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Al Kholood 0-5 Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC giành chiến thắng

Văn Thể09/10/2026 15:56

Al Kholood nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đối đầu Al-Qadisiyah FC lúc 20:50 ngày 09/10/2026 trong màn so tài tâm điểm của cuộc đua thứ hạng ở tốp đầu.

Al Kholood0 - 5Al-Qadisiyah FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Kholood tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

  • 4'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1)

    Phút 4': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mateo Retegui). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2)

    Phút 13': Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 2.

  • 13'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 27% - 73% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 25'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 34% - 66% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 37'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 40'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-3)

    Phút 40': Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mohammed Abu Al-Shamat). Tỷ số: 0 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 42% - 58% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Al Kholood): Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz vào sân thay Julien Domingues.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Al Kholood): Yaseen Al-Zubaidi vào sân thay Odai Hussein Abdulghani.

  • 61'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 41% - 59% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 6 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 3.

  • 62'VAR

    Phút 62': Phạt đền được công nhận — Coba Gomes da Costa (Al Kholood).

  • 64'Hỏng phạt đền

    Phút 64': Iker Kortajarena Canellada (Al Kholood) sút hỏng phạt đền.

  • 67'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-4)

    Phút 67': Mateo Retegui (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 4.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Al Kholood): Abdulrahman Al-Dosari vào sân thay Abdulrahman Obaid Al-Obaid.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Al Kholood): Mohammed Al Rashidi vào sân thay Sultan Al Shehri.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Mohammed Abu Al-Shamat.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Yasir Al-Shahrani vào sân thay Nacho Fernández.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Haitham Asiri vào sân thay Mateo Retegui.

  • 73'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 40% - 60% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 7 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 4 - 4.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Al-Qadisiyah FC): Ahmed Al-Siyahi vào sân thay Jehad Thakri.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al-Qadisiyah FC): Mohammed Hamad Al-Qahtani vào sân thay Tijjani Reijnders.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al Kholood): Antoine Loic Essomba Bikoula vào sân thay Iker Kortajarena Canellada.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Coba Gomes da Costa (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 85'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 14 - 18 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 9 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 4 - 4.

  • 86'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-5)

    Phút 86': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 5.

  • KTKết thúc: Al Kholood 0-5 Al-Qadisiyah FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 22:48 09/10/2026

Đội hình chính thức
Al Kholood
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Buckingham
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers
1
Hamed Abdullah Yousef
24
O. Abdulghani
47
Abdulrahman Al Obaid
25
Mansour Camara
7
Sultan Al Shehri
6
J. Buckley
8
S. Cissé
70
Muhammad Sawan
10
Iker Kortajarena
11
Coba
22
J. Domingues
1
K. Casteels
4
Jehad Abdullatif Ahm
6
Nacho
17
G. Álvarez
2
Mohammed Abu Al Shamat
5
J. Weigl
14
T. Reijnders
10
Musab Al Juwayr
22
C. Bonsu Baah
32
M. Retegui
33
J. Quiñones
Dự bị
Al Kholood
52 R. Jaman67 Mohammed Al Rashidi39 Abdulrahman Al Dosari30 Mohammed Mazyad Alshammari48 Muhannad Al Yahya26 Yaseen Al Zubaidi41 Ibrahem Barabaa77 A. Essomba
Al-Qadisiyah FC
15 Mohammed Al Qahtani9 Abdullah Al Salem12 Yasir Al Shahrani35 A. Al Siyahi19 Haitham Asiri27 E. Houssa28 Ahmed Al Kassar18 Abdulmalik Al-Jaber7 Turki Al Ammar
Cập nhật đội hình lúc 20:23 09/10/2026
Al KholoodThống kêAl-Qadisiyah FC
39%
Kiểm soát bóng
61%
14
Dứt điểm
20
4
Trúng đích
9
10
Phạt góc
6
9
Phạm lỗi
9
0
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
J. Quiñones
J. Quiñones
Al-Qadisiyah FC
1 bàn · 2 kiến tạo
M. Retegui
M. Retegui
Al-Qadisiyah FC
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Reijnders
T. Reijnders
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
Musab Al Juwayr
Musab Al Juwayr
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
C. Bonsu Baah
C. Bonsu Baah
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
Mohammed Abu Al Shamat
Mohammed Abu Al Shamat
Al-Qadisiyah FC
1 kiến tạo · điểm 7.7

Al Kholood bước vào màn so tài trên sân vận động Al Hazm Club Stadium với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc tiếp đón Al-Qadisiyah FC diễn ra lúc 20:50 ngày 09/10/2026 mang tính chất bản lề cho cả hai câu lạc bộ trong việc định hình cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách điểm số và vị thế trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Al Kholood đang đứng ở vị trí thứ 7 với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và nhóm phía trên vẫn nằm trong tầm kiểm soát, biến mỗi vòng đấu trở thành cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp điểm số trong cuộc đua cạnh tranh vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Qadisiyah FC nắm giữ vị trí thứ 4 với 16 điểm. Với cách biệt 4 điểm so với chính đối thủ, đội khách có mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí thuộc tốp đầu, đồng thời gia tăng sức ép lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Al Kholood thể hiện màn trình diễn tương đối cân bằng khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Dù duy trì được khả năng tích lũy điểm số, sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt vẫn là điều đội chủ nhà cần khắc phục nếu muốn tạo nên bước bứt phá.

Trái lại, Al-Qadisiyah FC đang sở hữu phong độ rất thuyết phục. Trong 5 lần ra quân gần nhất, đội khách giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần. Chuỗi trận bất bại liên tiếp giúp Al-Qadisiyah FC duy trì tinh thần hưng phấn cùng lối chơi gắn kết.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang ghi nhận sự vượt trội rõ rệt từ phía Al-Qadisiyah FC. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Al-Qadisiyah FC toàn thắng cả 5 trận, trong khi Al Kholood không có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ này.

Sự áp đảo tuyệt đối về thành tích đối đầu chắc chắn mang lại sự tự tin lớn cho Al-Qadisiyah FC. Ngược lại, Al Kholood sẽ phải nỗ lực tối đa để vượt qua áp lực tâm lý từ quá khứ, tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà Al Hazm Club Stadium nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Kholood · 0 thắng0 hòaAl-Qadisiyah FC · 5 thắng
08/03/2026
Al Kholood
1 - 4
Al-Qadisiyah FC
AF
07/11/2025
Al-Qadisiyah FC
4 - 0
Al Kholood
AF
03/05/2025
Al-Qadisiyah FC
4 - 1
Al Kholood
AF
06/12/2024
Al Kholood
0 - 3
Al-Qadisiyah FC
AF
09/03/2024
Al-Qadisiyah FC
2 - 0
Al Kholood
AF
Al Kholood
5 trận gần nhất
BTHTH
7
Trận
3-3-1
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
10
Thủng lưới
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
THTTT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
2Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
3Al-Nassr7511+916HTBTT
4Al-Qadisiyah FC7511+816HTTTT
5NEOM7502+715TTTBB
6Al-Ahli Jeddah7403+612TBTBB
7Al Kholood7331+212BTHTH
8Al Diriyah7322+211HTBTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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