Al-Nassr lọt top 10 CLB bán áo đấu chạy nhất toàn cầu nhờ hiệu ứng Ronaldo Vượt mốc 1,2 triệu bản, Al-Nassr trở thành đại diện châu Á duy nhất đứng chung hàng ngũ với Real Madrid và Inter Miami trong báo cáo thương mại mới nhất.

Chức vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025/26 không chỉ là một thành tựu lớn về mặt chuyên môn mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử về thương mại đối với Al-Nassr. Mới đây, đội bóng của Saudi Arabia đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 10 câu lạc bộ bóng đá có doanh số bán áo đấu cao nhất hành tinh.

Kỷ nguyên thương mại mới từ 'Hiệu ứng Ronaldo'

Theo báo cáo từ Euromericas Sport Marketing - một trong năm công ty nghiên cứu và tiếp thị thể thao hàng đầu thế giới, nhà tân vương Saudi Pro League đã tiêu thụ hơn 1,2 triệu chiếc áo đấu trên toàn cầu trong mùa giải này. Đây là con số chưa từng có tiền lệ đối với một câu lạc bộ ngoài khu vực châu Âu.

Ronaldo mang đến sức hút khổng lồ cho Al-Nassr.

Sự trỗi dậy ngoạn mục của Al-Nassr trên bản đồ thương mại bóng đá quốc tế được khẳng định là nhờ vào "hiệu ứng Cristiano Ronaldo". Nghiên cứu chỉ ra rằng sức hút khổng lồ từ hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng xã hội của siêu sao người Bồ Đào Nha đã biến chiếc áo đấu của Al-Nassr thành một biểu tượng tiếp thị toàn cầu. Không còn bó hẹp tại thị trường Trung Đông, sức nóng của đội bóng đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng ngàn người hâm mộ và giới sưu tầm áo đấu tại các châu lục khác như châu Mỹ, châu Á và châu Úc.

Sự thống trị của Real Madrid và các ông lớn châu Âu

Đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu năm nay không ai khác chính là Real Madrid. Gã khổng lồ Tây Ban Nha ghi nhận doanh số vượt mức 3,13 triệu chiếc áo đấu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sức nặng thương hiệu của Kylian Mbappe cùng phong độ chói sáng của Vinicius Junior. Bám sát ở vị trí thứ hai là đại kình địch Barcelona với 2,94 triệu chiếc.

Trong khi đó, Paris Saint-Germain chễm chệ ở vị trí thứ ba với 2,54 triệu chiếc nhờ cú hích lớn từ chức vô địch UEFA Champions League. Danh sách các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu tiếp tục với những cái tên quen thuộc:

Bayern Munich (Đức): 2,3 triệu chiếc (Hạng 4)

2,3 triệu chiếc (Hạng 4) Manchester United (Anh): 1,85 triệu chiếc (Hạng 7)

1,85 triệu chiếc (Hạng 7) Chelsea (Anh): 1,4 triệu chiếc (Hạng 9)

Messi cũng tạo ra những cơn sốt ở Miami.

Bước ngoặt từ Inter Miami và sự vắng bóng của Serie A

Điểm thú vị nhất của bản báo cáo năm nay là sự vươn lên mạnh mẽ của các đội bóng ngoài châu Âu. Tương tự như Al-Nassr, sự hiện diện của Lionel Messi đã giúp Inter Miami (Mỹ) tạo ra một hiện tượng tiếp thị, nhảy vọt lên vị trí thứ năm với 2,16 triệu chiếc áo. Các đại diện Nam Mỹ cũng chứng tỏ sức hút với Boca Juniors (Argentina - 1,9 triệu chiếc, hạng 6) và Flamengo (Brazil - 1,6 triệu chiếc, hạng 8).

Việc Al-Nassr đứng ở vị trí thứ 10 vẫn là một niềm tự hào đặc biệt khi họ trở thành đại diện duy nhất của bóng đá châu Á và thế giới Arab lọt vào danh sách danh giá này, vượt mặt nhiều tên tuổi lâu đời của lục địa già. Trái ngược với sự trỗi dậy của các thế lực mới, bản danh sách top 10 hoàn toàn vắng bóng các câu lạc bộ giàu truyền thống đến từ Italy.

Báo cáo của Euromericas chỉ ra rằng, điều này phản ánh một thực tế khắc nghiệt: khoảng cách thương mại giữa Serie A và các giải đấu đang lên như Saudi Pro League ngày càng bị nới rộng. Với nguồn lực tài chính khổng lồ cùng chiến lược thu hút các siêu sao tầm cỡ, bóng đá Saudi Arabia đang chứng minh họ không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn mà còn sẵn sàng thâu tóm những thị phần lớn trong ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.