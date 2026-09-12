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Al Khaleej Saihat 1-1 Al-Nassr: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 20:19

Al Khaleej Saihat nỗ lực chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp đón Al-Nassr trên sân Prince Mohamed bin Fahd lúc 01:00 ngày 13/09/2026 đầy thử thách.

Al Khaleej Saihat1 - 1Al-NassrKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Khaleej Saihat tiếp đón Al-Nassr.

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': Nawaf Al-Sadi (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Al-Nassr ép sân

    Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 39% - 61% Al-Nassr, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

  • 26'Al-Nassr ép sân

    Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 34% - 66% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Mohammed Al-Khabrani (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'Al-Nassr ép sân

    Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 36% - 64% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Saad Fahad Al Nasser (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Nassr): Mohamed Simakan vào sân thay Abdullah Al-Khaibari.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (1-0)

    Phút 45+1': Omar Mascarell (Al Khaleej Saihat) lập công (kiến tạo: Angelo Fulgini). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 53'Al-Nassr ép sân

    Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 41% - 59% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 7 - 6.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Al Khaleej Saihat): Mansour Hamzi vào sân thay Saleh Al Amri.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Al Khaleej Saihat): Fahad Ayed Al-Rashidi vào sân thay Nawaf Al-Sadi.

  • 65'Al-Nassr ép sân

    Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 40% - 60% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 6; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 8 - 8.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Saad Fahad Al Nasser.

  • 72'BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-1)

    Phút 72': Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Iñigo Martínez). Tỷ số: 1 - 1.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': José Manuel Martins Teixeira Gomes (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al Khaleej Saihat): mohammed bader munshi vào sân thay Angelo Fulgini.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al Khaleej Saihat): Fawaz Al-Sagour vào sân thay Saeed Al-Hamsal.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Al Khaleej Saihat): Hussain Al Issa vào sân thay Majed Omar Kanabah.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Mansour Hamzi (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 79'Al-Nassr ép sân

    Cầm bóng: Al Khaleej Saihat 38% - 62% Al-Nassr, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 6; việt vị 7 - 1, phạm lỗi 10 - 10.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Al-Nassr): Majed Qasheesh vào sân thay Abdulelah Al-Amri.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Al-Nassr): Sami Al-Najei vào sân thay Angelo Borges.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Samu Costa (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Sami Al-Najei (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Anthony Moris (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Argument).

  • KTKết thúc: Al Khaleej Saihat 1-1 Al-Nassr

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:00 13/09/2026

Đội hình chính thức
Al Khaleej Saihat
Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou
49
A. Moris
39
Saeed Al Hamsal
3
Mohammed Al Khabrani
4
K. Kouyaté
5
Pedro Rebocho
18
Nawaf Al Saadi
8
Omar Mascarell
19
Miguel Crespo
12
Majed Kanabah
11
Saleh Al Amri
10
A. Fulgini
24
Bento
12
Nawaf Boushal
26
Íñigo Martínez
5
Abdulelah Al Amri
6
Saad Al Nasser
20
Ângelo
11
Samú Costa
17
Abdullah Al Khaibari
10
S. Mané
79
João Félix
7
Cristiano Ronaldo
Dự bị
Al Khaleej Saihat
16 Bader Munshi96 Marwan Al Haidari17 Abdullah Al Hafith28 Hussain Al Eisa97 Fahad Al Rashidi14 Ali Al Shaafi29 Raed Al Shanqiti27 Fawaz Al Saqour15 Mansour Hamzi
Al-Nassr
56 R. Al Ghamdi9 Abdullah Al Hamdan14 Sami Al Naji4 Nader Al Sharari70 Awad Aman60 Saad Haqawi50 Majed Qasheesh1 Nawaf Al Aqidi3 M. Simakan
Cập nhật đội hình lúc 00:35 13/09/2026
Al Khaleej SaihatThống kêAl-Nassr
38%
Kiểm soát bóng
62%
5
Dứt điểm
14
2
Trúng đích
2
5
Phạt góc
9
12
Phạm lỗi
13
7
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Abdullah Al Hamdan
Abdullah Al Hamdan
Al-Nassr
1 bàn
Omar Mascarell
Omar Mascarell
Al Khaleej Saihat
1 bàn
Íñigo Martínez
Íñigo Martínez
Al-Nassr
1 kiến tạo · điểm 7.09
A. Fulgini
A. Fulgini
Al Khaleej Saihat
1 kiến tạo · điểm 6.71

Al Khaleej Saihat bước vào cuộc tiếp đón Al-Nassr lúc 01:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Prince Mohamed bin Fahd với mục tiêu cao nhất là tìm lại niềm vui chiến thắng. Tình cảnh hiện tại buộc đội chủ nhà phải nỗ lực tối đa nhằm chấm dứt chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian qua.

Áp lực ngắt mạch không thắng của Al Khaleej Saihat

Chủ nhà Al Khaleej Saihat đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ thắng lợi nào khi chỉ có 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến họ giậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm.

Hàng phòng ngự cùng sự kết nối giữa các tuyến cần được củng cố nhanh chóng nếu Al Khaleej Saihat muốn giữ lại những điểm số quý giá trên sân nhà. Dù có lợi thế quen sân bãi, việc thiếu đi sự bùng nổ trên hàng công đang là rào cản lớn nhất khiến họ liên tục chia điểm hoặc trắng tay.

Sức ép từ vị thế vượt trội của Al-Nassr

Ở chiều ngược lại, Al-Nassr cho thấy sự áp đảo rõ nét cả về vị thế lẫn phong độ thi đấu. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 4 với 15 điểm tích lũy. Trong 5 trận gần nhất, Al-Nassr duy trì hiệu suất ấn tượng với 4 trận thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 trận thua.

Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng nghiêng hoàn toàn về phía đại diện nhóm trên. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất, Al-Nassr toàn thắng cả 5 trận, không cho đối thủ có được một kết quả hòa hay thắng lợi nào. Sự vượt trội này mang lại sự tự tin rất lớn cho đội khách ở chuyến hành quân sắp tới.

Kỳ vọng chiến thuật và nhận định thế trận

Với khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng cùng ưu thế đối đầu tuyệt đối, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng ngay từ đầu trận. Mục tiêu của họ là duy trì áp lực liên tục lên vòng cấm đối phương để sớm tạo lợi thế.

Trong khi đó, Al Khaleej Saihat nhiều khả năng phải triển khai thế trận phòng ngự phản công kỷ luật. Việc hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng tối đa cơ hội từ các tình huống cố định sẽ là chìa khóa duy nhất để chủ nhà hy vọng vào một kết quả tích cực trước ứng viên mạnh hơn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Khaleej Saihat · 0 thắng0 hòaAl-Nassr · 5 thắng
15/03/2026
Al Khaleej Saihat
0 - 5
Al-Nassr
AL-
24/11/2025
Al-Nassr
4 - 1
Al Khaleej Saihat
AL-
21/05/2025
Al-Nassr
2 - 0
Al Khaleej Saihat
AL-
21/01/2025
Al Khaleej Saihat
1 - 3
Al-Nassr
AL-
02/05/2024
Bán kết
Al-Nassr
3 - 1
Al Khaleej Saihat
AL-
Al Khaleej Saihat
5 trận gần nhất
HBBHH
6
Trận
0-4-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.3)
9
Thủng lưới
Al-Nassr
5 trận gần nhất
TBTTT
6
Trận
5-0-1
T-H-B
15
Ghi (TB 2.5)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
2Al-Qadisiyah FC7511+816HTTTT
3Al-Hilal Saudi FC6501+1215BTTTT
4Al-Nassr6501+915TBTTT
5Al-Ahli Jeddah7403+612TBTBB
12Al Riyadh6123-105HBTHB
13Al Khaleej Saihat6042-74HBBHH
14Al Taawon6033-33BHBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Al Khaleej Saihat 1-1 Al-Nassr: Hai đội chia điểm
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