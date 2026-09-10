Al Kholood 0-5 Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC giành chiến thắng
Al Kholood nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đối đầu Al-Qadisiyah FC lúc 20:50 ngày 09/10/2026 trong màn so tài tâm điểm của cuộc đua thứ hạng ở tốp đầu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al Kholood tiếp đón Al-Qadisiyah FC.
- 4'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1)
Phút 4': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mateo Retegui). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2)
Phút 13': Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 2.
- 13'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Al Kholood 27% - 73% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.
- 25'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Al Kholood 34% - 66% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 37'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Al Kholood 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 40'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-3)
Phút 40': Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mohammed Abu Al-Shamat). Tỷ số: 0 - 3.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Al Kholood 42% - 58% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 56'Thay người
Phút 56' (Al Kholood): Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz vào sân thay Julien Domingues.
- 57'Thay người
Phút 57' (Al Kholood): Yaseen Al-Zubaidi vào sân thay Odai Hussein Abdulghani.
- 61'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Al Kholood 41% - 59% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 6 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 3.
- 62'VAR
Phút 62': Phạt đền được công nhận — Coba Gomes da Costa (Al Kholood).
- 64'Hỏng phạt đền
Phút 64': Iker Kortajarena Canellada (Al Kholood) sút hỏng phạt đền.
- 67'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-4)
Phút 67': Mateo Retegui (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 4.
- 68'Thay người
Phút 68' (Al Kholood): Abdulrahman Al-Dosari vào sân thay Abdulrahman Obaid Al-Obaid.
- 68'Thay người
Phút 68' (Al Kholood): Mohammed Al Rashidi vào sân thay Sultan Al Shehri.
- 69'Thay người
Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Mohammed Abu Al-Shamat.
- 69'Thay người
Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Yasir Al-Shahrani vào sân thay Nacho Fernández.
- 69'Thay người
Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Haitham Asiri vào sân thay Mateo Retegui.
- 73'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Al Kholood 40% - 60% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 7 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 4 - 4.
- 76'Thay người
Phút 76' (Al-Qadisiyah FC): Ahmed Al-Siyahi vào sân thay Jehad Thakri.
- 80'Thay người
Phút 80' (Al-Qadisiyah FC): Mohammed Hamad Al-Qahtani vào sân thay Tijjani Reijnders.
- 83'Thay người
Phút 83' (Al Kholood): Antoine Loic Essomba Bikoula vào sân thay Iker Kortajarena Canellada.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Coba Gomes da Costa (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 85'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Al Kholood 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 14 - 18 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 9 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 4 - 4.
- 86'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-5)
Phút 86': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 5.
- KTKết thúc: Al Kholood 0-5 Al-Qadisiyah FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.
Cập nhật lúc 22:48 09/10/2026
Al Kholood bước vào màn so tài trên sân vận động Al Hazm Club Stadium với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc tiếp đón Al-Qadisiyah FC diễn ra lúc 20:50 ngày 09/10/2026 mang tính chất bản lề cho cả hai câu lạc bộ trong việc định hình cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng.
Khoảng cách điểm số và vị thế trên bảng xếp hạng
Hiện tại, Al Kholood đang đứng ở vị trí thứ 7 với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và nhóm phía trên vẫn nằm trong tầm kiểm soát, biến mỗi vòng đấu trở thành cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp điểm số trong cuộc đua cạnh tranh vị trí tham dự đấu trường châu lục.
Ở bên kia chiến tuyến, Al-Qadisiyah FC nắm giữ vị trí thứ 4 với 16 điểm. Với cách biệt 4 điểm so với chính đối thủ, đội khách có mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí thuộc tốp đầu, đồng thời gia tăng sức ép lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.
Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn
Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Al Kholood thể hiện màn trình diễn tương đối cân bằng khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Dù duy trì được khả năng tích lũy điểm số, sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt vẫn là điều đội chủ nhà cần khắc phục nếu muốn tạo nên bước bứt phá.
Trái lại, Al-Qadisiyah FC đang sở hữu phong độ rất thuyết phục. Trong 5 lần ra quân gần nhất, đội khách giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần. Chuỗi trận bất bại liên tiếp giúp Al-Qadisiyah FC duy trì tinh thần hưng phấn cùng lối chơi gắn kết.
Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử đối đầu gần đây đang ghi nhận sự vượt trội rõ rệt từ phía Al-Qadisiyah FC. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Al-Qadisiyah FC toàn thắng cả 5 trận, trong khi Al Kholood không có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ này.
Sự áp đảo tuyệt đối về thành tích đối đầu chắc chắn mang lại sự tự tin lớn cho Al-Qadisiyah FC. Ngược lại, Al Kholood sẽ phải nỗ lực tối đa để vượt qua áp lực tâm lý từ quá khứ, tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà Al Hazm Club Stadium nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đề ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)