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Al-Gharafa 1-2 Esteghlal FC: Esteghlal FC giành chiến thắng

Văn Thể12/10/2026 20:16

Esteghlal FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 3 điểm và bất bại 5 trận gần nhất, trong trận gặp Al-Gharafa lúc 01:15 ngày 13/10/2026.

Al-Gharafa1 - 2Esteghlal FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Gharafa tiếp đón Esteghlal FC.

  • 13'Esteghlal FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 39% - 61% Esteghlal FC, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

  • 25'Esteghlal FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 32% - 68% Esteghlal FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 1.

  • 32'Thay người

    Phút 32' (Esteghlal FC): Jasir Asani vào sân thay Amirmohammad Razaghinia.

  • 37'BÀN THẮNG! Esteghlal FC (0-1)

    Phút 37': Jasir Asani (Esteghlal FC) lập công (kiến tạo: Saleh Hardani). Tỷ số: 0 - 1.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Gharafa 44% - 56% Esteghlal FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 2.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Gharafa): Hassan Aladin vào sân thay Dame Traore.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Roozbeh Cheshmi (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Al-Gharafa (1-1)

    Phút 48': Ferjani Sassi (Al-Gharafa) lập công (kiến tạo: Seydou Sano). Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'Al-Gharafa ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 46% - 54% Esteghlal FC, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Esteghlal FC): Alireza Koushki vào sân thay Jaloliddin Masharipov.

  • 60'BÀN THẮNG! Esteghlal FC (1-2)

    Phút 60': Hossein Goudarzi (Esteghlal FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 63'Esteghlal FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 41% - 59% Esteghlal FC, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Al-Gharafa): Amro Surag vào sân thay Frank Magri.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Esteghlal FC): Mohammadhossein Eslami vào sân thay Jasir Asani.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Al-Gharafa): Florinel Coman vào sân thay Seydou Sano.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Al-Gharafa): Mason Holgate vào sân thay Abdulrahman Al-Rashidi.

  • 75'Esteghlal FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 42% - 58% Esteghlal FC, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al-Gharafa): Amjed Nasar Mohamed vào sân thay Yacine Brahimi.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Esmaeil Gholizadeh (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Esteghlal FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 42% - 58% Esteghlal FC, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 8 - 4; phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 1 - 5.

  • KTKết thúc: Al-Gharafa 1-2 Esteghlal FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:19 13/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Gharafa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Martins
Esteghlal FC
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Sohrab Bakhtiarizadeh
31
A. Kone
18
Ayoub Al Oui
4
S. Sano
6
Dame Traoré
23
Saifeldeen Hassan Fadlalla
29
F. Díaz
13
F. Sassi
96
A. Ounas
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
8
Y. Brahimi
9
F. Magri
76
H. Far Abbasi
2
Saleh Hardani
6
S. Fallah
4
R. Cheshmi
5
R. Ashurmatov
27
H. Goudarzi
87
Saitmuratov
8
Razzaghinia
33
A. Aghasi
10
J. Masharipov
11
Saharkhizan
Dự bị
Al-Gharafa
90 A. Hassan7 F. Coman5 Mostafa Essam16 Jamil Friarkh27 M. Holgate24 Hamad Kahiout97 Nasar Mohamed1 Khalifa Ababacar11 Amro Abdelfatah Ali Surag
Esteghlal FC
80 M. Eslami9 M. Azadi7 J. Asani88 M. Ahmadi20 A. Koushki15 A. Zamani60 Hosseinifar26 Mohammad Mehdi Ghayedi Heydari36 Alireza Mohebali
Cập nhật đội hình lúc 00:52 13/10/2026
Al-GharafaThống kêEsteghlal FC
45%
Kiểm soát bóng
55%
17
Dứt điểm
10
8
Trúng đích
3
9
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
13
1
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
H. Goudarzi
H. Goudarzi
Esteghlal FC
1 bàn
J. Asani
J. Asani
Esteghlal FC
1 bàn
F. Sassi
F. Sassi
Al-Gharafa
1 bàn
Saleh Hardani
Saleh Hardani
Esteghlal FC
1 kiến tạo · điểm 7.48
S. Sano
S. Sano
Al-Gharafa
1 kiến tạo · điểm 7.3
H. Far Abbasi
H. Far Abbasi
Esteghlal FC
Điểm 7.66

Esteghlal FC bước vào trận gặp Al-Gharafa với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay. Đội khách đang đứng thứ 2 với 3 điểm và có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

Esteghlal FC giữ phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Esteghlal FC thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa để thua trận nào. Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn của một tập thể biết cách giữ vững thế trận và hiếm khi để đối thủ tìm được chiến thắng.

Với 3 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, Esteghlal FC đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trong trận này sẽ giúp đội bóng củng cố vị thế của mình trong cuộc đua lên đỉnh bảng.

Al-Gharafa cần sớm tìm lại mạch thắng

Ngược lại, Al-Gharafa đang trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Phong độ chập chờn này phản ánh ở vị trí hiện tại của họ.

Hiện Al-Gharafa đứng thứ 12 với 0 điểm. Lợi thế sân nhà là điều đội bóng cần tận dụng để cải thiện tình hình, nhưng nhiệm vụ không hề dễ dàng trước một đối thủ đang thi đấu ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Ở lần chạm trán gần nhất, Esteghlal FC giành chiến thắng, còn Al-Gharafa chưa có trận thắng hay hòa nào. Một lần gặp nhau chưa đủ để tạo thành xu hướng rõ rệt, nhưng kết quả đó ít nhiều mang lại thêm niềm tin cho đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ giữa hai đội là yếu tố đáng chú ý nhất. Esteghlal FC có chuỗi 5 trận bất bại cùng vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng, trong khi Al-Gharafa đang cần một kết quả để thoát khỏi chuỗi thất bại dày đặc.

Nếu Esteghlal FC duy trì được sự chắc chắn như những trận gần đây, họ có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực. Tuy nhiên, Al-Gharafa thi đấu trên sân nhà và có động lực lớn để lấy lại thăng bằng, nên trận đấu hứa hẹn không dễ dàng cho đội khách.

Nhìn chung, Esteghlal FC được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ và vị trí, còn Al-Gharafa cần sự tập trung cao độ để tạo bất ngờ ngay trước khán giả nhà.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Al-Gharafa · 0 thắng0 hòaEsteghlal FC · 1 thắng
17/09/2024
Esteghlal FC
3 - 0
Al-Gharafa
EF
Al-Gharafa
5 trận gần nhất
BTBHB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Esteghlal FC
5 trận gần nhất
HTTHH
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain1100+43T
2Esteghlal FC1100+33T
3Al-Qadisiyah FC1100+13T
11Al-Wasl FC1001-10B
12Al-Gharafa1001-10B
13Al Quwa Al Jawiya1001-10B

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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