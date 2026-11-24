Al-Nassr 2-1 Al Sadd: Al-Nassr giành chiến thắng
Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 6 điểm. Họ gặp Al Sadd, đội hạng 13 với 2 điểm, tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 25/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Nassr tiếp đón Al Sadd.
- 5'Thay người
Phút 5' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Kingsley Coman.
- 8'Thẻ vàng
Phút 8': Boualem Khoukhi (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Handball).
- 13'BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-0)
Phút 13': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 64% - 36% Al Sadd, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.
- 22'BÀN THẮNG! Al Sadd (1-1)
Phút 22': Mohamed Waad (Al Sadd) lập công (kiến tạo: Akram Afif). Tỷ số: 1 - 1.
- 25'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 58% - 42% Al Sadd, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 1.
- 32'Thay người
Phút 32' (Al Sadd): Agustin soria vào sân thay Giovani Henrique Amorim da Silva.
- 35'VAR
Phút 35': Bàn thắng không được công nhận — Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
- 37'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 58% - 42% Al Sadd, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 1.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Angelo Borges (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+2'VAR
Phút 45+2': Card upgrade confirmed — Mohamed Waad (Al Sadd).
- 45+2'Thẻ đỏ
Phút 45+2': Mohamed Waad (Al Sadd) nhận thẻ đỏ (Spitting).
- 45+4'Thẻ vàng
Phút 45+4': Nawaf Boushal (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 68% - 32% Al Sadd, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 1.
- 52'BÀN THẮNG! Al-Nassr (2-1)
Phút 52': Joao Felix (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Angelo Borges). Tỷ số: 2 - 1.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': Joao Felix (Al-Nassr) nhận thẻ vàng.
- 62'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 67% - 33% Al Sadd, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Al Sadd): Guilherme Torres vào sân thay Mostafa Mashaal.
- 68'Thay người
Phút 68' (Al Sadd): Yusuf Abdurisag vào sân thay Mohamed Manai.
- 73'Thay người
Phút 73' (Al Sadd): Hashim Ali vào sân thay Akram Afif.
- 74'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 66% - 34% Al Sadd, dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 2.
- 77'Thay người
Phút 77' (Al-Nassr): Abdulrahman Ghareeb vào sân thay Abdullah Al-Hamdan.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Mohamed Simakan (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 65% - 35% Al Sadd, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 2; việt vị 6 - 3, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 5 - 2.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Al-Nassr): Sami Al-Najei vào sân thay Angelo Borges.
- KTKết thúc: Al-Nassr 2-1 Al Sadd
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 03:11 25/11/2026
Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi gặp Al Sadd tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 25/11/2026. Chủ nhà đang đứng thứ 10 với 6 điểm, còn đối thủ ở hạng 13 với 2 điểm.
Al-Nassr giữ nhịp tốt dù vừa nếm thất bại
Trong 4 trận gần nhất, Al-Nassr thắng 3 và thua 1. Trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.
Chuỗi thắng này giúp đội bóng có 6 điểm và đứng hạng 10. Với một đội đang bám sát nhóm đầu, điều quan trọng lúc này là phản ứng sau trận thua gần nhất. Trận gặp Al Sadd là dịp để họ chứng tỏ cú vấp vừa rồi chỉ là ngoại lệ.
Al Sadd chưa tìm được sự ổn định
Al Sadd thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ thua một trận và hòa hai trận. Phong độ này cho thấy họ khó giữ được mạch kết quả liên tục.
Hiện Al Sadd đứng hạng 13 với 2 điểm, kém Al-Nassr 4 điểm. Thắng ở trận này sẽ giúp họ thu hẹp đáng kể khoảng cách với đối thủ.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Nassr
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Nassr thắng 2, hòa 2 và thua 1. Al Sadd chỉ thắng một lần, nên lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía Al-Nassr. Hai trận hòa cũng cho thấy cặp đấu này thường cân bằng, không phải lúc nào cũng có kết quả rõ ràng.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Al-Nassr, thử thách đầu tiên là giữ vững tinh thần sau trận thua gần nhất và tiếp tục phát huy phong độ của chuỗi thắng trước đó. Việc vừa bám sát nhóm đầu vừa có lợi thế đối đầu là nền tảng để họ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Với Al Sadd, kết quả tích cực ở trận gần nhất là điểm tựa tinh thần. Tuy nhiên, họ cần sự bền bỉ hơn để biến những tín hiệu tốt thành điểm số, vì mới có 2 điểm sau chuỗi trận không đồng đều.
Nhận định
Xét phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu, Al-Nassr có phần nhỉnh hơn. Đây chỉ là đánh giá về xu hướng. Al Sadd vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được sự ổn định ở trận đấu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)