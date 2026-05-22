Al Hilal thắng tối thiểu Al Fayha: Khép lại mùa giải Saudi Pro League ở vị trí á quân Dù đánh bại Al Fayha 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Sultan Mandash, Al Hilal vẫn ngậm ngùi về nhì sau khi Al Nassr chính thức lên ngôi vô địch.

Al Hilal đã chính thức trở thành á quân Saudi Pro League mùa này sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Al Fayha ở vòng đấu cuối cùng. Dù giành trọn 3 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Simone Inzaghi vẫn không thể xoay chuyển cục diện khi đối thủ trực tiếp Al Nassr cũng có chiến thắng áp đảo để lên ngôi vương.

Bàn thắng sớm và sự can thiệp của công nghệ VAR

Bước vào trận đấu tại Al Majma'ah Sports City Stadium với mục tiêu buộc phải thắng để duy trì hy vọng mong manh, Al Hilal đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến rất sớm ở phút thứ 4 khi Sergej Milinkovic-Savic có đường kiến tạo dọn cỗ để Sultan Mandash tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của Al Hilal nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh bởi những diễn biến kịch tính từ công nghệ VAR. Trong một hiệp đấu mà các trọng tài video hoạt động hết công suất, cả hai đội đều bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Phút 18, Al Fayha lỡ cơ hội gỡ hòa, và đến phút 38, tiền đạo Marcos Leonardo bên phía Al Hilal cũng bị tước đi pha lập công nhân đôi cách biệt.

Sự bế tắc trên chấm phạt đền

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía đội bóng của Simone Inzaghi nhưng các pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu đi sự sắc bén. Cơ hội tốt nhất để định đoạt trận đấu đến ở phút 64 khi Al Hilal được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, tiền vệ ngôi sao Ruben Neves đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Orlando Mosquera.

Việc bỏ lỡ cơ hội khiến Al Hilal phải trải qua những phút cuối trận đầy căng thẳng. Al Fayha, dù không còn nhiều động lực, vẫn vùng lên mạnh mẽ. Những pha hãm thành liên tiếp của Jason và Sabri Dahal đã đặt hàng phòng ngự đội khách vào trạng thái báo động đỏ, buộc các hậu vệ áo xanh phải tập trung tối đa để bảo toàn lợi thế mong manh.

Kết thúc hành trình đầy tiếc nuối

Dù bảo vệ thành công chiến thắng 1-0, niềm vui của các cầu thủ Al Hilal không trọn vẹn. Ở trận đấu cùng giờ, Al Nassr đã dễ dàng đánh bại Damac với tỷ số 4-1, qua đó chính thức đăng quang chức vô địch. Khoảng cách về điểm số đã không thể được san lấp trong vòng đấu cuối cùng này.

Nhìn lại cả mùa giải, vị trí á quân là kết quả đáng tiếc đối với một tập thể sở hữu nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới như Al Hilal. Sự thiếu ổn định ở những giai đoạn then chốt đã khiến họ hụt hơi trước Cristiano Ronaldo và các đồng đội trong cuộc đua song mã đến ngôi vương Saudi Pro League.

Thống kê trận đấu Al Fayha 0-1 Al Hilal

Thông số Al Fayha Al Hilal Tỷ số 0 1 Ghi bàn - Sultan Mandash (4') Thẻ vàng 1 2 Sút trúng đích 3 6

Trận thắng này khép lại một hành trình đầy thăng trầm của gã khổng lồ thành Riyadh. Vị trí thứ hai sẽ là động lực để Al Hilal thực hiện những cuộc cải tổ mạnh mẽ về mặt nhân sự và chiến thuật, hướng tới mục tiêu đòi lại vị thế số một tại bóng đá Tây Á ở mùa giải kế tiếp.