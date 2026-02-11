Al-Ittihad FC 1-4 Al Ain: Al Ain giành chiến thắng
Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 4 điểm, trước cuộc gặp Al Ain đang dẫn đầu bảng với 9 điểm lúc 01:15 ngày 03/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Ittihad FC tiếp đón Al Ain.
- 12'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Al-Ittihad FC 80% - 20% Al Ain, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 17'BÀN THẮNG! Al Ain (0-1)
Phút 17': Alejandro Romero Gamarra (Al Ain) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 24'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Al-Ittihad FC 61% - 39% Al Ain, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 36'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Al-Ittihad FC 64% - 36% Al Ain, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 2 - 1.
- 42'BÀN THẮNG! Al Ain (0-2)
Phút 42': Rafa Rodrigues (Al Ain) lập công (kiến tạo: Alejandro Romero Gamarra). Tỷ số: 0 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Al-Ittihad FC): Mukhtar Ali vào sân thay Saad Al-Mousa.
- 45'Thay người
Phút 45' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al Julaydan vào sân thay Georginio Wijnaldum.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Al-Ittihad FC 55% - 45% Al Ain, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.
- 53'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-2)
Phút 53': Marwan Al-Sahafi (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Houssem Aouar). Tỷ số: 1 - 2.
- 54'Thay người
Phút 54' (Al Ain): Baba Bello Ilou vào sân thay Giorgos Giakoumakis.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': Valentino Lazaro (Al Ain) nhận thẻ vàng (Foul).
- 58'BÀN THẮNG! Al Ain (1-3)
Phút 58': Jan-Carlo Simić (Al-Ittihad FC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 3.
- 61'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Al-Ittihad FC 58% - 42% Al Ain, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 2 - 4.
- 67'Thay người
Phút 67' (Al-Ittihad FC): George Ilenikhena vào sân thay Marwan Al-Sahafi.
- 70'Thay người
Phút 70' (Al Ain): Amadu Saidou Niang vào sân thay Rafa Rodrigues.
- 70'Thay người
Phút 70' (Al Ain): Mame Boubou Niang vào sân thay Houssine Rahimi.
- 73'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Al-Ittihad FC 61% - 39% Al Ain, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 10 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 3 - 7.
- 75'Thay người
Phút 75' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al-Ghamdi vào sân thay Dion Lopy.
- 80'Thay người
Phút 80' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Muhannad Al-Shanqeeti.
- 85'Al-Ittihad FC ép sân
Cầm bóng: Al-Ittihad FC 61% - 39% Al Ain, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 10 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 4 - 7.
- 86'Thay người
Phút 86' (Al Ain): Erik Jorgens de Menezes vào sân thay Valentino Lazaro.
- 86'Thay người
Phút 86' (Al Ain): Teun Gijselhart vào sân thay Alejandro Romero Gamarra.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Muath Faquihi (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'VAR
Phút 90': Bàn thắng được công nhận — Baba Bello Ilou (Al Ain).
- 90'BÀN THẮNG! Al Ain (1-4)
Phút 90': Matías Palacios (Al Ain) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 4.
- KTKết thúc: Al-Ittihad FC 1-4 Al Ain
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.
Cập nhật lúc 03:13 03/11/2026
Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát nhóm đầu khi gặp Al Ain, đội đang giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 03/11/2026 trên sân vận động Alinma Stadium.
Al-Ittihad FC tìm cách áp sát nhóm đầu
Al-Ittihad FC hiện đứng hạng 8 với 4 điểm. Khoảng cách với Al Ain ở vị trí dẫn đầu là 5 điểm, nên trận đấu này là phép thử đáng chú ý cho tham vọng bám đuổi của đội chủ nhà.
Ở chiều ngược lại, Al Ain đang có 9 điểm và giữ vị trí số một. Đội khách bước vào trận với lợi thế rõ ràng về thứ hạng và điểm số, nhưng phải đối mặt với một đối thủ đang có phong độ khá tích cực.
Phong độ: Al-Ittihad FC ổn định hơn
Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau đó là chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước khi có một trận thua ở xa hơn trong chuỗi này.
Điều đó cho thấy Al-Ittihad FC đã duy trì được mạch kết quả tốt trong phần lớn thời gian gần đây. Đội chỉ để mất điểm ở một trận hòa gần nhất và một trận thua cách đây năm trận.
Trong khi đó, Al Ain thắng 2 trận và thua 2 trận trong 4 trận gần nhất. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua hai trận liên tiếp, sau khi mở đầu chuỗi này bằng một chiến thắng. Phong độ của Al Ain vì thế khá thất thường, dù họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Al-Ittihad FC, mục tiêu rõ ràng là biến chuỗi kết quả khả quan thành điểm số để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Một kết quả tốt trước đội dẫn đầu sẽ giúp đội củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi.
Với Al Ain, thử thách nằm ở việc giữ sự ổn định. Đội đang dẫn đầu với 9 điểm, nhưng chuỗi kết quả lên xuống gần đây khiến họ khó có thể chủ quan trước một đối thủ đang cải thiện phong độ.
Nhận định
Xét về phong độ, Al-Ittihad FC có phần nhỉnh hơn với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Xét về thứ hạng và điểm số, Al Ain đang ở vị trí cao hơn. Sự đối lập giữa một đội đang đứng đầu và một đội đang bám đuổi hứa hẹn mang lại một trận đấu giàu sức hút ở nhóm trên của bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)