Al-Nassr 3-0 Al Diriyah: Al-Nassr giành chiến thắng Al-Nassr bước vào trận đón tiếp Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park với quyết tâm giành chiến thắng nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Al-Nassr 3 - 0 Al Diriyah Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Nassr tiếp đón Al Diriyah.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Nassr 48% - 52% Al Diriyah, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

23' BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-0) Phút 23': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 60% - 40% Al Diriyah, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 1.

28' Thẻ vàng Phút 28': Chancel Mbemba (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

35' BÀN THẮNG! Al-Nassr (2-0) Phút 35': Samu Costa (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 2 - 0.

36' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 60% - 40% Al Diriyah, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 3.

39' VAR Phút 39': Phạt đền bị hủy — Darwin Nuñez (Al Diriyah).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Abdulaziz Al Faraj (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 56% - 44% Al Diriyah, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 4.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Nassr 54% - 46% Al Diriyah, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 7 - 6; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 4.

68' Thay người Phút 68' (Al Diriyah): Mohammed Dheban vào sân thay Abdulaziz Al Faraj.

68' Thay người Phút 68' (Al Diriyah): Lovro Chelfi vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Nassr 55% - 45% Al Diriyah, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 10 - 7; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 5.

77' BÀN THẮNG! Al-Nassr (3-0) Phút 77': Kingsley Coman (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Sadio Mané). Tỷ số: 3 - 0.

78' Thay người Phút 78' (Al-Nassr): Ayman Yahya vào sân thay Kingsley Coman.

78' Thay người Phút 78' (Al-Nassr): Sami Al-Najei vào sân thay Abdullah Al-Khaibari.

78' Thay người Phút 78' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Joao Felix.

83' Thay người Phút 83' (Al Diriyah): Taher Wadi vào sân thay Óscar Rodríguez.

83' Thay người Phút 83' (Al Diriyah): Hussain Al Qahtani vào sân thay Adil Boulbina.

84' Thay người Phút 84' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Idrissa Gueye.

84' Thay người Phút 84' (Al-Nassr): Saad Fahad Al Nasser vào sân thay Awad Aman.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Nassr 53% - 47% Al Diriyah, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 10 - 1), phạt góc 10 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 6.

KT Kết thúc: Al-Nassr 3-0 Al Diriyah Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 10/10/2026

Đội hình chính thức Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou Al Diriyah Sơ đồ · HLV Bruno Lage 24 Bento 12 Nawaf Boushal 3 M. Simakan 26 Íñigo Martínez 70 Awad Aman 21 K. Coman 11 Samú Costa 17 Abdullah Al Khaibari 10 S. Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo Dự bị Al-Nassr 94 A. Sufyani 23 Ayman Yahya 50 Majed Qasheesh 60 Saad Haqawi 4 Nader Al Sharari 6 Saad Al Nasser 22 Abdulhadi Ali Al Alwan 9 Abdullah Al Hamdan 14 Sami Al Naji Cập nhật đội hình lúc 00:33 10/10/2026

Al-Nassr Thống kê Al Diriyah 52% Kiểm soát bóng 48% 17 Dứt điểm 10 10 Trúng đích 1 10 Phạt góc 8 15 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Cristiano Ronaldo Al-Nassr 1 bàn K. Coman Al-Nassr 1 bàn Samú Costa Al-Nassr 1 bàn S. Mané Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 7.7 João Félix Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 7.7 Íñigo Martínez Al-Nassr Điểm 7.44

Al-Nassr đang đứng trước cơ hội quan trọng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park vào lúc 01h00 ngày 10/10/2026. Với vị trí thứ 3 cùng 16 điểm hiện có, đội chủ nhà cần tối đa hóa điểm số nhằm duy trì sức ép lên nhóm phía trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua thứ hạng và phong độ hai đội

Trên bảng xếp hạng, Al-Nassr đang giữ vị trí thứ 3 với 16 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với Al Diriyah hiện đứng thứ 8 với 11 điểm. Xét 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng chủ quản sân Al-Awwal Park đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang duy trì mạch 2 trận thắng liên tiếp ở những vòng đấu vừa qua.

Ở chiều ngược lại, Al Diriyah bước vào chuyến làm khách với phong độ gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa trải qua một trận hòa ở lần xuất quân mới nhất. Dù thể hiện sự ổn định tương đối, việc phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang nằm trong tốp 3 sẽ mang tới thử thách đáng kể cho đại diện xếp thứ 8.

Điểm tựa sân bãi và ưu thế đối đầu

Ưu thế từ kết quả gặp nhau gần nhất đang nghiêng về đội chủ nhà. Trong 1 lần chạm trán gần nhất, Al-Nassr đã giành chiến thắng trước Al Diriyah. Kết quả thuận lợi này mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ chủ nhà khi tái ngộ đối thủ quen thuộc trên thảm cỏ Al-Awwal Park.

Về cách tiếp cận trận đấu, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trong khi đó, Al Diriyah nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn ở tuyến phòng ngự để hạn chế sức ép trước khi nghĩ đến những pha phản công chuyển trạng thái.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân bãi cùng vị thế vượt trội trên bảng tổng sắp, Al-Nassr đang nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi để làm chủ trận đấu. Nếu duy trì sự hiệu quả như trong 2 chiến thắng gần đây, đội bóng áo vàng hoàn toàn đủ khả năng giành trọn điểm số tại Al-Awwal Park để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Al-Nassr · 1 thắng 0 hòa Al Diriyah · 0 thắng Al Diriyah 1 - 4 Al-Nassr AL-

Al-Nassr 5 trận gần nhất B H T B T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 7 Thủng lưới Al Diriyah 5 trận gần nhất H T B T H 7 Trận 3-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T 2 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 3 Al-Nassr 7 5 1 1 +9 16 H T B T T 4 Al-Qadisiyah FC 7 5 1 1 +8 16 H T T T T … 7 Al Kholood 7 3 3 1 +2 12 B T H T H 8 Al Diriyah 7 3 2 2 +2 11 H T B T H 9 Al-Ettifaq 7 3 2 2 0 11 H H T B B …