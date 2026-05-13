Al Nassr đánh rơi chiến thắng kịch tính trước Al Hilal vì sai lầm phút 90+8 Dẫn trước nhờ công Mohamed Simakan, Al Nassr đánh rơi 3 điểm đầy tiếc nuối khi thủ thành Bento phản lưới nhà ở những giây cuối cùng trong trận derby với Al Hilal tại Saudi Pro League.

Trận derby tâm điểm tại vòng 32 Saudi Pro League giữa Al Nassr và Al Hilal đã khép lại với kịch bản không tưởng tại sân vận động Al-Awwal Park. Dù đã ở rất gần chiến thắng sau màn trình diễn kiên cường suốt 90 phút chính thức, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Castro đã phải chia điểm đầy cay đắng trong một tình huống bóng định mệnh ở những giây bù giờ cuối cùng.

Al Nassr bị Al Hilal cầm hòa trên sân nhà.

Thế trận giằng co và bước ngoặt từ trung vệ Mohamed Simakan

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí tại Al-Awwal Park đã được đẩy lên mức cao nhất. Cả hai đội đều tung ra sân những quân bài quan trọng nhất, tạo nên một cuộc đối đầu rực lửa về mặt chiến thuật. Phút thứ 4, Al Hilal suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi Karim Benzema thoát xuống và tung cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ thành Bento bên phía Al Nassr đã có pha cứu thua xuất sắc, báo hiệu một ngày thi đấu bận rộn.

Sau những phút đầu để đối thủ ép sân, Al Nassr dần lấy lại thế trận nhờ sự cơ động của bộ đôi Kingsley Coman và Sadio Mane ở hai hành lang cánh. Sự xuất hiện của Inigo Martinez trong các tình huống lên tham gia tấn công cũng tạo ra nhiều sóng gió. Phút 17, trung vệ này có pha không chiến dũng mãnh buộc thủ môn Yassine Bounou phải trổ tài cứu thua.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng đã mang lại kết quả ở phút 37. Từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc đầy ý đồ, Kingsley Coman có đường kiến tạo loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương. Mohamed Simakan chọn vị trí thông minh, tung cú dứt điểm bằng chân phải quyết đoán làm rung mành lưới Al Hilal. Bàn thắng mở tỷ số khiến khán đài như nổ tung, đồng thời giúp Al Nassr nắm lợi thế tâm lý cực lớn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sức ép nghẹt thở từ nhà vô địch Al Hilal

Bước sang hiệp hai, Al Hilal đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sự hiện diện của Sergej Milinkovic-Savic và Malcom giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến. Phút 49, Karim Benzema một lần nữa khiến hàng thủ Al Nassr chao đảo với cú đánh đầu lái bóng vào góc xa, nhưng Bento vẫn là người chiến thắng với pha phản xạ tuyệt vời.

Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo dù thi đấu đầy nỗ lực với nhiều pha dứt điểm uy lực nhưng lại không có duyên ghi bàn trong trận đấu này. Những pha cản phá xuất thần của Bounou đã ngăn chặn CR7 điền tên mình lên bảng tỷ số. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, cường độ tranh chấp được đẩy lên rất cao, buộc trọng tài phải liên tục cắt còi vì các tình huống phạm lỗi và chấn thương.

Thông số trận đấu Al Nassr Al Hilal Tỷ số 1 1 Bàn thắng Mohamed Simakan (37') Bento (90+8' - phản lưới) Kiểm soát bóng 48% 52% Số cú sút 12 14

Bi kịch phút 90+8 tại Al-Awwal Park

Khi thời gian bù giờ trôi qua những phút cuối cùng, Al Nassr chủ động lùi sâu phòng ngự nhằm bảo toàn cách biệt mong manh. Hàng thủ đội chủ nhà đã thi đấu vô cùng tập trung trước những đợt hãm thành dồn dập từ phía Al Hilal. Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của bóng đá đã xuất hiện ở phút bù giờ thứ 8.

Trong một nỗ lực ngăn chặn đường tạt bóng khó chịu của đối phương, thủ thành Bento đã vô tình để bóng chạm người đi thẳng vào lưới nhà. Sai lầm đáng tiếc ở những giây cuối cùng đã khiến mọi nỗ lực trước đó của Al Nassr trở nên vô nghĩa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo vàng.

Bàn thua phút cuối khiến Al Nassr đánh rơi chiến thắng.

Kết quả hòa 1-1 giúp Al Hilal tiếp tục duy trì bản lĩnh của mình tại giải đấu, trong khi đó, đây là một bài học đắt giá cho Al Nassr về sự tập trung cho đến tận giây cuối cùng. Trận derby không chỉ mang lại cảm xúc mãnh liệt cho người hâm mộ mà còn cho thấy khoảng cách trình độ rất nhỏ giữa hai đội bóng hàng đầu Saudi Arabia hiện nay.