Al-Qadisiyah FC 3-3 Al-Ettifaq: Hai đội chia điểm Trận đấu lúc 22h25 ngày 11/09/2026 là thời cơ vàng để Al-Qadisiyah FC tìm lại mạch chiến thắng, qua đó tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Al-Qadisiyah FC 3 - 3 Al-Ettifaq Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al-Ettifaq.

6' Thẻ vàng Phút 6': Meshal Al-Aeli (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

12' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (1-0) Phút 12': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mohammed Abu Al-Shamat). Tỷ số: 1 - 0.

13' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 61% - 39% Al-Ettifaq, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

15' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (2-0) Phút 15': Mateo Retegui (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Christopher Bonsu Baah). Tỷ số: 2 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 49% - 51% Al-Ettifaq, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (2-1) Phút 26': Bersant Celina (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Abdoulaye Kanté). Tỷ số: 2 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Yasir Al-Shammari (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 56% - 44% Al-Ettifaq, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Al-Qadisiyah FC): Yasir Al-Shahrani vào sân thay Jehad Thakri.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ettifaq): Álvaro Medrán vào sân thay Yasir Al-Shammari.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ettifaq): Madallah Al-Olayan vào sân thay Meshal Al-Aeli.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 52% - 48% Al-Ettifaq, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

58' Thay người Phút 58' (Al-Ettifaq): Jordan Larsson vào sân thay Rayane Messi.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 51% - 49% Al-Ettifaq, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 0.

62' Thẻ vàng Phút 62': Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Al-Ettifaq): Moussa Dembélé vào sân thay Khalid Al-Ghannam.

64' BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (2-2) Phút 64': Álvaro Medrán (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Ondrej Duda). Tỷ số: 2 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Mohammed Abu Al-Shamat.

64' Thay người Phút 64' (Al-Qadisiyah FC): Mohammed Hamad Al-Qahtani vào sân thay Musab Al-Juwayr.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 52% - 48% Al-Ettifaq, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 0.

78' Thay người Phút 78' (Al-Qadisiyah FC): Eyad Housa vào sân thay Mateo Retegui.

81' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (3-2) Phút 81': Mohammed Hamad Al-Qahtani (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Turki Al-Ammar). Tỷ số: 3 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Al-Ettifaq): Abdalellah Hawsawi vào sân thay Ondrej Duda.

84' Thẻ vàng Phút 84': Radhi Al Oteibi (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng.

85' BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (3-3) Phút 85': Jordan Larsson (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Álvaro Medrán). Tỷ số: 3 - 3.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 53% - 47% Al-Ettifaq, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 0.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Al-Qadisiyah FC): Abdulmalik Al-Jaber vào sân thay Nahitan Nández.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Moussa Dembélé (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Jack Hendry (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Argument).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Mohammed Hamad Al-Qahtani (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Al-Qadisiyah FC 3-3 Al-Ettifaq Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 00:24 12/09/2026

Đội hình chính thức Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Brendan Rodgers Al-Ettifaq Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Arthur Papas 1 K. Casteels 4 Jehad Abdullatif Ahm 6 Nacho 17 G. Álvarez 2 Mohammed Abu Al Shamat 8 N. Nández 14 T. Reijnders 22 C. Bonsu Baah 33 J. Quiñones 10 Musab Al Juwayr 32 M. Retegui 92 Turki Ba Al Jawsh 61 Radhi Al Otaibi 4 J. Hendry 70 Abdullah Khateeb 13 Meshal Al Alaeli 42 A. Kanté 11 O. Duda 80 R. Messi 43 B. Celina 7 Khalid Al Ghannam 58 Yasir Shammari Dự bị Al-Qadisiyah FC 27 E. Houssa 46 Abdulaziz Al Elewai 7 Turki Al Ammar 18 Abdulmalik Al-Jaber 28 Ahmed Al Kassar 15 Mohammed Al Qahtani 9 Abdullah Al Salem 12 Yasir Al Shahrani 19 Haitham Asiri Al-Ettifaq 33 Madallah Al Olayan 9 M. Dembélé 77 Abdulelah 87 Meshal Sibyani 17 J. Larsson 3 Abdullah Madu 10 Álvaro Medrán 22 Abdulbasit Hawsawi 78 Marzouq Tambakti Cập nhật đội hình lúc 22:00 11/09/2026

Al-Qadisiyah FC Thống kê Al-Ettifaq 51% Kiểm soát bóng 49% 13 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 4 3 Phạt góc 0 10 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Álvaro Medrán Al-Ettifaq 1 bàn · 1 kiến tạo J. Quiñones Al-Qadisiyah FC 1 bàn J. Larsson Al-Ettifaq 1 bàn M. Retegui Al-Qadisiyah FC 1 bàn Mohammed Al Qahtani Al-Qadisiyah FC 1 bàn B. Celina Al-Ettifaq 1 bàn

Cuộc so tài giữa Al-Qadisiyah FC và Al-Ettifaq diễn ra vào lúc 22h25 ngày 11/09/2026 trên sân vận động Prince Saud bin Jalawi. Đối với đội chủ nhà Al-Qadisiyah FC, màn chạm trán này mang ý nghĩa bản lề khi họ đang nắm giữ cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng. Được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu giành trọn vẹn điểm số là nhiệm vụ tối thượng của thầy trò đội bóng để hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh vị trí số một.

Al-Qadisiyah FC và quyết tâm trở lại đường đua

Bước vào trận đấu tới, Al-Qadisiyah FC đang sở hữu vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số hiện tại mở ra cơ hội rõ nét để đội bóng này phả hơi nóng lên các đối thủ xếp trên, đồng thời duy trì áp lực liên tục trong cuộc đua đến ngôi đầu.

Xét về phong độ thi đấu, Al-Qadisiyah FC đã giành 4 chiến thắng và phải nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Dù vừa sảy chân ở lần ra sân gần nhất sau chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp trước đó, nền tảng phong độ tổng thể của đội chủ sân Prince Saud bin Jalawi vẫn rất đáng tin cậy. Thất bại vừa qua là bài học để toàn đội chấn chỉnh lại cự ly đội hình, tăng cường sự tập trung ở các tình huống then chốt nhằm nhanh chóng thiết lập lại chuỗi trận thăng hoa.

Thách thức từ Al-Ettifaq và ưu thế đối đầu của chủ nhà

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Ettifaq hiện xếp ở vị trí thứ 8 với 10 điểm. Phong độ của đội khách có phần thất thường hơn khi ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Dẫu vậy, việc vừa có được chiến thắng ở trận gần nhất mang đến động lực tinh thần nhất định cho Al-Ettifaq trong chuyến hành quân xa nhà lần này.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê trong quá khứ lại không ủng hộ đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Al-Qadisiyah FC thể hiện sự vượt trội rõ rệt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Al-Ettifaq. Điểm tựa lịch sử cùng lợi thế sân bãi biến Al-Qadisiyah FC trở thành bên nắm quyền chủ động lớn hơn về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Nhận định cục diện trên sân Prince Saud bin Jalawi

Xét về tương quan phong độ lẫn sự ổn định qua các vòng đấu, Al-Qadisiyah FC đang là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Lối chơi kiểm soát và khả năng tạo đột biến của đội chủ nhà sẽ là bài toán hóc búa cho hệ thống phòng ngự của Al-Ettifaq. Đội khách nhiều khả năng phải chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu đội hình nhằm hạn chế khoảng trống và chờ đợi thời cơ từ các pha phản công nhanh.

Với quyết tâm bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng, Al-Qadisiyah FC chắc chắn sẽ đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Nếu duy trì được sự gắn kết và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trên sân nhà Prince Saud bin Jalawi, Al-Qadisiyah FC hoàn toàn có cơ sở hướng tới một kết quả trọn vẹn để tiếp tục cuộc đua vị trí số một.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Qadisiyah FC · 3 thắng 1 hòa Al-Ettifaq · 1 thắng Al-Ettifaq 3 - 2 Al-Qadisiyah FC AL- Al-Qadisiyah FC 4 - 0 Al-Ettifaq AF Al-Qadisiyah FC 1 - 1 Al-Ettifaq Hòa Al-Ettifaq 0 - 2 Al-Qadisiyah FC AF Al-Ettifaq 1 - 3 Al-Qadisiyah FC AF

Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T T T T B 6 Trận 5-0-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 5 Thủng lưới Al-Ettifaq 5 trận gần nhất H T B B T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 6 5 0 1 +12 15 B T T T T 2 Al-Nassr 6 5 0 1 +9 15 T B T T T 3 Al-Qadisiyah FC 6 5 0 1 +8 15 T T T T B 4 Al-Ittihad FC 6 4 2 0 +4 14 T T H T T … 7 Al Diriyah 6 3 1 2 +2 10 T B T H T 8 Al-Ettifaq 6 3 1 2 0 10 H T B B T 9 Al-Ahli Jeddah 6 3 0 3 +4 9 B T B B T …