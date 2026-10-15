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Al-Hazm 2-3 Al-Fateh: Al-Fateh giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 17:15

Al-Fateh phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất và đang đứng thứ 16 với 3 điểm. Trận gặp Al-Hazm diễn ra lúc 22h15 ngày 15/10/2026 tại Al Hazm Club Stadium.

Al-Hazm2 - 3Al-FatehKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Hazm tiếp đón Al-Fateh.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Hazm 53% - 47% Al-Fateh, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 17'BÀN THẮNG! Al-Hazm (1-0)

    Phút 17': Sofiane Bendebka (Al-Hazm) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Abdulelah Al Khaibari (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Hazm 47% - 53% Al-Fateh, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3.

  • 27'BÀN THẮNG! Al-Fateh (1-1)

    Phút 27': Wilfried Kanga (Al-Fateh) lập công (kiến tạo: Mourad Batna). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Hazm 48% - 52% Al-Fateh, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Ahmed Al-Shamrani (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Al-Hazm (2-1)

    Phút 49': Abdulaziz Al-Dwehe (Al-Hazm) lập công (kiến tạo: Amir Saâyoud). Tỷ số: 2 - 1.

  • 52'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Hazm 48% - 52% Al-Fateh, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Al-Fateh): Mihai Lixandru vào sân thay Zaydou Youssouf.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Al-Fateh): Abdul Rahman Al Khaibari vào sân thay Sattam Tumbukti.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Hazm 47% - 53% Al-Fateh, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Al-Hazm): Mohamed Amine Ben Hamida vào sân thay Ahmed Al-Shamrani.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Al-Hazm): Mohammed Eissa Saleh Al-Jamaan Al-Yami vào sân thay Abdulaziz Al-Harbi.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Kennedy Boateng (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Hazm 51% - 49% Al-Fateh, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 2 - 3.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al-Fateh): Fahad Al Zubaidi vào sân thay Abdul Rahman Al Khaibari.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al-Fateh): Faisal Abdulwahed vào sân thay Abdulelah Al Khaibari.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Al-Hazm): Aboubacar·Diakite vào sân thay Abdulaziz Al-Dwehe.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Al-Hazm): Mory Konate vào sân thay Sofiane Bendebka.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Al-Hazm): Mohammed Al Hamdani vào sân thay Amir Saâyoud.

  • 88'BÀN THẮNG! Al-Fateh (2-2)

    Phút 88': Faisal Abdulwahed (Al-Fateh) lập công (kiến tạo: Mourad Batna). Tỷ số: 2 - 2.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Hazm 45% - 55% Al-Fateh, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 10; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 17 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Al-Fateh): Robin Kelder vào sân thay Lukáš Haraslín.

  • 90+5'BÀN THẮNG! Al-Fateh (2-3)

    Phút 90+5': Mourad Batna (Al-Fateh) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

  • KTKết thúc: Al-Hazm 2-3 Al-Fateh

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 00:11 16/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Hazm
Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Kadri
Al-Fateh
Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Sellami
36
J. Staněk
4
Sultan Tanker
17
Bonheur Mugisha
34
Abdulrahman Al-Dakheel
82
Abdulaziz Al-Harbi
28
S. Bendebka
24
A. Bah
27
Ahmed Al Nakhli
22
Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi
10
A. Sayoud
70
Ahmed Al Shamrani
1
A. Šemper
3
K. Boateng
17
M. Saâdane
78
Abdulaziz Al Suwailem
87
Sattam Al Tumbukti
6
Ali Al Hassan
28
Z. Youssouf
16
Abdulelah Al Khaibari
11
M. Batna
9
W. Kanga
10
L. Haraslín
Dự bị
Al-Hazm
23 Ibrahim Zaid13 Abdullah Al Shanqiti77 M. Al Hamdani11 Waleed Al Shanqiti5 Mohammed Issa95 Jaser Ateeq3 A. Ben Hmida29 Aboubacar Diakite8 M. Konaté
Al-Fateh
94 Waleed Al Anzi18 Abdulaziz Al Fawaz7 Fahad Al Zubaidi88 Othman Al-Othma49 Saad Al Sharfa19 R. Kelder8 M. Lixandru80 Faisal Al Abdulwahed22 Abdul Rahman Al Khaibari
Cập nhật đội hình lúc 21:47 15/10/2026
Al-HazmThống kêAl-Fateh
43%
Kiểm soát bóng
57%
12
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
5
3
Phạt góc
10
19
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi
Abdul Aziz Sulaiman Al Dhuwayhi
Al-Hazm
1 bàn
W. Kanga
W. Kanga
Al-Fateh
1 bàn
Faisal Al Abdulwahed
Faisal Al Abdulwahed
Al-Fateh
1 bàn
S. Bendebka
S. Bendebka
Al-Hazm
1 bàn
M. Batna
M. Batna
Al-Fateh
2 kiến tạo · điểm 8.6
A. Sayoud
A. Sayoud
Al-Hazm
1 kiến tạo · điểm 7.54

Al-Fateh phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách của Al-Hazm. Đội bóng này chưa biết thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thua ở những lần ra sân mới đây. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 15/10/2026 tại Al Hazm Club Stadium.

Al-Fateh chưa tìm lại niềm vui chiến thắng

Chuỗi kết quả của Al-Fateh đang là điểm đáng lo nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều đến ở những lượt đấu mới đây, cho thấy đà đi xuống vẫn chưa được chặn lại.

Hai trận hòa nằm ở giai đoạn trước đó. Điều này cho thấy Al-Fateh từng giữ được sự chắc chắn nhất định để có điểm, nhưng gần đây đã đánh mất điều đó.

Al-Hazm ổn định hơn dù chưa bứt tốc

Chủ nhà đang ở trạng thái khá hơn. Trong 5 trận gần nhất, Al-Hazm thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, tiếp nối mạch không thua ở lượt đấu trước đó.

Dù chưa thể gọi là phong độ rực rỡ, Al-Hazm đã tránh được những cú sảy chân liên tiếp. Với một đội đang tìm sự ổn định, việc giữ được mạch ít thua là nền tảng đáng kể trước đối thủ đang chao đảo.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Al-Hazm đứng thứ 10 với 9 điểm, còn Al-Fateh xếp thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách 6 điểm phản ánh rõ sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Đối với Al-Fateh, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn để giảm bớt áp lực. Trong khi đó, Al-Hazm có cơ hội củng cố vị trí nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Hazm thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Al-Fateh thắng 2 trận. Đây là điểm tựa tinh thần cho đội khách, bởi họ từng cho thấy khả năng gây khó khăn cho Al-Hazm.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Phong độ của hai đội đang đi theo hai hướng không giống nhau, và các kết quả cũ chỉ mang tính tham khảo.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Al-Hazm, bài toán nằm ở việc biến sự chắc chắn thành chiến thắng. Họ đã hòa nhiều hơn thắng, nên hiệu quả ở những phút quyết định sẽ là yếu tố phân định.

Với Al-Fateh, ưu tiên trước mắt là giữ vững cấu trúc phòng ngự để không tiếp tục thua. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót cá nhân, có thể giúp đội khách kéo trận đấu về hướng họ mong muốn, rồi tìm cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hazm nhỉnh hơn và có lợi thế được thi đấu tại Al Hazm Club Stadium. Dù vậy, thành tích đối đầu cân bằng cho thấy Al-Fateh không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với Al-Fateh, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi ngày không thắng và tìm lại tinh thần thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Hazm · 1 thắng2 hòaAl-Fateh · 2 thắng
02/02/2026
Al-Fateh
1 - 1
Al-Hazm
Hòa
20/09/2025
Al-Hazm
0 - 0
Al-Fateh
Hòa
24/05/2024
Al-Fateh
2 - 1
Al-Hazm
AL-
07/12/2023
Al-Hazm
2 - 0
Al-Fateh
AL-
18/02/2022
Al-Hazm
0 - 1
Al-Fateh
AL-
Al-Hazm
5 trận gần nhất
HBTHH
8
Trận
2-3-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Al-Fateh
5 trận gần nhất
BBBHH
8
Trận
0-3-5
T-H-B
4
Ghi (TB 0.5)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC8701+1921TTBTT
2Al-Qadisiyah FC8611+1319THTTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
9Al Diriyah8323-111BHTBT
10Al-Hazm8233-29HBTHH
11Al Riyadh8233-89HTHBT
15Al-Faisaly FC7034-83BHHBH
16Al-Fateh8035-113BBBHH
17Al Taawon8035-123BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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