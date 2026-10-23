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Al-Ittihad FC 2-0 Al Diriyah: Al-Ittihad FC giành chiến thắng

Văn Thể23/10/2026 17:45

Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Al-Ittihad FC 5 điểm và 3 bậc. Hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC2 - 0Al DiriyahKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Ittihad FC tiếp đón Al Diriyah.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Saad Al-Mousa (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 58% - 42% Al Diriyah, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Mukhtar Ali (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 52% - 48% Al Diriyah, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 30'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-0)

    Phút 30': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 30'VAR

    Phút 30': Bàn thắng được công nhận — George Ilenikhena (Al-Ittihad FC).

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Óscar Rodríguez (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 41'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 54% - 46% Al Diriyah, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': George Ilenikhena (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Ittihad FC): Youssef En-Nesyri vào sân thay George Ilenikhena.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Ittihad FC): Dion Lopy vào sân thay Saad Al-Mousa.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 54'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 59% - 41% Al Diriyah, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Berat Djimsiti (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 58'VAR

    Phút 58': Bàn thắng không được công nhận — Danilo Pereira (Al-Ittihad FC).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Al Diriyah): Clayton diandy vào sân thay Lovro Chelfi.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Al Diriyah): Khalid Al-Asiri vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Al Diriyah): Darwin Nuñez vào sân thay Meshari Fahad Al Nemer.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Al Diriyah): Abdulelah Al-Malki vào sân thay Hussain Al Qahtani.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Enzo Millot (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Meshari Fahad Al Nemer (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Abdulelah Al-Malki (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 56% - 44% Al Diriyah, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 3.

  • 77'BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (2-0)

    Phút 77': Georginio Wijnaldum (Al-Ittihad FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Al-Ittihad FC): Marwan Al-Sahafi vào sân thay Georginio Wijnaldum.

  • 78'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 54% - 46% Al Diriyah, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 3.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Al Diriyah): Abdulaziz Al Faraj vào sân thay Óscar Rodríguez.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Al-Ittihad FC): Muath Faquihi vào sân thay Ahmed Al-Ghamdi.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Al-Ittihad FC): Mohammed Ahmed Fallatah vào sân thay Houssem Aouar.

  • 90'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 53% - 47% Al Diriyah, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 8 - 6; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • KTKết thúc: Al-Ittihad FC 2-0 Al Diriyah

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:27 24/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing
Al Diriyah
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Lage
1
P. Rajković
13
Muhannad Al Shanqiti
6
Saad Al Mosa
2
Danilo Pereira
25
F. Abdi
8
Mukhtar Ali
5
R. Rios
27
Ahmed Al Ghamdi
10
H. Aouar
23
G. Wijnaldum
9
G. Ilenikhena
97
Amin Al Bukhari
12
T. Wadi
19
B. Djimsiti
99
C. Mbemba
16
Hussain Al Sibyani
52
Hussain Al Qahtani
20
E. Millot
25
L. Chelfi
14
Óscar Rodríguez
10
A. Boulbina
75
Meshari Al Nemer
Dự bị
Al-Ittihad FC
30 D. Lopy22 Marwan Al Sahafi32 Ahmed Al Julaydan50 Mohammed Al Absi11 Saleh Al Shehri66 Mohammed Barnawi21 Y. En-Nesyri42 Muath Faqeehi41 Mohammed Fallatah
Al Diriyah
2 Abdulaziz Al Faraj88 Abdulelah Al Malki34 Mansour Hibatullah Al Sibyani17 C. Diandy21 M. Hameran87 Qassem Lajami29 D. Núñez78 Khalid Al Asiri6 Sultan Al Farhan
Cập nhật đội hình lúc 22:02 23/10/2026
Al-Ittihad FCThống kêAl Diriyah
57%
Kiểm soát bóng
43%
20
Dứt điểm
12
7
Trúng đích
1
8
Phạt góc
7
7
Phạm lỗi
7
4
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
G. Ilenikhena
G. Ilenikhena
Al-Ittihad FC
1 bàn
G. Wijnaldum
G. Wijnaldum
Al-Ittihad FC
1 bàn
F. Abdi
F. Abdi
Al-Ittihad FC
Điểm 7.92
Amin Al Bukhari
Amin Al Bukhari
Al Diriyah
Điểm 7.43
Muhannad Al Shanqiti
Muhannad Al Shanqiti
Al-Ittihad FC
Điểm 7.29
Danilo Pereira
Danilo Pereira
Al-Ittihad FC
Điểm 7.26

Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Al-Ittihad FC khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium. Đội khách hiện đứng thứ 7 với 15 điểm, kém chủ nhà đang xếp hạng 4 đúng 5 điểm.

Al-Ittihad FC giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Al-Ittihad FC đang đứng thứ 4 với 20 điểm, nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà đã tích lũy đều đặn trong phần lớn hành trình vừa qua.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ có phần chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó, nên tinh thần đang được cải thiện khi đón tiếp đối thủ.

Al Diriyah ổn định hơn và đang áp sát

Trong khi đó, Al Diriyah có chuỗi kết quả cân bằng hơn. Đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng chiến thắng.

Việc chỉ thua một lần trong 5 trận cho thấy Al Diriyah có khả năng giữ nhịp tốt và hiếm khi để thất bại kéo dài. Với vị trí thứ 7 và khoảng cách 5 điểm, đội khách có động lực lớn để tận dụng cuộc gặp này nhằm áp sát nhóm phía trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Al-Ittihad FC có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn, nhưng chuỗi kết quả lên xuống thất thường khiến họ chưa thể yên tâm. Ngược lại, Al Diriyah sở hữu chuỗi trận ít thất bại hơn và sẽ tìm cách kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nếu Al-Ittihad FC duy trì được mạch thắng ở trận gần nhất, họ có thể tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát cuộc chơi. Còn nếu để đối thủ bắt nhịp tốt, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn nhiều.

Nhận định

Về mặt thứ hạng và điểm số, Al-Ittihad FC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Al Diriyah có phong độ ổn định hơn và đang áp sát nhóm đầu, nên đây là đối thủ không dễ bị đánh bại. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội khách rút ngắn khoảng cách, còn chủ nhà cần chiến thắng để giữ vững vị thế trong nhóm tốp đầu.

Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
TBBHT
9
Trận
6-2-1
T-H-B
18
Ghi (TB 2.0)
10
Thủng lưới
Al Diriyah
5 trận gần nhất
THBHT
10
Trận
4-3-3
T-H-B
9
Ghi (TB 0.9)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC10811+1525TTTHT
2Al-Hilal Saudi FC9801+2024TTTBT
3Al-Nassr9711+1322TTHTB
4Al-Ittihad FC9621+820TBTTT
5Al-Ahli Jeddah9603+1118TTTBT
6NEOM10514+516BBHTT
7Al Diriyah10433015THBHT
8Al-Ettifaq10433-215BTHHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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