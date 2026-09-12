Al Khaleej Saihat 1-1 Al-Nassr: Hai đội chia điểm Al Khaleej Saihat nỗ lực chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp đón Al-Nassr trên sân Prince Mohamed bin Fahd lúc 01:00 ngày 13/09/2026 đầy thử thách.

Al Khaleej Saihat 1 - 1 Al-Nassr Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Khaleej Saihat tiếp đón Al-Nassr.

9' Thẻ vàng Phút 9': Nawaf Al-Sadi (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 39% - 61% Al-Nassr, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

26' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 34% - 66% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Mohammed Al-Khabrani (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 36% - 64% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

43' Thẻ vàng Phút 43': Saad Fahad Al Nasser (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Al-Nassr): Mohamed Simakan vào sân thay Abdullah Al-Khaibari.

45+1' BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (1-0) Phút 45+1': Omar Mascarell (Al Khaleej Saihat) lập công (kiến tạo: Angelo Fulgini). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 41% - 59% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 7 - 6.

61' Thay người Phút 61' (Al Khaleej Saihat): Mansour Hamzi vào sân thay Saleh Al Amri.

61' Thay người Phút 61' (Al Khaleej Saihat): Fahad Ayed Al-Rashidi vào sân thay Nawaf Al-Sadi.

65' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 40% - 60% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 6; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 8 - 8.

70' Thay người Phút 70' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Saad Fahad Al Nasser.

72' BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-1) Phút 72': Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Iñigo Martínez). Tỷ số: 1 - 1.

73' Thẻ vàng Phút 73': José Manuel Martins Teixeira Gomes (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Dissent).

74' Thay người Phút 74' (Al Khaleej Saihat): mohammed bader munshi vào sân thay Angelo Fulgini.

74' Thay người Phút 74' (Al Khaleej Saihat): Fawaz Al-Sagour vào sân thay Saeed Al-Hamsal.

75' Thay người Phút 75' (Al Khaleej Saihat): Hussain Al Issa vào sân thay Majed Omar Kanabah.

77' Thẻ vàng Phút 77': Mansour Hamzi (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 38% - 62% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 6; việt vị 7 - 1, phạm lỗi 10 - 10.

84' Thay người Phút 84' (Al-Nassr): Majed Qasheesh vào sân thay Abdulelah Al-Amri.

84' Thay người Phút 84' (Al-Nassr): Sami Al-Najei vào sân thay Angelo Borges.

85' Thẻ vàng Phút 85': Samu Costa (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Sami Al-Najei (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Argument).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Anthony Moris (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Al Khaleej Saihat 1-1 Al-Nassr Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:00 13/09/2026

Đội hình chính thức Al Khaleej Saihat Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou 49 A. Moris 39 Saeed Al Hamsal 3 Mohammed Al Khabrani 4 K. Kouyaté 5 Pedro Rebocho 18 Nawaf Al Saadi 8 Omar Mascarell 19 Miguel Crespo 12 Majed Kanabah 11 Saleh Al Amri 10 A. Fulgini 24 Bento 12 Nawaf Boushal 26 Íñigo Martínez 5 Abdulelah Al Amri 6 Saad Al Nasser 20 Ângelo 11 Samú Costa 17 Abdullah Al Khaibari 10 S. Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo Dự bị Al Khaleej Saihat 16 Bader Munshi 96 Marwan Al Haidari 17 Abdullah Al Hafith 28 Hussain Al Eisa 97 Fahad Al Rashidi 14 Ali Al Shaafi 29 Raed Al Shanqiti 27 Fawaz Al Saqour 15 Mansour Hamzi Al-Nassr 56 R. Al Ghamdi 9 Abdullah Al Hamdan 14 Sami Al Naji 4 Nader Al Sharari 70 Awad Aman 60 Saad Haqawi 50 Majed Qasheesh 1 Nawaf Al Aqidi 3 M. Simakan Cập nhật đội hình lúc 00:35 13/09/2026

Al Khaleej Saihat Thống kê Al-Nassr 38% Kiểm soát bóng 62% 5 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 9 12 Phạm lỗi 13 7 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Abdullah Al Hamdan Al-Nassr 1 bàn Omar Mascarell Al Khaleej Saihat 1 bàn Íñigo Martínez Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 7.09 A. Fulgini Al Khaleej Saihat 1 kiến tạo · điểm 6.71

Al Khaleej Saihat bước vào cuộc tiếp đón Al-Nassr lúc 01:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Prince Mohamed bin Fahd với mục tiêu cao nhất là tìm lại niềm vui chiến thắng. Tình cảnh hiện tại buộc đội chủ nhà phải nỗ lực tối đa nhằm chấm dứt chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian qua.

Áp lực ngắt mạch không thắng của Al Khaleej Saihat

Chủ nhà Al Khaleej Saihat đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ thắng lợi nào khi chỉ có 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm.

Hàng phòng ngự cùng sự kết nối giữa các tuyến cần được củng cố nhanh chóng nếu Al Khaleej Saihat muốn giữ lại những điểm số quý giá trên sân nhà. Dù có lợi thế quen sân bãi, việc thiếu đi sự bùng nổ trên hàng công đang là rào cản lớn nhất khiến họ liên tục chia điểm hoặc trắng tay.

Sức ép từ vị thế vượt trội của Al-Nassr

Ở chiều ngược lại, Al-Nassr cho thấy sự áp đảo rõ nét cả về vị thế lẫn phong độ thi đấu. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 4 với 15 điểm tích lũy. Trong 5 trận gần nhất, Al-Nassr duy trì hiệu suất ấn tượng với 4 trận thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 trận thua.

Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng nghiêng hoàn toàn về phía đại diện nhóm trên. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất, Al-Nassr toàn thắng cả 5 trận, không cho đối thủ có được một kết quả hòa hay thắng lợi nào. Sự vượt trội này mang lại sự tự tin rất lớn cho đội khách ở chuyến hành quân sắp tới.

Kỳ vọng chiến thuật và nhận định thế trận

Với khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng cùng ưu thế đối đầu tuyệt đối, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng ngay từ đầu trận. Mục tiêu của họ là duy trì áp lực liên tục lên vòng cấm đối phương để sớm tạo lợi thế.

Trong khi đó, Al Khaleej Saihat nhiều khả năng phải triển khai thế trận phòng ngự phản công kỷ luật. Việc hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng tối đa cơ hội từ các tình huống cố định sẽ là chìa khóa duy nhất để chủ nhà hy vọng vào một kết quả tích cực trước ứng viên mạnh hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Khaleej Saihat · 0 thắng 0 hòa Al-Nassr · 5 thắng Al Khaleej Saihat 0 - 5 Al-Nassr AL- Al-Nassr 4 - 1 Al Khaleej Saihat AL- Al-Nassr 2 - 0 Al Khaleej Saihat AL- Al Khaleej Saihat 1 - 3 Al-Nassr AL- Al-Nassr 3 - 1 Al Khaleej Saihat AL-

Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất H B B H H 6 Trận 0-4-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.3) 9 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T B T T T 6 Trận 5-0-1 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 2 Al-Qadisiyah FC 7 5 1 1 +8 16 H T T T T 3 Al-Hilal Saudi FC 6 5 0 1 +12 15 B T T T T 4 Al-Nassr 6 5 0 1 +9 15 T B T T T 5 Al-Ahli Jeddah 7 4 0 3 +6 12 T B T B B … 12 Al Riyadh 6 1 2 3 -10 5 H B T H B 13 Al Khaleej Saihat 6 0 4 2 -7 4 H B B H H 14 Al Taawon 6 0 3 3 -3 3 B H B H B …