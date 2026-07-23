Al Nassr chiêu mộ Samu Costa: Tham vọng xây dựng đế chế Bồ Đào Nha của Ronaldo Sau Joao Felix, Al Nassr tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Samu Costa từ Mallorca nhằm thay thế Marcelo Brozovic và hoàn thiện đội hình đậm chất Bồ Đào Nha.

Al Nassr đang tiến những bước cuối cùng trong kế hoạch xây dựng một "Selecao châu Âu" thu nhỏ ngay tại lòng Riyadh. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng Saudi Arabia đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Samu Costa, tiền vệ vừa cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2026. Thương vụ hiện chỉ còn chờ cái gật đầu về mức phí chuyển nhượng từ phía Mallorca.

Samu Costa (trái) góp mặt cùng Cristiano Ronaldo tại chiến dịch World Cup 2026.

Lời giải cho bài toán thay thế Marcelo Brozovic

Việc theo đuổi Samu Costa không đơn thuần là một bản hợp đồng dựa trên quốc tịch. Sau khi Marcelo Brozovic chia tay đội bóng sau ba mùa giải gắn bó, Al Nassr cần một "động cơ" mới đủ mạnh mẽ để quán xuyến khu trung tuyến. Tiền vệ sinh năm 2000 được ban huấn luyện đội bóng Saudi Arabia đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp quyết liệt, điều tiết nhịp độ và đặc biệt là nguồn năng lượng dồi dào.

Tại Mallorca mùa giải 2025/26, Costa đã chứng minh tầm ảnh hưởng sâu rộng với 33 lần ra sân, đóng góp 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Sự trưởng thành vượt bậc từ môi trường Almeria đến La Liga đã giúp anh trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng Tây Ban Nha, trước khi lọt vào mắt xanh của HLV Roberto Martinez.

Dấu ấn World Cup và những tranh cãi xoay quanh

Tấm vé đến World Cup 2026 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ 25 tuổi. Dù chỉ thi đấu vỏn vẹn 20 phút trong trận gặp Colombia, việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã giúp giá trị của anh tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn Costa thay vì những cái tên khác từng gây ra làn sóng tranh luận dữ dội tại Bồ Đào Nha.

Nhiều ý kiến cho rằng HLV Martinez đã ưu ái tiền vệ của Mallorca mà bỏ qua Mateus Fernandes – người có phong độ cực cao trong màu áo West Ham tại Ngoại hạng Anh. Bất chấp những hoài nghi, Al Nassr vẫn tin rằng bản lĩnh của một tuyển thủ quốc gia sẽ giúp Costa thích nghi nhanh chóng với áp lực cạnh tranh tại Saudi Pro League.

Trục xương sống Bồ Đào Nha tại Riyadh

Nếu thương vụ hoàn tất, Samu Costa sẽ gia nhập nhóm "hạt nhân" Bồ Đào Nha tại Al Nassr cùng với siêu sao Cristiano Ronaldo và Joao Felix. Đây rõ ràng là chiến lược dài hạn của đội bóng nhằm tạo ra sự kết nối tự nhiên trong lối chơi, dựa trên sự thấu hiểu giữa các cầu thủ đã quen thuộc với triết lý bóng đá của Selecao châu Âu.

Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo được cho là sẽ sớm từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận gặp Xứ Wales vào tháng 9 tới, việc đưa về những người đàn em tài năng như Costa được xem là cách để Al Nassr duy trì tầm ảnh hưởng và sức hút của mình, đồng thời hỗ trợ tối đa cho CR7 trong những năm tháng cuối của sự nghiệp đỉnh cao.