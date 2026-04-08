Al Nassr 0-2 Almería: Almería giành chiến thắng Al Nassr và Almería gặp nhau tại Al-Awwal Park lúc 07:00 ngày 04/08/2026. Almería chiếm ưu thế từ lần đối đầu gần nhất, nhưng trận giao hữu vẫn khó lường.

Al Nassr 0 - 2 Almería Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Nassr tiếp đón Almería.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Nassr 45 - 55 Almería, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 0.

25' Al Nassr ép sân Cầm bóng: Al Nassr 60 - 40 Almería, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Nassr 53 - 47 Almería, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Gui Guedes vào sân thay Mikel Vesga.

46' Thay người Phút 46' (): Nico Melamed vào sân thay Brian Cipenga.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Nassr 53 - 47 Almería, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 1.

51' BÀN THẮNG! Almería (0-1) Phút 51': Daijiro Chirino () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

61' BÀN THẮNG! Almería (0-2) Phút 61': Adrián Embarba () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (): Abdulelah Al-Amri vào sân thay Iñigo Martínez.

62' Thay người Phút 62' (): Nader Al-Sharari vào sân thay Mohamed Simakan.

62' Thay người Phút 62' (): Ayman Yahya vào sân thay Sami Al-Najei.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Nassr 52 - 48 Almería, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 2.

67' Thẻ vàng Phút 67': Saad Haqawi () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Marcos Luna vào sân thay Daijiro Chirino.

71' Thay người Phút 71' (): João Félix vào sân thay Abdullah Al-Hamdan.

71' Thay người Phút 71' (): Ali Al-Hassan vào sân thay Abdullah Al-Khaibari.

71' Thay người Phút 71' (): Sadio Mané vào sân thay Rakan Al-Ghamdi.

71' Thay người Phút 71' (): Mohammed Marran vào sân thay Saad Haqawi.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Nassr 52 - 48 Almería, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 2.

78' Thay người Phút 78' (): Iddrisu Baba vào sân thay Stefan Dzodic.

78' Thay người Phút 78' (): Rodrigo Ely vào sân thay Jorge Pulido.

78' Thay người Phút 78' (): Quim Junyent vào sân thay Álex Muñoz.

78' Thay người Phút 78' (): Nélson Monte vào sân thay Federico Bonini.

78' Thay người Phút 78' (): Jon Morcillo vào sân thay Sergio Arribas.

78' Thay người Phút 78' (): Álex Sola vào sân thay Adrián Embarba.

82' Thay người Phút 82' (): Awad Aman vào sân thay Salem Al-Najdi.

83' Thay người Phút 83' (): Mohammed Ahmed Almas vào sân thay Saad Al-Nasser.

83' Thay người Phút 83' (): Abdulmalik Al-Jaber vào sân thay Ângelo.

83' Thay người Phút 83' (): Thalys vào sân thay Miguel de la Fuente.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Nassr 53 - 47 Almería, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Al Nassr 0-2 Almería Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:57 05/08/2026

Al Nassr Thống kê Almería 53% Kiểm soát bóng 47% 10 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 5 1 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Daijiro Chirino Almería 1 bàn Adrián Embarba Almería 1 bàn

Al Nassr đối đầu Almería tại Al-Awwal Park lúc 07:00 ngày 04/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý khi Almería đang có lợi thế từ lần gặp gần nhất, còn Al Nassr sẽ tìm cách tạo ra một thế trận khác trên sân nhà.

Almería có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Hai đội mới gặp nhau 1 lần gần nhất, trong đó Al Nassr không thắng và không hòa, còn Almería giành chiến thắng. Mẫu đối đầu này tạo ra một điểm tựa nhất định cho đại diện Tây Ban Nha, dù số lần chạm trán chưa đủ để hình thành xu hướng dài hạn.

Với Al Nassr, việc được thi đấu tại Al-Awwal Park mang đến điều kiện thuận lợi để chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế sân bãi không thể tự động xóa đi khoảng cách tâm lý được tạo ra từ kết quả đối đầu gần nhất.

Trận giao hữu khó đoán về cách tiếp cận

Do đây là một trận giao hữu, trọng tâm có thể nằm ở việc kiểm tra khả năng vận hành thay vì chỉ hướng đến một kết quả cụ thể. Cả hai đội nhiều khả năng sẽ chú ý đến sự gắn kết giữa các tuyến, tốc độ triển khai bóng và khả năng duy trì cự ly đội hình trong những thời điểm chuyển trạng thái.

Al Nassr có thể được kỳ vọng sẽ cố gắng kiểm soát thế trận trên sân nhà, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Ngược lại, Almería có cơ sở để nhập cuộc tự tin hơn sau chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất. Cách đội khách xử lý sức ép và cách đội chủ nhà tổ chức các đợt lên bóng sẽ là những chi tiết đáng theo dõi.

Những điểm cần theo dõi

Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định sơ đồ chiến thuật hoặc những cá nhân sẽ đóng vai trò quyết định trong trận đấu.

Thay vào đó, cuộc so tài có thể được nhìn qua ba khía cạnh: phản ứng của Al Nassr trước đối thủ từng đánh bại mình, khả năng Almería duy trì sự tự tin từ lần gặp trước và mức độ kỷ luật của hai đội khi không có nhiều thông tin bổ sung về lực lượng.

Nhận định trước trận

Almería bước vào trận đấu với ưu thế đối đầu rõ ràng, nhưng Al Nassr có điểm tựa sân nhà tại Al-Awwal Park. Trong bối cảnh là một trận giao hữu, diễn biến thực tế có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội phân bổ thời lượng thi đấu và thử nghiệm cách vận hành.

Nhìn chung, đây là cuộc chạm trán mà Almería có lợi thế về tâm lý, trong khi Al Nassr sở hữu điều kiện sân bãi để tạo thế cân bằng. Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng đội chủ nhà kiểm soát trận đấu và cách đội khách tận dụng sự tự tin từ lần đối đầu gần nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Al Nassr · 0 thắng 0 hòa Almería · 1 thắng Almería 3 - 2 Al Nassr ALM

Al Nassr 5 trận gần nhất B B B

Tình hình lực lượng Al Nassr ✚ Sultan Al-Ghannam (Cruciate Ligament Tear) ✚ João Félix (Unknown Injury) ✚ Sami Al-Najei (Fitness) ✚ Mohamed Simakan (Unknown Injury) Almería ✚ Ibrahima Koné (Ankle Injury)