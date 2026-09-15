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Al-Hilal Saudi FC 2-1 Al-Gharafa: Al-Hilal Saudi FC giành chiến thắng

Văn Thể15/09/2026 20:38

Al-Hilal Saudi FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước màn tiếp đón Al-Gharafa lúc 01:15 ngày 16/09/2026 tại sân Kingdom Arena trong cuộc đua thứ hạng.

Al-Hilal Saudi FC2 - 1Al-GharafaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Hilal Saudi FC tiếp đón Al-Gharafa.

  • 12'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 75% - 25% Al-Gharafa, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; cứu thua 2 - 0.

  • 24'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 76% - 24% Al-Gharafa, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 32'Thẻ đỏ

    Phút 32': Crysencio Summerville (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

  • 33'Thẻ đỏ

    Phút 33': Ismaël Bennacer (Al-Gharafa) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

  • 36'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 74% - 26% Al-Gharafa, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 45+3'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (1-0)

    Phút 45+3': Rúben Neves (Al-Hilal Saudi FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 73% - 27% Al-Gharafa, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 11 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 61'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 72% - 28% Al-Gharafa, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 12 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 4.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Al-Gharafa): Florinel Coman vào sân thay Abdulrahman Al-Rashidi.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Al-Hilal Saudi FC): Hassan Al-Tambakti vào sân thay Yusuf Akcicek.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Al-Hilal Saudi FC): Sultan Mandash vào sân thay Saimon Bouabre.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Al-Hilal Saudi FC): Moteb Al-Harbi vào sân thay Nasser Al-Dawsari.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Fabricio Díaz (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al-Gharafa): Hassan Aladin vào sân thay Adam Ounas.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Saifeldeen Fadlalla (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (2-0)

    Phút 73': Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Rúben Neves). Tỷ số: 2 - 0.

  • 73'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 70% - 30% Al-Gharafa, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 12 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 5.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Al-Hilal Saudi FC): Nawaf Al-Habashi vào sân thay Mohamed Kader Meïté.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Al-Gharafa): Mason Holgate vào sân thay Fabricio Díaz.

  • 85'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 71% - 29% Al-Gharafa, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 14 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 5.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Al-Hilal Saudi FC): Suhayb Ayman Alzaid vào sân thay Sergej Milinković-Savić.

  • 90+2'BÀN THẮNG! Al-Gharafa (2-1)

    Phút 90+2': Hassan Aladin (Al-Gharafa) lập công (kiến tạo: Ayoub Al-Oui). Tỷ số: 2 - 1.

  • KTKết thúc: Al-Hilal Saudi FC 2-1 Al-Gharafa

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:10 16/09/2026

Đội hình chính thức
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi
Al-Gharafa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Martins
37
Y. Bounou
2
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
4
Yusuf Akçiçek
3
K. Koulibaly
70
Saïmon Bouabré
22
Milinković-Savić
8
Rúben Neves
6
Nasser Al Dawsari
7
Gabriel Martinelli
75
M. Meïté
38
Summerville
31
A. Kone
18
Ayoub Al Oui
20
Jang Hyun-Soo
4
S. Sano
23
Saifeldeen Hassan Fadlalla
29
F. Díaz
10
I. Bennacer
96
A. Ounas
13
F. Sassi
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
9
F. Magri
Dự bị
Al-Hilal Saudi FC
93 Abdullah Al Anazi87 Hassan Tambakti27 Sultan Mandash28 Mohamed Kanno96 Suhayb Al Zaid77 Nawaf Al Habashi24 Moteb Al Harbi18 Murad Al Hawsawi33 Mohammed Al Owais
Al-Gharafa
6 Dame Traoré90 A. Hassan26 Rayyan Al Ali7 F. Coman34 M. Gamal27 M. Holgate97 Nasar Mohamed1 Khalifa Ababacar49 R. Faragalla
Cập nhật đội hình lúc 00:49 16/09/2026
Al-Hilal Saudi FCThống kêAl-Gharafa
69%
Kiểm soát bóng
31%
13
Dứt điểm
8
7
Trúng đích
3
14
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
9
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Rúben Neves
Rúben Neves
Al-Hilal Saudi FC
1 bàn · 1 kiến tạo
S. Milinković-Savić
Milinković-Savić
Al-Hilal Saudi FC
1 bàn
A. Hassan
A. Hassan
Al-Gharafa
1 bàn
Ayoub Al Oui
Ayoub Al Oui
Al-Gharafa
1 kiến tạo · điểm 6.36

Al-Hilal Saudi FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Al-Gharafa vào lúc 01:15 ngày 16/09/2026. Cuộc so tài diễn ra trên sân vận động Kingdom Arena, nơi đội chủ nhà đặt mục tiêu giành trọn vẹn điểm số để tạo lợi thế trong hành trình bứt phá thứ hạng.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Bước vào trận đấu này, Al-Hilal Saudi FC hiện xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, Al-Gharafa đang đứng ở vị trí thứ 12 và cũng có 0 điểm. Khoảng cách chênh lệch chỉ là hai bậc, biến cuộc đụng độ trở thành cơ hội để đôi bên tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Đối với Al-Hilal Saudi FC, việc giữ vững nhịp độ cạnh tranh ngay từ giai đoạn này là nhiệm vụ then chốt để tiếp tục duy trì vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Về phần đội khách, Al-Gharafa cần nỗ lực rất lớn nhằm sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Điểm tựa từ hai lần chạm trán gần nhất

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, ưu thế đang nghiêng trọn vẹn về phía đại diện của bóng đá Ả Rập Xê Út. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Al-Hilal Saudi FC giành cả 2 trận thắng, hòa 0 trận và Al-Gharafa nhận 0 chiến thắng.

Thành tích toàn thắng đó mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Al-Hilal Saudi FC khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Kingdom Arena. Ngược lại, Al-Gharafa sẽ phải đối diện với thách thức không nhỏ nếu muốn đảo ngược xu hướng bất lợi trước đối thủ từng hai lần vượt qua mình.

Nhận định thế trận

Với ưu thế sân bãi cùng điểm tựa từ những lần so tài trước đó, Al-Hilal Saudi FC được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ thi đấu để áp đặt lối chơi lên đối phương. Việc duy trì tính kỷ luật trong khâu kiểm soát bóng sẽ là chìa khóa để đội bóng chủ sân Kingdom Arena hướng đến kết quả như mong đợi.

Ở chiều hướng ngược lại, Al-Gharafa nhiều khả năng sẽ lựa chọn phương án tiếp cận trận đấu cẩn trọng, chú trọng phong tỏa các khoảng trống nhằm hạn chế sức ép từ hàng công đội chủ nhà, qua đó tìm kiếm cơ hội phản công để hy vọng mang về điểm số.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Al-Hilal Saudi FC · 2 thắng0 hòaAl-Gharafa · 0 thắng
04/11/2025
Al-Gharafa
1 - 2
Al-Hilal Saudi FC
ASF
04/12/2024
Al-Hilal Saudi FC
3 - 0
Al-Gharafa
ASF
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
TBTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Al-Gharafa
5 trận gần nhất
HBBBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Esteghlal FC1100+33T
2Al-Qadisiyah FC1100+13T
3Shabab Al Ahli Dubai1100+13T
9Al-Nassr000000
10Al-Hilal Saudi FC000000
11Al Ain000000
12Al-Gharafa000000
13Al-Wasl FC1001-10B

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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