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Al-Hilal Saudi FC 1-0 Al-Hazm: Al-Hilal Saudi FC giành chiến thắng

Văn Thể19/10/2026 20:17

Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 2 với 21 điểm và thắng cả 4 trận gần nhất, gặp Al-Hazm lúc 01:00 ngày 20/10/2026.

Al-Hilal Saudi FC1 - 0Al-HazmKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Hilal Saudi FC tiếp đón Al-Hazm.

  • 12'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 67% - 33% Al-Hazm, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (Al-Hazm): Ahmed Al-Shamrani vào sân thay Aboubacar·Diakite.

  • 24'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 57% - 43% Al-Hazm, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 36'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 53% - 47% Al-Hazm, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Ahmed Al-Nakhli (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Ahmed Al-Shamrani (Al-Hazm) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 62% - 38% Al-Hazm, dứt điểm 12 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 62'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 62% - 38% Al-Hazm, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 69'VAR

    Phút 69': Bàn thắng không được công nhận — Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al-Hazm): Amir Saâyoud vào sân thay Afimico Pululu.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al-Hazm): Mohammed Al Hamdani vào sân thay Sofiane Bendebka.

  • 74'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 62% - 38% Al-Hazm, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 8 - 0; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 2 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Al-Hilal Saudi FC): Moteb Al-Harbi vào sân thay Theo Hernandez.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Al-Hilal Saudi FC): Sultan Mandash vào sân thay Hassan Al-Tambakti.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Al-Hazm): Mohammed Eissa Saleh Al-Jamaan Al-Yami vào sân thay Abdulaziz Al-Harbi.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Al-Hazm): Abdullah Al Shanqiti vào sân thay Abdurahman Al-Dakheel.

  • 88'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 63% - 37% Al-Hazm, dứt điểm 18 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 10 - 0; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 2 - 3.

  • 89'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (1-0)

    Phút 89': Gabriel Martinelli (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Mohammed Mahzari). Tỷ số: 1 - 0.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Gabriel Martinelli (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Al-Hilal Saudi FC): Salem Al-Dawsari vào sân thay Crysencio Summerville.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Al-Hilal Saudi FC): Nasser Al-Dawsari vào sân thay Mohamed Kanno.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Al-Hilal Saudi FC): Ali Lajami vào sân thay Gabriel Martinelli.

  • KTKết thúc: Al-Hilal Saudi FC 1-0 Al-Hazm

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:01 20/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV S. Inzaghi
Al-Hazm
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Kadri
37
Y. Bounou
2
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
87
Hassan Tambakti
3
K. Koulibaly
19
T. Hernández
8
Rúben Neves
7
Gabriel Martinelli
22
Milinković-Savić
28
Mohamed Kanno
38
Summerville
11
O. Watkins
36
J. Staněk
82
Abdulaziz Al-Harbi
4
Sultan Tanker
34
Abdulrahman Al-Dakheel
3
A. Ben Hmida
24
A. Bah
17
Bonheur Mugisha
29
Aboubacar Diakite
28
S. Bendebka
27
Ahmed Al Nakhli
9
Afimico Pululu
Dự bị
Al-Hilal Saudi FC
77 Nawaf Al Habashi29 Salem Al Dawsari6 Nasser Al Dawsari24 Moteb Al Harbi18 Murad Al Hawsawi33 Mohammed Al Owais72 S. Dahal78 Ali Lajami27 Sultan Mandash
Al-Hazm
77 M. Al Hamdani70 Ahmed Al Shamrani13 Abdullah Al Shanqiti11 Waleed Al Shanqiti95 Jaser Ateeq10 A. Sayoud88 K. Abduljawad23 Ibrahim Zaid5 Mohammed Issa
Cập nhật đội hình lúc 00:32 20/10/2026
Al-Hilal Saudi FCThống kêAl-Hazm
63%
Kiểm soát bóng
37%
21
Dứt điểm
5
4
Trúng đích
2
10
Phạt góc
0
7
Phạm lỗi
13
4
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Gabriel Martinelli
Gabriel Martinelli
Al-Hilal Saudi FC
1 bàn
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
Al-Hilal Saudi FC
1 kiến tạo · điểm 7.58
K. Koulibaly
K. Koulibaly
Al-Hilal Saudi FC
Điểm 7.5
T. Hernández
T. Hernández
Al-Hilal Saudi FC
Điểm 7.48
Hassan Tambakti
Hassan Tambakti
Al-Hilal Saudi FC
Điểm 7.35
A. Ben Hmida
A. Ben Hmida
Al-Hazm
Điểm 7.3

Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Đội bóng đang đứng thứ 2 với 21 điểm, trong khi Al-Hazm xếp hạng 11 với 9 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 20/10/2026 trên sân Kingdom Arena.

Al-Hilal Saudi FC giữ nhịp thắng để áp sát ngôi đầu

Phong độ là lợi thế rõ nhất của Al-Hilal Saudi FC. Đội đã thắng cả 4 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định và niềm tin lớn trước trận đấu này.

Với vị trí thứ 2 và 21 điểm, mỗi trận thắng đều giúp đội duy trì áp lực lên nhóm đầu bảng. Vì vậy, đây là cơ hội để Al-Hilal Saudi FC tiếp tục bám đuổi ngôi đầu và giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Al-Hazm thiếu ổn định trong giai đoạn gần đây

Ngược lại, Al-Hazm đang có phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Những kết quả này khiến đội chưa thể tạo đà đi lên.

Hiện Al-Hazm đứng hạng 11 với 9 điểm, kém Al-Hilal Saudi FC 12 điểm. Khoảng cách này phản ánh chênh lệch về thực lực và sự ổn định giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Hilal Saudi FC

Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Hilal Saudi FC thắng cả 5 trận, còn Al-Hazm chưa có trận thắng hay trận hòa nào.

Thành tích này tạo lợi thế tâm lý đáng kể cho Al-Hilal Saudi FC. Với Al-Hazm, việc phá vỡ thế bất lợi kéo dài sẽ là thử thách lớn khi hành quân đến Kingdom Arena.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhìn từ phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC có nhiều lý do để chủ động kiểm soát trận đấu. Nếu duy trì sự hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng, đội có thể sớm gây sức ép lên đối thủ.

Al-Hazm cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và hiệu quả khi nắm bắt cơ hội. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, thế đối đầu đến thứ hạng đều nghiêng về Al-Hilal Saudi FC. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn và có điều kiện để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Dù vậy, Al-Hazm vẫn có thể tạo bất ngờ nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Hilal Saudi FC · 5 thắng0 hòaAl-Hazm · 0 thắng
03/05/2026
Al-Hazm
0 - 3
Al-Hilal Saudi FC
ASF
08/01/2026
Al-Hilal Saudi FC
3 - 0
Al-Hazm
ASF
11/05/2024
Al-Hilal Saudi FC
4 - 1
Al-Hazm
ASF
25/11/2023
Al-Hazm
0 - 9
Al-Hilal Saudi FC
ASF
31/10/2023
Vòng 1/8
Al-Hilal Saudi FC
3 - 0
Al-Hazm
ASF
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
TTTT
8
Trận
7-0-1
T-H-B
26
Ghi (TB 3.3)
7
Thủng lưới
Al-Hazm
5 trận gần nhất
BHBTH
9
Trận
2-3-4
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
2Al-Hilal Saudi FC8701+1921TTBTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
10Al Khaleej Saihat10262-412TTHHH
11Al-Hazm9234-39BHBTH
12Al Riyadh8233-89HTHBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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