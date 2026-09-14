Al-Qadisiyah FC 2-1 Al-Wasl FC: Al-Qadisiyah FC giành chiến thắng Cuộc đụng độ giữa Al-Qadisiyah FC và Al-Wasl FC tại sân vận động Prince Saud bin Jalawi hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ rất cao.

Al-Qadisiyah FC 2 - 1 Al-Wasl FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al-Wasl FC.

30' Thẻ vàng Phút 30': G. Alvarez (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': J. Quinones (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Al-Qadisiyah FC): C. Bonsu Baah vào sân thay T. Al Ammar.

46' Thay người Phút 46' (Al-Qadisiyah FC): M. Retegui vào sân thay M. Al Qahtani.

46' Thay người Phút 46' (Al-Wasl FC): Leandro Spadacio vào sân thay B. Palacios Alzate.

57' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (1-0) Phút 57': J. Quinones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: C. Bonsu Baah). Tỷ số: 1 - 0.

58' Thay người Phút 58' (Al-Qadisiyah FC): N. Nandez vào sân thay M. Al Juwayr.

61' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (2-0) Phút 61': M. Retegui (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: M. Abu Al Shamat). Tỷ số: 2 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Al-Wasl FC): A. Saleh vào sân thay Serginho.

67' Thay người Phút 67' (Al-Wasl FC): Renato Junior vào sân thay M. Taremi.

67' Thay người Phút 67' (Al-Wasl FC): F. Lima vào sân thay N. Gimenez.

72' Thẻ vàng Phút 72': R. Popoola (Al-Wasl FC) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Al-Wasl FC): R. Tapia vào sân thay R. Popoola.

84' Thay người Phút 84' (Al-Qadisiyah FC): A. Al Salem vào sân thay J. Quinones.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': R. Tapia (Al-Wasl FC) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' Thay người Phút 90+4' (Al-Qadisiyah FC): A. Al Jaber vào sân thay T. Reijnders.

90+6' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (2-1) Phút 90+6': Leandro Spadacio (Al-Wasl FC) lập công (kiến tạo: P. Malheiro). Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Al-Qadisiyah FC 2-1 Al-Wasl FC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:14 15/09/2026

Cuộc so tài giữa Al-Qadisiyah FC và Al-Wasl FC vào lúc 01:15 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Prince Saud bin Jalawi nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với phong độ rất cao. Sự ổn định cùng cảm giác thi đấu hưng phấn của cả hai bên hứa hẹn tạo nên một thế trận cạnh tranh quyết liệt và sòng phẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Vị thế cân bằng trên bảng xếp hạng

Bước vào màn đọ sức này, Al-Qadisiyah FC đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 4 với 0 điểm. Trong khi đó, Al-Wasl FC bám đuổi ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và cũng đang sở hữu 0 điểm. Dù mùa giải mới chỉ ở giai đoạn đầu, sự cân bằng về điểm số phản ánh tính chất khó lường của cuộc đối đầu trực tiếp.

Với lợi thế sân nhà Prince Saud bin Jalawi, Al-Qadisiyah FC chắc chắn muốn tận dụng tối đa điểm tựa khán giả để duy trì nhịp độ thăng hoa. Ngược lại, Al-Wasl FC cũng cho thấy sự tự tin lớn nhờ phong độ cao được duy trì thời gian qua, sẵn sàng tạo ra thử thách thực sự cho đội chủ nhà.

Toan tính chiến thuật và thế trận chặt chẽ

Cả hai đội bóng đều đang ở trạng thái thi đấu tốt, điều này thúc đẩy huấn luyện viên hai bên triển khai những phương án chiến thuật chủ động. Một thế trận giằng co ở khu vực trung tuyến là kịch bản rất dễ xảy ra, nơi các tuyến tiền vệ cần phát huy tối đa khả năng kiểm soát và chuyển đổi trạng thái.

Nhìn chung, với việc cả Al-Qadisiyah FC lẫn Al-Wasl FC đều đang vào phom, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và được định đoạt bởi sự tập trung ở những thời khắc bước ngoặt trên sân.

Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al-Wasl FC 5 trận gần nhất H T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ahli Jeddah 0 0 0 0 0 0 2 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 3 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 4 Al-Qadisiyah FC 0 0 0 0 0 0 5 Al Ain 0 0 0 0 0 0 6 Shabab Al Ahli Dubai 0 0 0 0 0 0 7 Al-Wasl FC 0 0 0 0 0 0 8 Al Sadd 0 0 0 0 0 0 …