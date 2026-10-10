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Al-Hazm 1-1 NEOM: Hai đội chia điểm

Văn Thể10/10/2026 15:58

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Al-Hazm với 15 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà nỗ lực chấm dứt chuỗi trận bất ổn.

Al-Hazm1 - 1NEOMKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Hazm tiếp đón NEOM.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Hazm 45% - 55% NEOM, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Abdulaziz Al-Dwehe (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 25'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al-Hazm 40% - 60% NEOM, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 37'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al-Hazm 36% - 64% NEOM, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! Al-Hazm (1-0)

    Phút 41': Aboubacar·Diakite (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Ahmed Al-Nakhli). Tỷ số: 1 - 0.

  • 42'Thay người

    Phút 42' (NEOM): Khalifah Al-Dawsari vào sân thay Amadou Koné.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (NEOM): Saïd Benrahma vào sân thay Haroune Camara.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (NEOM): Khalil Al-Absi vào sân thay Muhanad Al Saad.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al-Hazm 40% - 60% NEOM, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 55'BÀN THẮNG! NEOM (1-1)

    Phút 55': Saïd Benrahma (NEOM) lập công (kiến tạo: Georgios Masouras). Tỷ số: 1 - 1.

  • 61'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al-Hazm 34% - 66% NEOM, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al-Hazm): Waleed Al-Shanqiti vào sân thay Aboubacar·Diakite.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Al-Hazm): Mohammed Al Hamdani vào sân thay Abdulaziz Al-Dwehe.

  • 73'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al-Hazm 39% - 61% NEOM, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Sofiane Bendebka (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Abdurahman Al-Dakheel (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (NEOM): Abbas Al Hassan vào sân thay Georgios Masouras.

  • 85'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al-Hazm 38% - 62% NEOM, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 2.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Al-Hazm): Mohamed Amine Ben Hamida vào sân thay Amir Saâyoud.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Al-Hazm): Mory Konate vào sân thay Abdurahman Al-Dakheel.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (NEOM): Mohammed Al-Burayk vào sân thay Valentín Vada.

  • KTKết thúc: Al-Hazm 1-1 NEOM

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:52 10/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Hazm
Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Kadri
NEOM
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Galtier
36
J. Staněk
4
Sultan Tanker
17
Bonheur Mugisha
34
Abdulrahman Al-Dakheel
2
Saud Al Rashed
28
S. Bendebka
24
A. Bah
27
Ahmed Al Nakhli
22
Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi
10
A. Sayoud
29
Aboubacar Diakite
1
M. Bułka
15
Abdulmalik Al Oyayari
5
M. Sarr
44
N. Zézé
27
Islam Hawsawi
77
Muhannad Al Saad
23
V. Vada
72
A. Koné
7
G. Masouras
91
A. Lacazette
70
Haroune Camara
Dự bị
Al-Hazm
88 K. Abduljawad77 M. Al Hamdani13 Abdullah Al Shanqiti5 Mohammed Issa95 Jaser Ateeq3 A. Ben Hmida8 M. Konaté23 Ibrahim Zaid
NEOM
4 Khalifah Al Dawsari14 Khalil Al Absi2 Mohammed Al Burayk55 Muhammad Al Dosari8 Faisal Al Ghamdi6 A. Al Hassan75 Khalid Al Rammah10 S. Benrahma33 Abdulrahman Dagriri
Cập nhật đội hình lúc 20:23 10/10/2026
Al-HazmThống kêNEOM
38%
Kiểm soát bóng
62%
6
Dứt điểm
9
3
Trúng đích
3
2
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
3
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Aboubacar Diakite
Aboubacar Diakite
Al-Hazm
1 bàn
S. Benrahma
S. Benrahma
NEOM
1 bàn
G. Masouras
G. Masouras
NEOM
1 kiến tạo · điểm 7.7
Ahmed Al Nakhli
Ahmed Al Nakhli
Al-Hazm
1 kiến tạo · điểm 6.72
M. Sarr
M. Sarr
NEOM
Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Al-Hazm và NEOM diễn ra vào lúc 20:50 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Hazm Club Stadium. NEOM bước vào trận đấu này với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Al-Hazm tìm kiếm điểm tựa sân bãi để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

NEOM bám đuổi nhóm dự cúp châu lục

NEOM hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Thứ hạng này giúp đội bóng duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu trong cuộc đua giành các vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Xét về phong độ trong 5 trận gần nhất, NEOM giành được 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, đội bóng này vừa trải qua 2 thất bại ở những lần ra sân gần đây. Chuyến làm khách lần này là thời điểm quan trọng để NEOM chấn chỉnh lại nhịp độ thi đấu nhằm bảo vệ vị trí trong nhóm trên.

Thử thách cho Al-Hazm trên sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Hazm đang đứng ở vị trí thứ 10 với 8 điểm tích lũy được. Việc kém đối thủ 7 điểm phản ánh những khó khăn nhất định mà đội chủ sân Al Hazm Club Stadium phải trải qua.

Phong độ của Al-Hazm trong 5 trận đấu gần đây ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Sau khi có được 1 trận thắng và 2 trận hòa liên tiếp, Al-Hazm đã phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng để đội bóng này nỗ lực giành điểm số nhằm thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên.

Lợi thế đối đầu nghiêng về phía đội khách

Thành tích chạm trán trong 5 lần gần nhất đang nghiêng về phía NEOM. Đội khách đã giành 3 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận, trong khi Al-Hazm chỉ có 1 lần giành trọn chiến thắng.

Sự vượt trội về kết quả đối đầu cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng mang lại ưu thế tâm lý lớn cho NEOM. Dù vậy, việc thi đấu xa nhà trước một Al-Hazm đang khát điểm sẽ đòi hỏi đội bóng này phải thi đấu chặt chẽ nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Hazm · 1 thắng1 hòaNEOM · 3 thắng
28/04/2026
NEOM
1 - 1
Al-Hazm
Hòa
04/01/2026
Al-Hazm
1 - 2
NEOM
NEO
23/09/2025
Vòng 1/16
Al-Hazm
2 - 1
NEOM
AL-
24/02/2025
Al-Hazm
0 - 2
NEOM
NEO
05/10/2024
NEOM
2 - 0
Al-Hazm
NEO
Al-Hazm
5 trận gần nhất
BTHHB
7
Trận
2-2-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
9
Thủng lưới
NEOM
5 trận gần nhất
TTTBB
7
Trận
5-0-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC8611+1319THTTT
2Al-Nassr8611+1219THTBT
3Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
5Al-Ahli Jeddah8503+1015TTBTB
6NEOM7502+715TTTBB
7Al Kholood8332-312BBTHT
9Al Diriyah8323-111BHTBT
10Al-Hazm7223-28BTHHB
11Al Riyadh7223-88THBTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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