Al-Nassr 5-3 Al Kholood: Al-Nassr giành chiến thắng Al-Nassr còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ hai với 25 điểm, thắng cả 4 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 30/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr 5 - 3 Al Kholood Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Nassr tiếp đón Al Kholood.

12' VAR Phút 12': Bàn thắng không được công nhận — Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

14' Thẻ vàng Phút 14': John Buckley (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Dissent).

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Nassr 47% - 53% Al Kholood, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

16' BÀN THẮNG! Al Kholood (0-1) Phút 16': Julien Domingues (Al Kholood) lập công (kiến tạo: Abdulrahman Al-Dosari). Tỷ số: 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Angelo Borges (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

24' BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-1) Phút 24': Angelo Borges (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 1 - 1.

28' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Nassr 44% - 56% Al Kholood, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

38' BÀN THẮNG! Al-Nassr (2-1) Phút 38': Sadio Mané (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 2 - 1.

41' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 57% - 43% Al Kholood, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 2.

45+2' BÀN THẮNG! Al Kholood (2-2) Phút 45+2': Antoine Loic Essomba Bikoula (Al Kholood) lập công (kiến tạo: Julien Domingues). Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Joao Felix (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thay người Phút 54' (Al Kholood): Abdulrahman Obaid Al-Obaid vào sân thay Shaquille Pinas.

54' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 54% - 46% Al Kholood, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 2.

66' BÀN THẮNG! Al-Nassr (3-2) Phút 66': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 3 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Al Kholood): Mohammed Sawaan vào sân thay Antoine Loic Essomba Bikoula.

67' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 58% - 42% Al Kholood, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 3.

72' BÀN THẮNG! Al-Nassr (4-2) Phút 72': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 4 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Al-Nassr): Abdulrahman Ghareeb vào sân thay Abdullah Al-Hamdan.

78' Thay người Phút 78' (Al Kholood): Mohammed Al Rashidi vào sân thay Coba Gomes da Costa.

78' Thay người Phút 78' (Al Kholood): Yaseen Al-Zubaidi vào sân thay Abdulrahman Al-Dosari.

78' Thay người Phút 78' (Al Kholood): Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz vào sân thay Iker Kortajarena Canellada.

80' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 58% - 42% Al Kholood, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 2 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Al-Nassr): Awad Aman vào sân thay Ayman Yahya.

81' Thay người Phút 81' (Al-Nassr): Sami Al-Najei vào sân thay Angelo Borges.

81' Thay người Phút 81' (Al-Nassr): Rakan Al Ghamdi vào sân thay Abdullah Al-Khaibari.

81' BÀN THẮNG! Al-Nassr (5-2) Phút 81': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Sadio Mané). Tỷ số: 5 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Al-Nassr): Saad Fahad Al Nasser vào sân thay Nawaf Boushal.

90+2' VAR Phút 90+2': Phạt đền được công nhận — Mohammed Sawaan (Al Kholood).

90+4' BÀN THẮNG! Al Kholood (5-3) Phút 90+4': Julien Domingues (Al Kholood) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 5 - 3.

KT Kết thúc: Al-Nassr 5-3 Al Kholood Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 3.

Cập nhật lúc 02:57 30/10/2026

Đội hình chính thức Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou Al Kholood Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Buckingham 24 Bento 12 Nawaf Boushal 3 M. Simakan 26 Íñigo Martínez 23 Ayman Yahya 9 Abdullah Al Hamdan 17 Abdullah Al Khaibari 20 Ângelo 10 S. Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo 1 Hamed Abdullah Yousef 15 Ramzi Solan 38 S. Pinas 25 Mansour Camara 7 Sultan Al Shehri 39 Abdulrahman Al Dosari 6 J. Buckley 10 Iker Kortajarena 77 A. Essomba 22 J. Domingues 11 Coba Dự bị Al-Nassr 56 R. Al Ghamdi 5 Abdulelah Al Amri 22 Abdulhadi Al Alwan 83 Salem Al Najdi 14 Sami Al Naji 6 Saad Al Nasser 70 Awad Aman 29 Abdulrahman Ghareeb 8 Hayder Abdulkareem Al Kholood 48 Muhannad Al Yahya 30 Mohammed Mazyad Alshammari 67 Mohammed Al Rashidi 47 Abdulrahman Al Obaid 24 O. Abdulghani 26 Yaseen Al Zubaidi 99 Guga 70 Muhammad Sawan 23 Yazan Madani Cập nhật đội hình lúc 00:32 30/10/2026

Al-Nassr Thống kê Al Kholood 54% Kiểm soát bóng 46% 16 Dứt điểm 6 9 Trúng đích 5 6 Phạt góc 0 18 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Cristiano Ronaldo Al-Nassr 3 bàn J. Domingues Al Kholood 2 bàn · 1 kiến tạo João Félix Al-Nassr 4 kiến tạo · điểm 8.67 S. Mané Al-Nassr 1 bàn · 1 kiến tạo A. Essomba Al Kholood 1 bàn Ângelo Al-Nassr 1 bàn

Al-Nassr bước vào trận gặp Al Kholood với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội bóng đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 25 điểm và thắng cả 4 trận gần nhất. Đối thủ chỉ có 12 điểm, đứng thứ chín và đang trải qua chuỗi kết quả kém.

Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 30/10/2026 trên sân Al-Awwal Park. Với Al-Nassr, đây là dịp để duy trì nhịp thắng và giữ khoảng cách với nhóm đầu bảng.

Al-Nassr giữ mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Al-Nassr lúc này. Đội thắng cả 4 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Vị trí thứ hai với 25 điểm phản ánh một mùa giải vận hành tốt. Mỗi chiến thắng thêm nữa đều giúp Al-Nassr giữ vững vị thế trong cuộc đua phía trên.

Al Kholood sa sút trước thử thách lớn

Ở chiều ngược lại, Al Kholood đang ở giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận và chỉ thắng 1 trận. Chuỗi 4 trận thua liên tiếp gần đây khiến tinh thần của đội khách khó ở trạng thái tốt nhất.

Hiện Al Kholood đứng thứ chín với 12 điểm. Khoảng cách 13 điểm so với Al-Nassr cho thấy chênh lệch đáng kể về thành tích giữa hai đội ở thời điểm này.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Nassr

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng ủng hộ Al-Nassr. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Al-Nassr thắng 3 trận và hòa 1 trận, còn Al Kholood chưa giành được chiến thắng nào.

Thành tích này tạo lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà. Al Kholood cần một màn trình diễn khác hẳn để phá vỡ xu hướng đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng hiện tại, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và gây áp lực từ sớm. Việc ghi bàn sớm sẽ giúp đội giảm bớt rủi ro trước một đối thủ đang thiếu tự tin.

Al Kholood cần giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và hạn chế sai sót ngay từ đầu trận. Nếu cầm chân được đối thủ trong những phút đầu, đội khách mới có cơ hội cải thiện tinh thần và tìm kiếm điểm số.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Al-Nassr hội tụ nhiều yếu tố có lợi hơn. Đội đang thắng liên tục, đứng cao hơn nhiều bậc và chưa thua đối thủ trong 4 lần gặp gần nhất.

Al Kholood vẫn có thể gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật. Tuy nhiên, với chuỗi kết quả hiện tại, đội khách phải vượt qua một thử thách rất lớn để làm chậm bước tiến của Al-Nassr trong cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Al-Nassr · 3 thắng 1 hòa Al Kholood · 0 thắng Al Kholood 0 - 3 Al-Nassr AL- Al-Nassr 2 - 0 Al Kholood AL- Al-Nassr 3 - 1 Al Kholood AL- Al Kholood 3 - 3 Al-Nassr Hòa

Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T T 10 Trận 8-1-1 T-H-B 23 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới Al Kholood 5 trận gần nhất B B B B T 10 Trận 3-3-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 2 Al-Nassr 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 3 Al-Qadisiyah FC 11 8 1 2 +14 25 B T T T H … 8 Al Diriyah 11 4 3 4 -2 15 B T H B H 9 Al Kholood 10 3 3 4 -7 12 B B B B T 10 Al Khaleej Saihat 11 2 6 3 -7 12 B T T H H …