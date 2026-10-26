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Al Quwa Al Jawiya 1-0 Pakhtakor: Al Quwa Al Jawiya giành chiến thắng

Văn Thể26/10/2026 20:15

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 2 điểm. Họ gặp Al Quwa Al Jawiya, đội hạng 15 chưa có điểm, lúc 01:15 ngày 27/10/2026.

Al Quwa Al Jawiya1 - 0PakhtakorKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Quwa Al Jawiya tiếp đón Pakhtakor.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 45% - 55% Pakhtakor, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

  • 20'VAR

    Phút 20': Phạt đền bị hủy — Abdurauf Buriev (Pakhtakor).

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 51% - 49% Pakhtakor, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Abdurauf Buriev (Pakhtakor) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 41'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 51% - 49% Pakhtakor, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 54'Pakhtakor ép sân

    Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 46% - 54% Pakhtakor, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al Quwa Al Jawiya): Mohammad Sami vào sân thay Ali Saad.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Al Quwa Al Jawiya): Mujtaba Muhsen vào sân thay Abbas Adil Neamah Al Chnani.

  • 66'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 44% - 56% Pakhtakor, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 70'BÀN THẮNG! Al Quwa Al Jawiya (1-0)

    Phút 70': Abdulameer (Al Quwa Al Jawiya) lập công (kiến tạo: Acheref Boudrama). Tỷ số: 1 - 0.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Pakhtakor): Dostonbek Khamdamov vào sân thay Ibrokhim Ibrokhimov.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Sardor Sabirkhodjaev (Pakhtakor) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 43% - 57% Pakhtakor, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 7; phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Al Quwa Al Jawiya): Mohanad Jeahze vào sân thay Moses Orkuma.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Al Quwa Al Jawiya): A. Okpotu vào sân thay Mohammad Jawad.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Pakhtakor): Khojiakbar Alijonov vào sân thay Bashar Resan.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Pakhtakor): Stephen Chinedu vào sân thay Flamarion Jovino Filho.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Acheref Boudrama (Al Quwa Al Jawiya) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Al Quwa Al Jawiya): Karar Ali Hassan vào sân thay Abdulameer.

  • 90'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 44% - 56% Pakhtakor, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 1.

  • KTKết thúc: Al Quwa Al Jawiya 1-0 Pakhtakor

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:13 27/10/2026

Đội hình chính thức
Al Quwa Al Jawiya
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Rashid Jaber
Pakhtakor
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kamoliddin Tadzhiev
95
Mohammed Salih
2
Ruslan Hanoon
5
Saed Al Rosan
19
A. Boudrama
3
Muslim Mousa
29
Tuisila Kisinda
25
Abdulameer
16
Moses Orkuma
73
Ali Saad
17
Abbas Adil Neamah Al Chnani
10
M. Jawad
35
S. Kuvvatov
8
D. Saitov
55
Abdumajidov
5
Pouraliganji
22
Mukhammad-Bobur Karimov
23
Abdurauf Bo'riyev
27
Sobirkho'jaev
50
Flamarion
9
I. Ibragimov
21
B. Resan
29
Aymen Hussein
Dự bị
Al Quwa Al Jawiya
6 Mohanad Jeahze9 Haythem Jouini31 Mohammad Raheem Ziad Dalfi13 Mujtaba Muhsen21 Ramadan Sadeeq7 A. Okpotu11 Murad Subeh22 Zainulabdeen Nsaif Jasim90 Karar Ali Hassan
Pakhtakor
12 V. Nazarov13 Dilshodbekov44 D. Ermanov6 Sardor Mirqobilov33 Kuvanishbek Saydaliev18 Abubakir Shukurullaev26 D Tulaganov17 D. Khamdamov90 S. Chinedu
Cập nhật đội hình lúc 00:47 27/10/2026
Al Quwa Al JawiyaThống kêPakhtakor
43%
Kiểm soát bóng
57%
9
Dứt điểm
13
2
Trúng đích
1
4
Phạt góc
10
12
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
A
Abdulameer
Al Quwa Al Jawiya
1 bàn
A. Boudrama
A. Boudrama
Al Quwa Al Jawiya
1 kiến tạo · điểm 7.23
M
Mujtaba Muhsen
Al Quwa Al Jawiya
Điểm 7.4
A
Abbas Adil Neamah Al Chnani
Al Quwa Al Jawiya
Điểm 7.32

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 2 điểm trên bảng xếp hạng. Họ làm khách của Al Quwa Al Jawiya, đội đang đứng thứ 15 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 27/10/2026 trên sân AL Madina Stadium.

Pakhtakor giữ vị thế bám đuổi

Với 2 điểm, Pakhtakor hiện xếp hạng 9. Đội khách đang ở thế khá thuận lợi so với chủ nhà, xét về cả điểm số lẫn thứ hạng. Một kết quả tích cực ở trận này sẽ giúp họ duy trì vị thế bám sát nhóm đầu.

Trong 5 trận gần nhất, Pakhtakor thắng 2, hòa 2 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là hai trận hòa liên tiếp rồi hai chiến thắng ở các trận cũ hơn. Chuỗi kết quả cho thấy một đội giàu khả năng cầm chân đối thủ nhưng đang cần lấy lại mạch thắng.

Al Quwa Al Jawiya cần điểm số đầu tiên

Chủ nhà đang ở vị trí thứ 15 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Pakhtakor là 2 điểm, nhưng chênh lệch về thứ hạng lên tới 6 bậc. Vì thế, đây là cơ hội để Al Quwa Al Jawiya đặt dấu mốc đầu tiên và rút ngắn khoảng cách.

Về phong độ, Al Quwa Al Jawiya thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ cũng thua ở trận vừa qua, sau đó là một trận hòa và một thất bại khác ở các trận trước nữa. Chủ nhà hiếm khi giữ được sự ổn định, nên áp lực phải có kết quả ngay trên sân nhà càng lớn.

Thế đối đầu nghiêng về Pakhtakor

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Pakhtakor thắng 2 lần, hòa 1 lần, còn Al Quwa Al Jawiya chưa thắng trận nào. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách. Ngược lại, chủ nhà phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả không mấy thuận lợi khi đối mặt Pakhtakor.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội đều vừa thua ở trận gần nhất, nên cách vào trận sẽ rất đáng chú ý. Pakhtakor có thể chọn lối chơi thận trọng để bảo toàn thành quả, đúng với đặc điểm hòa nhiều trong chuỗi phong độ gần đây. Al Quwa Al Jawiya nhiều khả năng phải chủ động hơn để tìm điểm số đầu tiên của mình.

Nếu chủ nhà tạo được sức ép sớm, trận đấu có thể trở nên khó chịu với đội khách. Ngược lại, nếu Pakhtakor giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, họ có thể dần kiểm soát nhịp độ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và lịch sử đối đầu gần đây, Pakhtakor đang có lợi thế nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai đội không quá chênh lệch, và Al Quwa Al Jawiya có động lực rõ ràng khi thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Al Quwa Al Jawiya · 0 thắng1 hòaPakhtakor · 2 thắng
29/04/2021
Pakhtakor
1 - 0
Al Quwa Al Jawiya
PAK
17/04/2021
Al Quwa Al Jawiya
0 - 0
Pakhtakor
Hòa
12/02/2019
Vòng sơ loại
Pakhtakor
2 - 1
Al Quwa Al Jawiya
PAK
Al Quwa Al Jawiya
5 trận gần nhất
BHBTH
2
Trận
0-0-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
5
Thủng lưới
Pakhtakor
5 trận gần nhất
BHHTT
3
Trận
1-2-0
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain2200+76TT
2Esteghlal FC2200+46TT
3Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
8Al-Nassr2101-23TB
9Pakhtakor202002HHT
10Al Shamal202002HH
14Al-Wasl FC2002-30BB
15Al Quwa Al Jawiya2002-40BB
16Al Sadd2002-50BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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