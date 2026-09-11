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Al-Qadisiyah FC 3-3 Al-Ettifaq: Hai đội chia điểm

Văn Thể11/09/2026 17:47

Trận đấu lúc 22h25 ngày 11/09/2026 là thời cơ vàng để Al-Qadisiyah FC tìm lại mạch chiến thắng, qua đó tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Al-Qadisiyah FC3 - 3Al-EttifaqKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al-Ettifaq.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Meshal Al-Aeli (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (1-0)

    Phút 12': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mohammed Abu Al-Shamat). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 61% - 39% Al-Ettifaq, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 15'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (2-0)

    Phút 15': Mateo Retegui (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Christopher Bonsu Baah). Tỷ số: 2 - 0.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 49% - 51% Al-Ettifaq, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 26'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (2-1)

    Phút 26': Bersant Celina (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Abdoulaye Kanté). Tỷ số: 2 - 1.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Yasir Al-Shammari (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 56% - 44% Al-Ettifaq, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Qadisiyah FC): Yasir Al-Shahrani vào sân thay Jehad Thakri.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Ettifaq): Álvaro Medrán vào sân thay Yasir Al-Shammari.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Ettifaq): Madallah Al-Olayan vào sân thay Meshal Al-Aeli.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 52% - 48% Al-Ettifaq, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Al-Ettifaq): Jordan Larsson vào sân thay Rayane Messi.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 51% - 49% Al-Ettifaq, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Ettifaq): Moussa Dembélé vào sân thay Khalid Al-Ghannam.

  • 64'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (2-2)

    Phút 64': Álvaro Medrán (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Ondrej Duda). Tỷ số: 2 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Mohammed Abu Al-Shamat.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Al-Qadisiyah FC): Mohammed Hamad Al-Qahtani vào sân thay Musab Al-Juwayr.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 52% - 48% Al-Ettifaq, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Al-Qadisiyah FC): Eyad Housa vào sân thay Mateo Retegui.

  • 81'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (3-2)

    Phút 81': Mohammed Hamad Al-Qahtani (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Turki Al-Ammar). Tỷ số: 3 - 2.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Al-Ettifaq): Abdalellah Hawsawi vào sân thay Ondrej Duda.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Radhi Al Oteibi (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng.

  • 85'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (3-3)

    Phút 85': Jordan Larsson (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Álvaro Medrán). Tỷ số: 3 - 3.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 53% - 47% Al-Ettifaq, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 0.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Al-Qadisiyah FC): Abdulmalik Al-Jaber vào sân thay Nahitan Nández.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Moussa Dembélé (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Jack Hendry (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Mohammed Hamad Al-Qahtani (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • KTKết thúc: Al-Qadisiyah FC 3-3 Al-Ettifaq

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 00:24 12/09/2026

Đội hình chính thức
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Brendan Rodgers
Al-Ettifaq
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Arthur Papas
1
K. Casteels
4
Jehad Abdullatif Ahm
6
Nacho
17
G. Álvarez
2
Mohammed Abu Al Shamat
8
N. Nández
14
T. Reijnders
22
C. Bonsu Baah
33
J. Quiñones
10
Musab Al Juwayr
32
M. Retegui
92
Turki Ba Al Jawsh
61
Radhi Al Otaibi
4
J. Hendry
70
Abdullah Khateeb
13
Meshal Al Alaeli
42
A. Kanté
11
O. Duda
80
R. Messi
43
B. Celina
7
Khalid Al Ghannam
58
Yasir Shammari
Dự bị
Al-Qadisiyah FC
27 E. Houssa46 Abdulaziz Al Elewai7 Turki Al Ammar18 Abdulmalik Al-Jaber28 Ahmed Al Kassar15 Mohammed Al Qahtani9 Abdullah Al Salem12 Yasir Al Shahrani19 Haitham Asiri
Al-Ettifaq
33 Madallah Al Olayan9 M. Dembélé77 Abdulelah87 Meshal Sibyani17 J. Larsson3 Abdullah Madu10 Álvaro Medrán22 Abdulbasit Hawsawi78 Marzouq Tambakti
Cập nhật đội hình lúc 22:00 11/09/2026
Al-Qadisiyah FCThống kêAl-Ettifaq
51%
Kiểm soát bóng
49%
13
Dứt điểm
12
3
Trúng đích
4
3
Phạt góc
0
10
Phạm lỗi
12
3
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Álvaro Medrán
Álvaro Medrán
Al-Ettifaq
1 bàn · 1 kiến tạo
J. Quiñones
J. Quiñones
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
J. Larsson
J. Larsson
Al-Ettifaq
1 bàn
M. Retegui
M. Retegui
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
Mohammed Al Qahtani
Mohammed Al Qahtani
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
B. Celina
B. Celina
Al-Ettifaq
1 bàn

Cuộc so tài giữa Al-Qadisiyah FC và Al-Ettifaq diễn ra vào lúc 22h25 ngày 11/09/2026 trên sân vận động Prince Saud bin Jalawi. Đối với đội chủ nhà Al-Qadisiyah FC, màn chạm trán này mang ý nghĩa bản lề khi họ đang nắm giữ cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng. Được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu giành trọn vẹn điểm số là nhiệm vụ tối thượng của thầy trò đội bóng để hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh vị trí số một.

Al-Qadisiyah FC và quyết tâm trở lại đường đua

Bước vào trận đấu tới, Al-Qadisiyah FC đang sở hữu vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số hiện tại mở ra cơ hội rõ nét để đội bóng này phả hơi nóng lên các đối thủ xếp trên, đồng thời duy trì áp lực liên tục trong cuộc đua đến ngôi đầu.

Xét về phong độ thi đấu, Al-Qadisiyah FC đã giành 4 chiến thắng và phải nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Dù vừa sảy chân ở lần ra sân gần nhất sau chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp trước đó, nền tảng phong độ tổng thể của đội chủ sân Prince Saud bin Jalawi vẫn rất đáng tin cậy. Thất bại vừa qua là bài học để toàn đội chấn chỉnh lại cự ly đội hình, tăng cường sự tập trung ở các tình huống then chốt nhằm nhanh chóng thiết lập lại chuỗi trận thăng hoa.

Thách thức từ Al-Ettifaq và ưu thế đối đầu của chủ nhà

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Ettifaq hiện xếp ở vị trí thứ 8 với 10 điểm. Phong độ của đội khách có phần thất thường hơn khi ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Dẫu vậy, việc vừa có được chiến thắng ở trận gần nhất mang đến động lực tinh thần nhất định cho Al-Ettifaq trong chuyến hành quân xa nhà lần này.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê trong quá khứ lại không ủng hộ đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Al-Qadisiyah FC thể hiện sự vượt trội rõ rệt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Al-Ettifaq. Điểm tựa lịch sử cùng lợi thế sân bãi biến Al-Qadisiyah FC trở thành bên nắm quyền chủ động lớn hơn về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Nhận định cục diện trên sân Prince Saud bin Jalawi

Xét về tương quan phong độ lẫn sự ổn định qua các vòng đấu, Al-Qadisiyah FC đang là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Lối chơi kiểm soát và khả năng tạo đột biến của đội chủ nhà sẽ là bài toán hóc búa cho hệ thống phòng ngự của Al-Ettifaq. Đội khách nhiều khả năng phải chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu đội hình nhằm hạn chế khoảng trống và chờ đợi thời cơ từ các pha phản công nhanh.

Với quyết tâm bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng, Al-Qadisiyah FC chắc chắn sẽ đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Nếu duy trì được sự gắn kết và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trên sân nhà Prince Saud bin Jalawi, Al-Qadisiyah FC hoàn toàn có cơ sở hướng tới một kết quả trọn vẹn để tiếp tục cuộc đua vị trí số một.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Qadisiyah FC · 3 thắng1 hòaAl-Ettifaq · 1 thắng
06/04/2026
Al-Ettifaq
3 - 2
Al-Qadisiyah FC
AL-
24/02/2026
Al-Qadisiyah FC
4 - 0
Al-Ettifaq
AF
05/04/2025
Al-Qadisiyah FC
1 - 1
Al-Ettifaq
Hòa
03/11/2024
Al-Ettifaq
0 - 2
Al-Qadisiyah FC
AF
11/04/2021
Al-Ettifaq
1 - 3
Al-Qadisiyah FC
AF
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
TTTTB
6
Trận
5-0-1
T-H-B
13
Ghi (TB 2.2)
5
Thủng lưới
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
HTBBT
6
Trận
3-1-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC6501+1215BTTTT
2Al-Nassr6501+915TBTTT
3Al-Qadisiyah FC6501+815TTTTB
4Al-Ittihad FC6420+414TTHTT
7Al Diriyah6312+210TBTHT
8Al-Ettifaq6312010HTBBT
9Al-Ahli Jeddah6303+49BTBBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Al-Qadisiyah FC 3-3 Al-Ettifaq: Hai đội chia điểm
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