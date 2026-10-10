Al-Hazm 1-1 NEOM: Hai đội chia điểm NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Al-Hazm với 15 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà nỗ lực chấm dứt chuỗi trận bất ổn.

Al-Hazm 1 - 1 NEOM Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Hazm tiếp đón NEOM.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Hazm 45% - 55% NEOM, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

17' Thẻ vàng Phút 17': Abdulaziz Al-Dwehe (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

25' NEOM ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 40% - 60% NEOM, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

37' NEOM ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 36% - 64% NEOM, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

41' BÀN THẮNG! Al-Hazm (1-0) Phút 41': Aboubacar·Diakite (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Ahmed Al-Nakhli). Tỷ số: 1 - 0.

42' Thay người Phút 42' (NEOM): Khalifah Al-Dawsari vào sân thay Amadou Koné.

45' Thay người Phút 45' (NEOM): Saïd Benrahma vào sân thay Haroune Camara.

45' Thay người Phút 45' (NEOM): Khalil Al-Absi vào sân thay Muhanad Al Saad.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' NEOM ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 40% - 60% NEOM, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

55' BÀN THẮNG! NEOM (1-1) Phút 55': Saïd Benrahma (NEOM) lập công (kiến tạo: Georgios Masouras). Tỷ số: 1 - 1.

61' NEOM ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 34% - 66% NEOM, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Al-Hazm): Waleed Al-Shanqiti vào sân thay Aboubacar·Diakite.

71' Thay người Phút 71' (Al-Hazm): Mohammed Al Hamdani vào sân thay Abdulaziz Al-Dwehe.

73' NEOM ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 39% - 61% NEOM, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

75' Thẻ vàng Phút 75': Sofiane Bendebka (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thẻ vàng Phút 79': Abdurahman Al-Dakheel (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (NEOM): Abbas Al Hassan vào sân thay Georgios Masouras.

85' NEOM ép sân Cầm bóng: Al-Hazm 38% - 62% NEOM, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 2.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Al-Hazm): Mohamed Amine Ben Hamida vào sân thay Amir Saâyoud.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Al-Hazm): Mory Konate vào sân thay Abdurahman Al-Dakheel.

90+3' Thay người Phút 90+3' (NEOM): Mohammed Al-Burayk vào sân thay Valentín Vada.

KT Kết thúc: Al-Hazm 1-1 NEOM Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:52 10/10/2026

Đội hình chính thức Al-Hazm Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Kadri NEOM Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Galtier 36 J. Staněk 4 Sultan Tanker 17 Bonheur Mugisha 34 Abdulrahman Al-Dakheel 2 Saud Al Rashed 28 S. Bendebka 24 A. Bah 27 Ahmed Al Nakhli 22 Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi 10 A. Sayoud 29 Aboubacar Diakite 1 M. Bułka 15 Abdulmalik Al Oyayari 5 M. Sarr 44 N. Zézé 27 Islam Hawsawi 77 Muhannad Al Saad 23 V. Vada 72 A. Koné 7 G. Masouras 91 A. Lacazette 70 Haroune Camara Dự bị Al-Hazm 88 K. Abduljawad 77 M. Al Hamdani 13 Abdullah Al Shanqiti 5 Mohammed Issa 95 Jaser Ateeq 3 A. Ben Hmida 8 M. Konaté 23 Ibrahim Zaid NEOM 4 Khalifah Al Dawsari 14 Khalil Al Absi 2 Mohammed Al Burayk 55 Muhammad Al Dosari 8 Faisal Al Ghamdi 6 A. Al Hassan 75 Khalid Al Rammah 10 S. Benrahma 33 Abdulrahman Dagriri Cập nhật đội hình lúc 20:23 10/10/2026

Al-Hazm Thống kê NEOM 38% Kiểm soát bóng 62% 6 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 3 2 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Aboubacar Diakite Al-Hazm 1 bàn S. Benrahma NEOM 1 bàn G. Masouras NEOM 1 kiến tạo · điểm 7.7 Ahmed Al Nakhli Al-Hazm 1 kiến tạo · điểm 6.72 M. Sarr NEOM Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Al-Hazm và NEOM diễn ra vào lúc 20:50 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Hazm Club Stadium. NEOM bước vào trận đấu này với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Al-Hazm tìm kiếm điểm tựa sân bãi để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

NEOM bám đuổi nhóm dự cúp châu lục

NEOM hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Thứ hạng này giúp đội bóng duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu trong cuộc đua giành các vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Xét về phong độ trong 5 trận gần nhất, NEOM giành được 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, đội bóng này vừa trải qua 2 thất bại ở những lần ra sân gần đây. Chuyến làm khách lần này là thời điểm quan trọng để NEOM chấn chỉnh lại nhịp độ thi đấu nhằm bảo vệ vị trí trong nhóm trên.

Thử thách cho Al-Hazm trên sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Hazm đang đứng ở vị trí thứ 10 với 8 điểm tích lũy được. Việc kém đối thủ 7 điểm phản ánh những khó khăn nhất định mà đội chủ sân Al Hazm Club Stadium phải trải qua.

Phong độ của Al-Hazm trong 5 trận đấu gần đây ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Sau khi có được 1 trận thắng và 2 trận hòa liên tiếp, Al-Hazm đã phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng để đội bóng này nỗ lực giành điểm số nhằm thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên.

Lợi thế đối đầu nghiêng về phía đội khách

Thành tích chạm trán trong 5 lần gần nhất đang nghiêng về phía NEOM. Đội khách đã giành 3 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận, trong khi Al-Hazm chỉ có 1 lần giành trọn chiến thắng.

Sự vượt trội về kết quả đối đầu cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng mang lại ưu thế tâm lý lớn cho NEOM. Dù vậy, việc thi đấu xa nhà trước một Al-Hazm đang khát điểm sẽ đòi hỏi đội bóng này phải thi đấu chặt chẽ nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hazm · 1 thắng 1 hòa NEOM · 3 thắng NEOM 1 - 1 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 1 - 2 NEOM NEO Al-Hazm 2 - 1 NEOM AL- Al-Hazm 0 - 2 NEOM NEO NEOM 2 - 0 Al-Hazm NEO

Al-Hazm 5 trận gần nhất B T H H B 7 Trận 2-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 9 Thủng lưới NEOM 5 trận gần nhất T T T B B 7 Trận 5-0-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 2 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 3 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T … 5 Al-Ahli Jeddah 8 5 0 3 +10 15 T T B T B 6 NEOM 7 5 0 2 +7 15 T T T B B 7 Al Kholood 8 3 3 2 -3 12 B B T H T … 9 Al Diriyah 8 3 2 3 -1 11 B H T B T 10 Al-Hazm 7 2 2 3 -2 8 B T H H B 11 Al Riyadh 7 2 2 3 -8 8 T H B T H …