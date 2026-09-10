Al-Nassr 3-0 Al Diriyah: Al-Nassr giành chiến thắng
Al-Nassr bước vào trận đón tiếp Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park với quyết tâm giành chiến thắng nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Nassr tiếp đón Al Diriyah.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Al-Nassr 48% - 52% Al Diriyah, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 23'BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-0)
Phút 23': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 24'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 60% - 40% Al Diriyah, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 1.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': Chancel Mbemba (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).
- 35'BÀN THẮNG! Al-Nassr (2-0)
Phút 35': Samu Costa (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 2 - 0.
- 36'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 60% - 40% Al Diriyah, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 3.
- 39'VAR
Phút 39': Phạt đền bị hủy — Darwin Nuñez (Al Diriyah).
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Abdulaziz Al Faraj (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Al-Nassr ép sân
Cầm bóng: Al-Nassr 56% - 44% Al Diriyah, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 4.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Al-Nassr 54% - 46% Al Diriyah, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 7 - 6; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 4.
- 68'Thay người
Phút 68' (Al Diriyah): Mohammed Dheban vào sân thay Abdulaziz Al Faraj.
- 68'Thay người
Phút 68' (Al Diriyah): Lovro Chelfi vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Al-Nassr 55% - 45% Al Diriyah, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 10 - 7; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 5.
- 77'BÀN THẮNG! Al-Nassr (3-0)
Phút 77': Kingsley Coman (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Sadio Mané). Tỷ số: 3 - 0.
- 78'Thay người
Phút 78' (Al-Nassr): Ayman Yahya vào sân thay Kingsley Coman.
- 78'Thay người
Phút 78' (Al-Nassr): Sami Al-Najei vào sân thay Abdullah Al-Khaibari.
- 78'Thay người
Phút 78' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Joao Felix.
- 83'Thay người
Phút 83' (Al Diriyah): Taher Wadi vào sân thay Óscar Rodríguez.
- 83'Thay người
Phút 83' (Al Diriyah): Hussain Al Qahtani vào sân thay Adil Boulbina.
- 84'Thay người
Phút 84' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Idrissa Gueye.
- 84'Thay người
Phút 84' (Al-Nassr): Saad Fahad Al Nasser vào sân thay Awad Aman.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Al-Nassr 53% - 47% Al Diriyah, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 10 - 1), phạt góc 10 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 6.
- KTKết thúc: Al-Nassr 3-0 Al Diriyah
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 02:54 10/10/2026
Al-Nassr đang đứng trước cơ hội quan trọng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park vào lúc 01h00 ngày 10/10/2026. Với vị trí thứ 3 cùng 16 điểm hiện có, đội chủ nhà cần tối đa hóa điểm số nhằm duy trì sức ép lên nhóm phía trên bảng xếp hạng.
Cuộc đua thứ hạng và phong độ hai đội
Trên bảng xếp hạng, Al-Nassr đang giữ vị trí thứ 3 với 16 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với Al Diriyah hiện đứng thứ 8 với 11 điểm. Xét 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng chủ quản sân Al-Awwal Park đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang duy trì mạch 2 trận thắng liên tiếp ở những vòng đấu vừa qua.
Ở chiều ngược lại, Al Diriyah bước vào chuyến làm khách với phong độ gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa trải qua một trận hòa ở lần xuất quân mới nhất. Dù thể hiện sự ổn định tương đối, việc phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang nằm trong tốp 3 sẽ mang tới thử thách đáng kể cho đại diện xếp thứ 8.
Điểm tựa sân bãi và ưu thế đối đầu
Ưu thế từ kết quả gặp nhau gần nhất đang nghiêng về đội chủ nhà. Trong 1 lần chạm trán gần nhất, Al-Nassr đã giành chiến thắng trước Al Diriyah. Kết quả thuận lợi này mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ chủ nhà khi tái ngộ đối thủ quen thuộc trên thảm cỏ Al-Awwal Park.
Về cách tiếp cận trận đấu, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trong khi đó, Al Diriyah nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn ở tuyến phòng ngự để hạn chế sức ép trước khi nghĩ đến những pha phản công chuyển trạng thái.
Cục diện và xu hướng trận đấu
Với lợi thế sân bãi cùng vị thế vượt trội trên bảng tổng sắp, Al-Nassr đang nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi để làm chủ trận đấu. Nếu duy trì sự hiệu quả như trong 2 chiến thắng gần đây, đội bóng áo vàng hoàn toàn đủ khả năng giành trọn điểm số tại Al-Awwal Park để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)