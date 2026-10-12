Al-Nassr 3-1 Neftchi: Al-Nassr giành chiến thắng Al-Nassr đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù hiện đứng hạng 16 với 0 điểm. Trận gặp Neftchi, đội xếp hạng 6, diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr 3 - 1 Neftchi Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Nassr tiếp đón Neftchi.

13' Thay người Phút 13' (Al-Nassr): Ayman Yahya vào sân thay Kingsley Coman.

13' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 61% - 39% Neftchi, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Ibrokhimkhalil Yuldoshev (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 73% - 27% Neftchi, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': Anvarjon Gofurov (Neftchi) nhận thẻ vàng (Foul).

33' BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-0) Phút 33': Angelo Borges (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Nawaf Boushal). Tỷ số: 1 - 0.

37' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 69% - 31% Neftchi, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 7.

42' BÀN THẮNG! Al-Nassr (2-0) Phút 42': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Ayman Yahya). Tỷ số: 2 - 0.

45' VAR Phút 45': Bàn thắng không được công nhận — Marcus Forss (Neftchi).

45' Thay người Phút 45' (Neftchi): Farrukh Sayfiev vào sân thay Ibrokhimkhalil Yuldoshev.

45' Thay người Phút 45' (Neftchi): Alisher Odilov vào sân thay Yan Medeiros Sasse.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Marcus Forss (Neftchi) nhận thẻ vàng (Argument).

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Iñigo Martínez (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 62% - 38% Neftchi, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 1 - 8, cứu thua 0 - 1.

51' BÀN THẮNG! Neftchi (2-1) Phút 51': Alisher Odilov (Neftchi) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Neftchi): Asilbek Jumaev vào sân thay Abrorbek ismoilov.

62' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 61% - 39% Neftchi, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 1 - 9, cứu thua 0 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Neftchi): Stipe Perica vào sân thay Marcus Forss.

65' Thẻ đỏ Phút 65': Ikromzhon Alibaev (Neftchi) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

70' Thay người Phút 70' (Neftchi): Ratinho vào sân thay Michel.

72' Thay người Phút 72' (Al-Nassr): Nader Abdullah Al-Sharari vào sân thay Mohamed Simakan.

72' Thay người Phút 72' (Al-Nassr): Abdullah Al-Khaibari vào sân thay Ayman Yahya.

74' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 62% - 38% Neftchi, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 1 - 11, cứu thua 0 - 1.

78' BÀN THẮNG! Al-Nassr (3-1) Phút 78': Anvarjon Gofurov (Neftchi) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Sadio Mané.

86' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 63% - 37% Neftchi, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 2 - 12, cứu thua 0 - 1.

KT Kết thúc: Al-Nassr 3-1 Neftchi Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:13 13/10/2026

Đội hình chính thức Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou Neftchi Sơ đồ 4-3-3 · HLV Islom Ismoilov 24 Bento 12 Nawaf Boushal 3 M. Simakan 26 Íñigo Martínez 70 Awad Aman 21 K. Coman 20 Ângelo 11 Samú Costa 10 S. Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo 1 B. Ergashev 52 K. Kouao 6 Ibrokhimkhalil Yuldoshev 4 B. Ciger 3 Michel 10 J. Iskanderov 5 I. Alibaev 31 Yan Sasse 88 M. Forss 20 G'ofurov 7 A. Ismailov Dự bị Al-Nassr 4 Nader Al Sharari 14 Sami Al Naji 9 Abdullah Al Hamdan 60 Saad Haqawi 8 Hayder Abdulkareem 23 Ayman Yahya 53 A. Al Otaibi 66 Sultan Abdullah Saad Al Mas Neftchi 18 S. Perica 77 Ratinho 34 F. Sayfiyev 71 Toshmirzaev 45 A. Turaev 21 Ubaydullayev 32 Z. Marušić 11 A. Jumayev 8 V. Jovović Cập nhật đội hình lúc 00:47 13/10/2026

Al-Nassr Thống kê Neftchi 62% Kiểm soát bóng 38% 16 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 2 5 Phạt góc 5 4 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 4 0 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Cristiano Ronaldo Al-Nassr 1 bàn Ângelo Al-Nassr 1 bàn Alisher Odilov Neftchi 1 bàn Nawaf Boushal Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 7.33 Ayman Yahya Al-Nassr 1 kiến tạo · điểm 6.57 M. Simakan Al-Nassr Điểm 7.45

Al-Nassr đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn một quãng đường phải bù đắp. Đội bóng đứng hạng 16 với 0 điểm, trong khi Neftchi ở vị trí thứ 6 với 3 điểm. Cuộc gặp lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park vì thế là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội chủ nhà.

Al-Nassr cần điểm số để kéo gần khoảng cách

Trên bảng xếp hạng, Al-Nassr đang ở nửa dưới với 0 điểm. Muốn bám sát nhóm đầu, họ cần sớm có những kết quả tích cực. Đối thủ lần này lại là đội đang nằm trong nhóm đầu bảng.

Phong độ gần đây của Al-Nassr khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả xen kẽ cho thấy đội chưa tạo được mạch ổn định, nhưng cũng có những trận cho thấy khả năng giành chiến thắng.

Đáng chú ý, trận gần nhất của Al-Nassr là một chiến thắng. Điều này có thể mang lại sự tự tin trước lượt đấu quan trọng gặp đối thủ xếp trên mình nhiều bậc.

Neftchi mang phong độ tốt đến Al-Awwal Park

Neftchi đến sân của Al-Nassr với vị thế đội xếp trên. Họ đang đứng hạng 6 với 3 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Điểm sáng của Neftchi là mạch kết quả khá chắc chắn: không thua trong 4 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng. Chỉ trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận là thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội biết cách giữ kết quả và tích lũy điểm số đều đặn.

So sánh hai đội và điểm then chốt

Nhìn chung, Neftchi nhỉnh hơn về phong độ gần đây lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Al-Nassr có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang mang trong mình nhu cầu rõ ràng là phải có điểm.

Al-Nassr: hạng 16, 0 điểm, thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận trong 5 trận gần nhất.

hạng 16, 0 điểm, thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Neftchi: hạng 6, 3 điểm, thắng 3 trận, hòa 1 trận, thua 1 trận trong 5 trận gần nhất.

Điểm then chốt có thể nằm ở sự ổn định. Neftchi đang có chuỗi kết quả tốt hơn và sẽ muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu. Al-Nassr cần kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu để tránh rơi vào thế phải đuổi theo, bởi mỗi điểm số lúc này đều có giá trị với đội bóng đang ở cuối nhóm giữa bảng.

Nhận định

Xét về phong độ và thứ hạng, Neftchi đang chiếm ưu thế nhất định. Tuy nhiên, chuỗi kết quả xen kẽ của hai đội cho thấy trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra cân bằng. Nếu Al-Nassr tận dụng được lợi thế sân nhà và giữ được tinh thần sau chiến thắng ở trận gần nhất, họ có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ xếp trên.

Trận đấu bắt đầu lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr 5 trận gần nhất T B H T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới Neftchi 5 trận gần nhất H T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 1 1 0 0 +4 3 T 2 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T … 5 Shabab Al Ahli Dubai 1 1 0 0 +1 3 T 6 Neftchi 1 1 0 0 +1 3 T 7 Al-Ittihad FC 1 0 1 0 0 1 H T … 15 Al Sadd 1 0 0 1 -3 0 B 16 Al-Nassr 1 0 0 1 -4 0 B