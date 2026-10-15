Al-Hazm 2-3 Al-Fateh: Al-Fateh giành chiến thắng Al-Fateh phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất và đang đứng thứ 16 với 3 điểm. Trận gặp Al-Hazm diễn ra lúc 22h15 ngày 15/10/2026 tại Al Hazm Club Stadium.

Al-Hazm 2 - 3 Al-Fateh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Hazm tiếp đón Al-Fateh.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Hazm 53% - 47% Al-Fateh, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

17' BÀN THẮNG! Al-Hazm (1-0) Phút 17': Sofiane Bendebka (Al-Hazm) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Abdulelah Al Khaibari (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Hazm 47% - 53% Al-Fateh, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3.

27' BÀN THẮNG! Al-Fateh (1-1) Phút 27': Wilfried Kanga (Al-Fateh) lập công (kiến tạo: Mourad Batna). Tỷ số: 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Hazm 48% - 52% Al-Fateh, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

43' Thẻ vàng Phút 43': Ahmed Al-Shamrani (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Al-Hazm (2-1) Phút 49': Abdulaziz Al-Dwehe (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Amir Saâyoud). Tỷ số: 2 - 1.

52' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Hazm 48% - 52% Al-Fateh, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 2.

57' Thay người Phút 57' (Al-Fateh): Mihai Lixandru vào sân thay Zaydou Youssouf.

57' Thay người Phút 57' (Al-Fateh): Abdul Rahman Al Khaibari vào sân thay Sattam Tumbukti.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Hazm 47% - 53% Al-Fateh, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Al-Hazm): Mohamed Amine Ben Hamida vào sân thay Ahmed Al-Shamrani.

75' Thay người Phút 75' (Al-Hazm): Mohammed Eissa Saleh Al-Jamaan Al-Yami vào sân thay Abdulaziz Al-Harbi.

76' Thẻ vàng Phút 76': Kennedy Boateng (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Hazm 51% - 49% Al-Fateh, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 2 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Al-Fateh): Fahad Al Zubaidi vào sân thay Abdul Rahman Al Khaibari.

80' Thay người Phút 80' (Al-Fateh): Faisal Abdulwahed vào sân thay Abdulelah Al Khaibari.

85' Thay người Phút 85' (Al-Hazm): Aboubacar·Diakite vào sân thay Abdulaziz Al-Dwehe.

85' Thay người Phút 85' (Al-Hazm): Mory Konate vào sân thay Sofiane Bendebka.

85' Thay người Phút 85' (Al-Hazm): Mohammed Al Hamdani vào sân thay Amir Saâyoud.

88' BÀN THẮNG! Al-Fateh (2-2) Phút 88': Faisal Abdulwahed (Al-Fateh) lập công (kiến tạo: Mourad Batna). Tỷ số: 2 - 2.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Hazm 45% - 55% Al-Fateh, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 10; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 17 - 8, cứu thua 3 - 3.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Al-Fateh): Robin Kelder vào sân thay Lukáš Haraslín.

90+5' BÀN THẮNG! Al-Fateh (2-3) Phút 90+5': Mourad Batna (Al-Fateh) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

KT Kết thúc: Al-Hazm 2-3 Al-Fateh Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 00:11 16/10/2026

Đội hình chính thức Al-Hazm Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Kadri Al-Fateh Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Sellami 36 J. Staněk 4 Sultan Tanker 17 Bonheur Mugisha 34 Abdulrahman Al-Dakheel 82 Abdulaziz Al-Harbi 28 S. Bendebka 24 A. Bah 27 Ahmed Al Nakhli 22 Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi 10 A. Sayoud 70 Ahmed Al Shamrani 1 A. Šemper 3 K. Boateng 17 M. Saâdane 78 Abdulaziz Al Suwailem 87 Sattam Al Tumbukti 6 Ali Al Hassan 28 Z. Youssouf 16 Abdulelah Al Khaibari 11 M. Batna 9 W. Kanga 10 L. Haraslín Dự bị Al-Hazm 23 Ibrahim Zaid 13 Abdullah Al Shanqiti 77 M. Al Hamdani 11 Waleed Al Shanqiti 5 Mohammed Issa 95 Jaser Ateeq 3 A. Ben Hmida 29 Aboubacar Diakite 8 M. Konaté Al-Fateh 94 Waleed Al Anzi 18 Abdulaziz Al Fawaz 7 Fahad Al Zubaidi 88 Othman Al-Othma 49 Saad Al Sharfa 19 R. Kelder 8 M. Lixandru 80 Faisal Al Abdulwahed 22 Abdul Rahman Al Khaibari Cập nhật đội hình lúc 21:47 15/10/2026

Al-Hazm Thống kê Al-Fateh 43% Kiểm soát bóng 57% 12 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 5 3 Phạt góc 10 19 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi Al-Hazm 1 bàn W. Kanga Al-Fateh 1 bàn Faisal Al Abdulwahed Al-Fateh 1 bàn S. Bendebka Al-Hazm 1 bàn M. Batna Al-Fateh 2 kiến tạo · điểm 8.6 A. Sayoud Al-Hazm 1 kiến tạo · điểm 7.54

Al-Fateh phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách của Al-Hazm. Đội bóng này chưa biết thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thua ở những lần ra sân mới đây. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 15/10/2026 tại Al Hazm Club Stadium.

Al-Fateh chưa tìm lại niềm vui chiến thắng

Chuỗi kết quả của Al-Fateh đang là điểm đáng lo nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều đến ở những lượt đấu mới đây, cho thấy đà đi xuống vẫn chưa được chặn lại.

Hai trận hòa nằm ở giai đoạn trước đó. Điều này cho thấy Al-Fateh từng giữ được sự chắc chắn nhất định để có điểm, nhưng gần đây đã đánh mất điều đó.

Al-Hazm ổn định hơn dù chưa bứt tốc

Chủ nhà đang ở trạng thái khá hơn. Trong 5 trận gần nhất, Al-Hazm thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, tiếp nối mạch không thua ở lượt đấu trước đó.

Dù chưa thể gọi là phong độ rực rỡ, Al-Hazm đã tránh được những cú sảy chân liên tiếp. Với một đội đang tìm sự ổn định, việc giữ được mạch ít thua là nền tảng đáng kể trước đối thủ đang chao đảo.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Al-Hazm đứng thứ 10 với 9 điểm, còn Al-Fateh xếp thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách 6 điểm phản ánh rõ sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Đối với Al-Fateh, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn để giảm bớt áp lực. Trong khi đó, Al-Hazm có cơ hội củng cố vị trí nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Hazm thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Al-Fateh thắng 2 trận. Đây là điểm tựa tinh thần cho đội khách, bởi họ từng cho thấy khả năng gây khó khăn cho Al-Hazm.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Phong độ của hai đội đang đi theo hai hướng không giống nhau, và các kết quả cũ chỉ mang tính tham khảo.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Al-Hazm, bài toán nằm ở việc biến sự chắc chắn thành chiến thắng. Họ đã hòa nhiều hơn thắng, nên hiệu quả ở những phút quyết định sẽ là yếu tố phân định.

Với Al-Fateh, ưu tiên trước mắt là giữ vững cấu trúc phòng ngự để không tiếp tục thua. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót cá nhân, có thể giúp đội khách kéo trận đấu về hướng họ mong muốn, rồi tìm cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hazm nhỉnh hơn và có lợi thế được thi đấu tại Al Hazm Club Stadium. Dù vậy, thành tích đối đầu cân bằng cho thấy Al-Fateh không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với Al-Fateh, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi ngày không thắng và tìm lại tinh thần thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hazm · 1 thắng 2 hòa Al-Fateh · 2 thắng Al-Fateh 1 - 1 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 0 - 0 Al-Fateh Hòa Al-Fateh 2 - 1 Al-Hazm AL- Al-Hazm 2 - 0 Al-Fateh AL- Al-Hazm 0 - 1 Al-Fateh AL-

Al-Hazm 5 trận gần nhất H B T H H 8 Trận 2-3-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Al-Fateh 5 trận gần nhất B B B H H 8 Trận 0-3-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.5) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 9 Al Diriyah 8 3 2 3 -1 11 B H T B T 10 Al-Hazm 8 2 3 3 -2 9 H B T H H 11 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T … 15 Al-Faisaly FC 7 0 3 4 -8 3 B H H B H 16 Al-Fateh 8 0 3 5 -11 3 B B B H H 17 Al Taawon 8 0 3 5 -12 3 B B B H B …