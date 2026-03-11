Al-Hilal Saudi FC 2-0 Shabab Al Ahli Dubai: Al-Hilal Saudi FC giành chiến thắng
Shabab Al Ahli Dubai còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu với 9 điểm, đang đứng thứ 2. Đội bóng này gặp Al-Hilal Saudi FC trên sân Kingdom Arena lúc 01:15 ngày 04/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Hilal Saudi FC tiếp đón Shabab Al Ahli Dubai.
- 6'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (1-0)
Phút 6': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Kalidou Koulibaly). Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 44% - 56% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1.
- 17'Thẻ vàng
Phút 17': Sabri Dahal (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Shabab Al Ahli Dubai ép sân
Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 38% - 62% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.
- 28'Thay người
Phút 28' (Al-Hilal Saudi FC): Mohammed Mahzari vào sân thay Sabri Dahal.
- 35'Thay người
Phút 35' (Al-Hilal Saudi FC): Nasser Al-Dawsari vào sân thay Saimon Bouabre.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 55% - 45% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 1.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Argument).
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Sardar Azmoun (Shabab Al Ahli Dubai) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Al-Hilal Saudi FC): Sultan Mandash vào sân thay Mohamed Kader Meïté.
- 45'Thay người
Phút 45' (Al-Hilal Saudi FC): Theo Hernandez vào sân thay Moteb Al-Harbi.
- 45'Thay người
Phút 45' (Shabab Al Ahli Dubai): Juan Alvina vào sân thay Mohammad Juma.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (2-0)
Phút 46': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Yusuf Akcicek). Tỷ số: 2 - 0.
- 48'Al-Hilal Saudi FC ép sân
Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 58% - 42% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 2.
- 58'Thay người
Phút 58' (Shabab Al Ahli Dubai): Mateus Dias Lima vào sân thay Jorge Fernandes.
- 58'Thay người
Phút 58' (Shabab Al Ahli Dubai): Jahnoah Markelo vào sân thay Nemanja Maksimović.
- 61'Al-Hilal Saudi FC ép sân
Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 58% - 42% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 74'Thay người
Phút 74' (Shabab Al Ahli Dubai): Federico Nicolas Cartabia vào sân thay Kauan Santos Silva.
- 74'Al-Hilal Saudi FC ép sân
Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 56% - 44% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Igor Gomes (Shabab Al Ahli Dubai) nhận thẻ vàng (Handball).
- 82'Thay người
Phút 82' (Shabab Al Ahli Dubai): Rikelme Hernandes Amorim Rocha vào sân thay Mateus Henrique Alves Silva.
- 82'Thay người
Phút 82' (Al-Hilal Saudi FC): Hassan Al-Tambakti vào sân thay Ali Lajami.
- 86'Al-Hilal Saudi FC ép sân
Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 54% - 46% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 2 - 0.
- KTKết thúc: Al-Hilal Saudi FC 2-0 Shabab Al Ahli Dubai
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 03:09 04/11/2026
Shabab Al Ahli Dubai bước vào trận gặp Al-Hilal Saudi FC với vị thế của đội còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng đến từ Dubai đang đứng thứ 2 với 9 điểm và có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 04/11/2026 trên sân Kingdom Arena.
Shabab Al Ahli Dubai giữ mạch thắng trọn vẹn
Điểm nổi bật nhất của Shabab Al Ahli Dubai là sự ổn định. Đội thắng cả 4 trận gần nhất và không để mạch thắng bị gián đoạn. Phong độ này giúp họ giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.
Với tinh thần đang lên, đội khách có lý do để tin rằng một kết quả tích cực ở trận này sẽ giúp họ duy trì sức ép lên nhóm dẫn đầu.
Al-Hilal Saudi FC mạnh về phong độ nhưng chậm về điểm số
Về phía Al-Hilal Saudi FC, phong độ gần đây cũng rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau khi có một trận thua nằm giữa chuỗi kết quả.
Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC mới đứng thứ 7 với 6 điểm. Như vậy, họ kém Shabab Al Ahli Dubai 3 điểm và đang ở vị thế cần những kết quả tốt hơn để cải thiện hình ảnh của mình.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Hilal Saudi FC
Ở các lần chạm trán gần đây, Al-Hilal Saudi FC nhỉnh hơn khi thắng 2 trận và hòa 1 trận. Shabab Al Ahli Dubai thắng 1 trận. Dù vậy, những con số này thuộc về các lần gặp trước, còn phong độ hiện tại của đội khách đang rất ấn tượng.
Điểm then chốt của trận đấu
Trận đấu đặt hai hướng đi vào thế đối trọng. Một bên là đội đang có chuỗi thắng liên tục và nằm trong nhóm đầu bảng. Bên còn lại là đội có phong độ tốt nhưng xếp thấp hơn và có lợi thế về thành tích đối đầu.
Điều này cho thấy hai đội đều có động lực rõ ràng. Shabab Al Ahli Dubai muốn giữ nhịp thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Al-Hilal Saudi FC cần chiến thắng để thu hẹp khoảng cách điểm số.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tâm lý tốt. Shabab Al Ahli Dubai có lợi thế về thứ hạng và mạch thắng đầy đủ. Al-Hilal Saudi FC lại có thành tích đối đầu nhỉnh hơn và phong độ cũng rất đáng chú ý. Một trận đấu cân bằng, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định cục diện, là điều dễ xảy ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)