biến được những trận cầu giằng co thành 3 điểm.
Hiện Al-Fayha có 8 điểm và xếp hạng 15. Việc không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất khiến họ thiếu những kết quả cần thiết để cải thiện vị thế. Vì vậy, trận gặp Al-Faisaly FC mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần lẫn điểm số.
Al-Faisaly FC: phong độ thất thường nhưng nhỉnh hơn
Al-Faisaly FC cũng chưa thể hiện sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả xen kẽ cho thấy họ có khả năng giành điểm, nhưng chưa duy trì được mạch chiến thắng dài.
Tuy vậy, so với chủ nhà, đội khách đang có phong độ nhỉnh hơn khi đã nếm mùi chiến thắng trong thời gian gần đây. Al-Faisaly FC đứng thứ 14 với 10 điểm, chỉ hơn Al-Fayha 2 điểm.
Thế đối đầu cân bằng, đội khách nhỉnh hơn
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Fayha thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Al-Faisaly FC. Xu hướng này cho thấy hai đội thường cầm chân nhau, và khi có người thắng thì đội khách chiếm ưu thế hơn một chút.
Điều đó có nghĩa Al-Fayha không thể chủ quan dù được chơi trên sân nhà. Ngược lại, Al-Faisaly FC cũng không có lợi thế quá lớn trong các lần chạm trán gần đây.
Cuộc đua điểm số giữa hai đội liền kề
Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm, nên kết quả trận này có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai. Nếu giành chiến thắng, Al-Fayha sẽ có 11 điểm, vượt qua con số 10 điểm hiện tại của Al-Faisaly FC. Ngược lại, nếu đội khách thắng, khoảng cách sẽ nới rộng thành 5 điểm.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Với chuỗi 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, Al-Fayha cần sự quyết đoán hơn ở khâu hoàn tất tình huống để biến thế trận cân bằng thành chiến thắng. Lợi thế sân nhà và sự cần thiết phải có 3 điểm có thể thúc đẩy đội chủ nhà chơi chủ động hơn.
Về phía Al-Faisaly FC, phong độ xen kẽ thắng thua cho thấy họ có thể tạo bất ngờ khi được thi đấu thoải mái. Một khởi đầu tập trung và kỷ luật sẽ giúp đội khách giữ được sự ổn định trước áp lực từ chủ nhà.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ chưa thuyết phục và đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Al-Faisaly FC nhỉnh hơn về phong độ lẫn thành tích đối đầu gần đây, nhưng Al-Fayha có động lực lớn để giành lại chiến thắng trên sân nhà. Một trận đấu giằng co, nơi chi tiết nhỏ quyết định kết quả, là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)