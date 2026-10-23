Al-Ittihad FC 2-0 Al Diriyah: Al-Ittihad FC giành chiến thắng Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Al-Ittihad FC 5 điểm và 3 bậc. Hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC 2 - 0 Al Diriyah Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Ittihad FC tiếp đón Al Diriyah.

6' Thẻ vàng Phút 6': Saad Al-Mousa (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 58% - 42% Al Diriyah, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

24' Thẻ vàng Phút 24': Mukhtar Ali (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Ittihad FC 52% - 48% Al Diriyah, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

30' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-0) Phút 30': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

30' VAR Phút 30': Bàn thắng được công nhận — George Ilenikhena (Al-Ittihad FC).

35' Thẻ vàng Phút 35': Óscar Rodríguez (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Argument).

41' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Ittihad FC 54% - 46% Al Diriyah, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 2.

42' Thẻ vàng Phút 42': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Al-Ittihad FC): Youssef En-Nesyri vào sân thay George Ilenikhena.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ittihad FC): Dion Lopy vào sân thay Saad Al-Mousa.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 59% - 41% Al Diriyah, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 3.

57' Thẻ vàng Phút 57': Berat Djimsiti (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

58' VAR Phút 58': Bàn thắng không được công nhận — Danilo Pereira (Al-Ittihad FC).

58' Thay người Phút 58' (Al Diriyah): Clayton diandy vào sân thay Lovro Chelfi.

58' Thay người Phút 58' (Al Diriyah): Khalid Al-Asiri vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

58' Thay người Phút 58' (Al Diriyah): Darwin Nuñez vào sân thay Meshari Fahad Al Nemer.

58' Thay người Phút 58' (Al Diriyah): Abdulelah Al-Malki vào sân thay Hussain Al Qahtani.

58' Thẻ vàng Phút 58': Enzo Millot (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

60' Thẻ vàng Phút 60': Meshari Fahad Al Nemer (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

63' Thẻ vàng Phút 63': Abdulelah Al-Malki (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 56% - 44% Al Diriyah, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 3.

77' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (2-0) Phút 77': Georginio Wijnaldum (Al-Ittihad FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

78' Thay người Phút 78' (Al-Ittihad FC): Marwan Al-Sahafi vào sân thay Georginio Wijnaldum.

78' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 54% - 46% Al Diriyah, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Al Diriyah): Abdulaziz Al Faraj vào sân thay Óscar Rodríguez.

82' Thay người Phút 82' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Ahmed Al-Ghamdi.

90' Thay người Phút 90' (Al-Ittihad FC): Mohammed Ahmed Fallatah vào sân thay Houssem Aouar.

90' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 53% - 47% Al Diriyah, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 8 - 6; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 5.

KT Kết thúc: Al-Ittihad FC 2-0 Al Diriyah Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:27 24/10/2026

Đội hình chính thức Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing Al Diriyah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Lage 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 6 Saad Al Mosa 2 Danilo Pereira 25 F. Abdi 8 Mukhtar Ali 5 R. Rios 27 Ahmed Al Ghamdi 10 H. Aouar 23 G. Wijnaldum 9 G. Ilenikhena 97 Amin Al Bukhari 12 T. Wadi 19 B. Djimsiti 99 C. Mbemba 16 Hussain Al Sibyani 52 Hussain Al Qahtani 20 E. Millot 25 L. Chelfi 14 Óscar Rodríguez 10 A. Boulbina 75 Meshari Al Nemer Dự bị Al-Ittihad FC 30 D. Lopy 22 Marwan Al Sahafi 32 Ahmed Al Julaydan 50 Mohammed Al Absi 11 Saleh Al Shehri 66 Mohammed Barnawi 21 Y. En-Nesyri 42 Muath Faqeehi 41 Mohammed Fallatah Al Diriyah 2 Abdulaziz Al Faraj 88 Abdulelah Al Malki 34 Mansour Hibatullah Al Sibyani 17 C. Diandy 21 M. Hameran 87 Qassem Lajami 29 D. Núñez 78 Khalid Al Asiri 6 Sultan Al Farhan Cập nhật đội hình lúc 22:02 23/10/2026

Al-Ittihad FC Thống kê Al Diriyah 57% Kiểm soát bóng 43% 20 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 1 8 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 7 4 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật G. Ilenikhena Al-Ittihad FC 1 bàn G. Wijnaldum Al-Ittihad FC 1 bàn F. Abdi Al-Ittihad FC Điểm 7.92 Amin Al Bukhari Al Diriyah Điểm 7.43 Muhannad Al Shanqiti Al-Ittihad FC Điểm 7.29 Danilo Pereira Al-Ittihad FC Điểm 7.26

Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Al-Ittihad FC khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium. Đội khách hiện đứng thứ 7 với 15 điểm, kém chủ nhà đang xếp hạng 4 đúng 5 điểm.

Al-Ittihad FC giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Al-Ittihad FC đang đứng thứ 4 với 20 điểm, nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà đã tích lũy đều đặn trong phần lớn hành trình vừa qua.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ có phần chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó, nên tinh thần đang được cải thiện khi đón tiếp đối thủ.

Al Diriyah ổn định hơn và đang áp sát

Trong khi đó, Al Diriyah có chuỗi kết quả cân bằng hơn. Đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng chiến thắng.

Việc chỉ thua một lần trong 5 trận cho thấy Al Diriyah có khả năng giữ nhịp tốt và hiếm khi để thất bại kéo dài. Với vị trí thứ 7 và khoảng cách 5 điểm, đội khách có động lực lớn để tận dụng cuộc gặp này nhằm áp sát nhóm phía trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Al-Ittihad FC có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn, nhưng chuỗi kết quả lên xuống thất thường khiến họ chưa thể yên tâm. Ngược lại, Al Diriyah sở hữu chuỗi trận ít thất bại hơn và sẽ tìm cách kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nếu Al-Ittihad FC duy trì được mạch thắng ở trận gần nhất, họ có thể tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát cuộc chơi. Còn nếu để đối thủ bắt nhịp tốt, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn nhiều.

Nhận định

Về mặt thứ hạng và điểm số, Al-Ittihad FC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Al Diriyah có phong độ ổn định hơn và đang áp sát nhóm đầu, nên đây là đối thủ không dễ bị đánh bại. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội khách rút ngắn khoảng cách, còn chủ nhà cần chiến thắng để giữ vững vị thế trong nhóm tốp đầu.

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất T B B H T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới Al Diriyah 5 trận gần nhất T H B H T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B 4 Al-Ittihad FC 9 6 2 1 +8 20 T B T T T 5 Al-Ahli Jeddah 9 6 0 3 +11 18 T T T B T 6 NEOM 10 5 1 4 +5 16 B B H T T 7 Al Diriyah 10 4 3 3 0 15 T H B H T 8 Al-Ettifaq 10 4 3 3 -2 15 B T H H H …