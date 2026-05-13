Al Nassr đánh rơi chiến thắng trước Al Hilal sau sai lầm phút 90+8 của Bento Dẫn trước kình địch Al Hilal suốt phần lớn thời gian trận đấu, Al Nassr bất ngờ nhận bàn thua phản lưới nhà cay đắng ở những giây cuối cùng, khép lại trận derby Saudi Pro League kịch tính với tỷ số hòa 1-1.

Phút 90+8 tại sân vận động Al-Awwal Park, khi người hâm mộ Al Nassr đã chuẩn bị ăn mừng chiến thắng tối thiểu trước kình địch Al Hilal, một kịch bản nghiệt ngã nhất đã xảy ra. Pha phản lưới nhà của thủ môn Bento không chỉ tước đi 3 điểm của đội chủ nhà mà còn kéo dài chuỗi trận đối đầu đầy duyên nợ giữa hai thế lực hàng đầu bóng đá Saudi Arabia.

Al Nassr bị Al Hilal cầm hòa trên sân nhà.

Sự lấn lướt của Al Nassr và dấu ấn Mohamed Simakan

Trận derby tại vòng 32 Saudi Pro League diễn ra với cường độ cực cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Al Hilal sớm tạo ra sóng gió ở phút thứ 4 khi Karim Benzema tung cú dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ thành Bento phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, Al Nassr nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ sự cơ động của bộ đôi Kingsley Coman và Sadio Mane ở hai hành lang cánh.

Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng các tình huống dàn xếp tấn công đa dạng. Phút 17, Inigo Martínez có pha không chiến dũng mãnh khiến thủ môn Yassine Bounou phải vất vả cản phá. Những nỗ lực của Al Nassr cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 37. Từ một tình huống phạt góc, Kingsley Coman thực hiện đường kiến tạo chuẩn xác để trung vệ Mohamed Simakan băng vào dứt điểm tung lưới Al Hilal, mở tỷ số trận đấu.

Cuộc chiến của các siêu sao và toan tính chiến thuật

Sau bàn mở tỷ số, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép. Siêu sao Cristiano Ronaldo có nhiều cơ hội nới rộng cách biệt với những cú sút đầy uy lực, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Bounou đã ngăn cản tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi tên mình lên bảng điện tử.

Bước sang hiệp hai, Al Hilal dâng cao đội hình tìm bàn gỡ với sự góp mặt của Sergej Milinkovic-Savic và Malcom ở khu vực trung tuyến. Karim Benzema một lần nữa đe dọa khung thành đối phương ở phút 49 bằng cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng Bento đã phản xạ tuyệt vời để bảo toàn lợi thế. Trận đấu sau đó diễn ra giằng co với nhiều pha va chạm quyết liệt, buộc huấn luyện viên hai bên phải thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự, bao gồm cả việc rút các trụ cột như Ronaldo, Benzema hay Marcelo Brozovic ra nghỉ.

Bi kịch phút bù giờ cuối cùng

Tưởng chừng như 3 điểm đã nằm chắc trong tay Al Nassr khi hàng thủ của họ đứng vững trước áp lực nghẹt thở từ Al Hilal. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 8, một tình huống lộn xộn trước khung thành đã dẫn đến bi kịch. Trong nỗ lực cản phá đường bóng của đối phương, thủ môn Bento đã vô tình phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động.

Bàn thua phút cuối khiến Al Nassr đánh rơi chiến thắng.

Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng tính chất kịch tính của trận cầu tâm điểm nhưng mang lại cảm giác tiếc nuối lớn cho Al Nassr. Dù đã có một ngày thi đấu kiên cường, sai lầm cá nhân ở khoảnh khắc quyết định đã khiến họ không thể khuất phục được bản lĩnh của Al Hilal.

Thống kê trận đấu Al Nassr 1-1 Al Hilal