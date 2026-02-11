Al-Gharafa 0-5 Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC giành chiến thắng Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 5 điểm. Họ làm khách của Al-Gharafa lúc 01h15 ngày 03/11/2026 trên sân Thani bin Jassim.

Al-Gharafa 0 - 5 Al-Qadisiyah FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Gharafa tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

12' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Gharafa 10% - 90% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1.

17' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1) Phút 17': Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 1.

24' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Gharafa 19% - 81% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

26' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2) Phút 26': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Christopher Bonsu Baah). Tỷ số: 0 - 2.

36' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Gharafa 16% - 84% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 0 - 0.

38' Thay người Phút 38' (Al-Gharafa): Florinel Coman vào sân thay Frank Magri.

43' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-3) Phút 43': Yasir Al-Shahrani (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Abdullah Al-Salem). Tỷ số: 0 - 3.

45' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-4) Phút 45': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Tijjani Reijnders). Tỷ số: 0 - 4.

45' Thay người Phút 45' (Al-Gharafa): Saifeldeen Fadlalla vào sân thay Abdulrahman Al-Rashidi.

45' Thay người Phút 45' (Al-Gharafa): Yacine Brahimi vào sân thay Amjed Nasar Mohamed.

45' Thay người Phút 45' (Al-Gharafa): Ferjani Sassi vào sân thay Abdirashid Saeed Hassan.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Gharafa 20% - 80% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 12 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 0 - 0.

61' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Gharafa 23% - 77% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 0 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Al-Qadisiyah FC): Mohammed Hamad Al-Qahtani vào sân thay Tijjani Reijnders.

62' Thay người Phút 62' (Al-Qadisiyah FC): Mahamadou Sangaré vào sân thay Abdullah Al-Salem.

62' Thay người Phút 62' (Al-Qadisiyah FC): Abdulmalik Al-Jaber vào sân thay Ahmed Al-Siyahi.

70' Thẻ vàng Phút 70': Fabricio Díaz (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Dissent).

73' Thay người Phút 73' (Al-Qadisiyah FC): Suleman Sani vào sân thay Christopher Bonsu Baah.

73' Thay người Phút 73' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Mohammed Abu Al-Shamat.

73' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Gharafa 26% - 74% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 0 - 1.

81' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-5) Phút 81': Mohammed Hamad Al-Qahtani (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mahamadou Sangaré). Tỷ số: 0 - 5.

84' Thay người Phút 84' (Al-Gharafa): Yousef Saaed Ahmed vào sân thay Jamal Hamed.

85' Thẻ vàng Phút 85': Mason Holgate (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Gharafa 27% - 73% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 5 - 15 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 0 - 1.

86' Thẻ vàng Phút 86': Saifeldeen Fadlalla (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Al-Gharafa 0-5 Al-Qadisiyah FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 03:13 03/11/2026

Đội hình chính thức Al-Gharafa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Martins Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers 31 A. Kone 18 Ayoub Al Oui 27 M. Holgate 20 Jang Hyun-Soo 99 Jamal Hamed 29 F. Díaz 97 Nasar Mohamed 11 Amro Abdelfatah Ali Surag 2 Abdulrahman Faiz Al Rashidi 9 F. Magri 22 Abdirashid Saeed Hassan 1 K. Casteels 35 A. Al Siyahi 12 Yasir Al Shahrani 17 G. Álvarez 2 Mohammed Abu Al Shamat 14 T. Reijnders 5 J. Weigl 10 Musab Al Juwayr 22 C. Bonsu Baah 33 J. Quiñones 9 Abdullah Al Salem Dự bị Al-Gharafa 8 Y. Brahimi 7 F. Coman 23 Saifeldeen Hassan Fadlalla 16 Jamil Friarkh 34 M. Gamal 13 F. Sassi 19 Yousef Saaed Ahmed 1 Khalifa Ababacar 6 Dame Traoré Al-Qadisiyah FC 15 Mohammed Al Qahtani 30 M. Sangare 70 S. Suleiman 50 Meshari Sunyur 28 Ahmed Al Kassar 18 Abdulmalik Al-Jaber 7 Turki Al Ammar 13 Abdulah Abdulaziz Al Jwayzan 86 Elyas Abu Bakr Shaikh Cập nhật đội hình lúc 00:47 03/11/2026

Al-Gharafa Thống kê Al-Qadisiyah FC 28% Kiểm soát bóng 72% 5 Dứt điểm 16 1 Trúng đích 5 1 Phạt góc 8 14 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật J. Quiñones Al-Qadisiyah FC 2 bàn · 1 kiến tạo Mohammed Abu Al Shamat Al-Qadisiyah FC 1 bàn Yasir Al Shahrani Al-Qadisiyah FC 1 bàn Mohammed Al Qahtani Al-Qadisiyah FC 1 bàn C. Bonsu Baah Al-Qadisiyah FC 1 kiến tạo · điểm 7.7 Abdullah Al Salem Al-Qadisiyah FC 1 kiến tạo · điểm 7.04

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trước Al-Gharafa là cơ hội để đội bóng này củng cố vị trí. Hiện Al-Qadisiyah FC xếp hạng 7 với 5 điểm, trong khi Al-Gharafa đứng thứ 15 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01h15 ngày 03/11/2026 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

Al-Qadisiyah FC giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai tình thế khác nhau. Với vị trí thứ 7 và 5 điểm, Al-Qadisiyah FC có lợi thế rõ rệt so với chủ nhà ở nhóm cuối bảng. Mỗi điểm số thu về lúc này đều giúp họ giữ vững khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ vị thế ấy. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận đấu mới nhất, cho thấy họ đang bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực.

Al-Gharafa cần tìm lại sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Al-Gharafa đang gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà đứng hạng 15 với 0 điểm. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, chiến thắng ở trận gần đây nhất cho thấy Al-Gharafa vẫn có khả năng bật dậy. Thi đấu trên sân nhà, đội bóng này có động lực lớn để tạo bất ngờ và cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ vượt trội hơn, Al-Qadisiyah FC nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc giữ kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ là chìa khóa để đội khách duy trì lợi thế ngay từ đầu trận.

Trong khi đó, Al-Gharafa cần sự tập trung cao độ trong những phút đầu và tận dụng lợi thế sân nhà. Một khởi đầu tốt có thể giúp họ gây áp lực lên đối thủ và thay đổi cục diện trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Qadisiyah FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, Al-Gharafa vẫn có thể tạo khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau chiến thắng gần nhất. Với Al-Qadisiyah FC, một kết quả tích cực ở Thani bin Jassim Stadium sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Al-Gharafa 5 trận gần nhất T B H H B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T H B T T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 6 Al Shamal 3 1 2 0 +2 5 T H H 7 Al-Qadisiyah FC 3 1 2 0 +1 5 H H T 8 Al-Ittihad FC 3 1 1 1 0 4 T B H T … 14 Al Sadd 3 0 1 2 -5 1 H B B 15 Al-Gharafa 3 0 0 3 -3 0 B B B 16 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B