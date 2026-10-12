Al Quwa Al Jawiya 1-4 Al Ain: Al Ain giành chiến thắng Al Quwa Al Jawiya đứng hạng 13 với 0 điểm nhưng chỉ kém ngôi đầu của Al Ain đúng 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01h15 ngày 13/10/2026 tại Basra Sports City.

Al Quwa Al Jawiya 1 - 4 Al Ain Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Quwa Al Jawiya tiếp đón Al Ain.

12' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 41% - 59% Al Ain, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; cứu thua 2 - 0.

13' BÀN THẮNG! Al Ain (0-1) Phút 13': Alejandro Romero Gamarra (Al Ain) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! Al Ain (0-2) Phút 18': Saed Al-Rosan (Al Quwa Al Jawiya) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 2.

23' BÀN THẮNG! Al Ain (0-3) Phút 23': Houssine Rahimi (Al Ain) lập công (kiến tạo: Matías Palacios). Tỷ số: 0 - 3.

24' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 38% - 62% Al Ain, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 3 - 0.

36' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 40% - 60% Al Ain, dứt điểm 0 - 8 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 3 - 0.

43' BÀN THẮNG! Al Ain (0-4) Phút 43': Houssine Rahimi (Al Ain) lập công (kiến tạo: Soufiane Rahimi). Tỷ số: 0 - 4.

45' Thay người Phút 45' (Al Quwa Al Jawiya): Hareth Hatem vào sân thay Abbas Adil Neamah Al Chnani.

45' Thay người Phút 45' (Al Quwa Al Jawiya): Moses Orkuma vào sân thay Tuisila Kisinda.

45' Thay người Phút 45' (Al Quwa Al Jawiya): Muslim Mousa vào sân thay Haythem Jouini.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 45% - 55% Al Ain, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 3 - 1.

50' VAR Phút 50': Bàn thắng không được công nhận — Soufiane Rahimi (Al Ain).

60' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 42% - 58% Al Ain, dứt điểm 2 - 14 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 4 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Al Quwa Al Jawiya): Ali Saad vào sân thay Mohanad Jeahze.

64' Thay người Phút 64' (Al Ain): Adis Jasic vào sân thay Rafa Rodrigues.

64' Thay người Phút 64' (Al Ain): Baba Bello Ilou vào sân thay Houssine Rahimi.

64' Thay người Phút 64' (Al Ain): Teun Gijselhart vào sân thay Valentino Lazaro.

68' Thẻ vàng Phút 68': Abdulameer (Al Quwa Al Jawiya) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 45% - 55% Al Ain, dứt điểm 2 - 16 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 4 - 1.

77' Thay người Phút 77' (Al Quwa Al Jawiya): Mohammad Sami vào sân thay Abdulameer.

80' Thay người Phút 80' (Al Ain): Ibrahima Junior Ndiaye vào sân thay Alejandro Romero Gamarra.

83' Thay người Phút 83' (Al Ain): Marcos André Paulino Maia vào sân thay Djordje Skoko.

84' Hỏng phạt đền Phút 84': Mohammad Jawad (Al Quwa Al Jawiya) sút hỏng phạt đền.

86' Al Ain ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 46% - 54% Al Ain, dứt điểm 5 - 16 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 2 - 7; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 4 - 1.

89' BÀN THẮNG! Al Quwa Al Jawiya (1-4) Phút 89': Mohammad Jawad (Al Quwa Al Jawiya) lập công (kiến tạo: Mohammad Sami). Tỷ số: 1 - 4.

KT Kết thúc: Al Quwa Al Jawiya 1-4 Al Ain Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:11 13/10/2026

Đội hình chính thức Al Quwa Al Jawiya Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Rashid Jaber Al Ain Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vladimir Ivic 95 Mohammed Salih 2 Ruslan Hanoon 5 Saed Al Rosan 19 Achref Boudrama 6 Mohanad Jeahze 29 tuisila kisinda 24 Abbas Fawzi 25 Saad Abdul Ameer 17 Abbas Adil 10 M. Jawad 9 Haythem Jouini 17 Khalid Eisa 19 V. Lazaro 4 Y. Ben Khaleq 25 Rami Rabia 6 Đ. Skoko 2 Rafael Rodrigues 10 A. Romero 70 Abdoul Karim Traoré 20 M. Palacios 13 H. Rahimi 21 S. Rahimi Dự bị Al Quwa Al Jawiya 90 Karar Hassan Ali 8 Hareth Al Hatem 11 Murad Mohammad 3 Muslim Mousa 13 Mujtaba Muhsen 7 Anthony Okpotu 16 Moses Orkuma 73 Ali Saad 21 Ramadan Sadeeq Al Ain 80 Joshua Udoh 15 Erik 54 Ismaila Okpoti 56 A. Niang 38 Ibrahima Ndiaye 3 Marcos Maia 97 A. Jašić 30 Hazem Mohammad 35 H. Muhammed Cập nhật đội hình lúc 00:47 13/10/2026

Al Quwa Al Jawiya Thống kê Al Ain 44% Kiểm soát bóng 56% 7 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 8 3 Phạt góc 9 2 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 5 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật H. Rahimi Al Ain 2 bàn A. Romero Al Ain 1 bàn M. Jawad Al Quwa Al Jawiya 1 bàn M. Palacios Al Ain 1 kiến tạo · điểm 7.7 S. Rahimi Al Ain 1 kiến tạo · điểm 7.7 M Mohammad Sami Al Quwa Al Jawiya 1 kiến tạo · điểm 6.32

Khoảng cách giữa Al Quwa Al Jawiya và nhóm đầu bảng đang rất nhỏ. Đội chủ nhà hiện xếp hạng 13 với 0 điểm, còn Al Ain đứng đầu với 3 điểm. Chỉ cần một kết quả tốt, bức tranh phía trên bảng xếp hạng có thể thay đổi. Trận đấu diễn ra lúc 01h15 ngày 13/10/2026 trên sân Basra Sports City.

Al Quwa Al Jawiya muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu

Trên bảng xếp hạng, Al Quwa Al Jawiya đang ở vị trí thứ 13 và chưa có điểm nào. Tuy nhiên, mức chênh lệch với đội đầu bảng chỉ là 3 điểm, tương đương một trận thắng. Vì vậy, cuộc đối đầu với đội đang dẫn đầu là cơ hội để họ tiến sát nhóm trên.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá đan xen. Trong 5 trận gần nhất, Al Quwa Al Jawiya thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là một trận hòa và hai trận thua liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang có dấu hiệu lấy lại nhịp độ sau giai đoạn khó khăn.

Al Ain giữ ngôi đầu nhưng phong độ chưa thuyết phục

Al Ain đang đứng thứ nhất với 3 điểm, vị trí mà bất kỳ đội nào cũng muốn bảo vệ. Dù vậy, phong độ của họ trong 5 trận gần nhất không quá nổi bật: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của Al Ain kết thúc với tỷ số hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Điều này cho thấy ngôi đầu bảng của Al Ain chưa đi kèm sự ổn định rõ rệt. Nếu không cải thiện hiệu quả thi đấu, họ có thể gặp khó khăn trước một đối thủ đang cần điểm số như Al Quwa Al Jawiya.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng là giữ được tinh thần sau chiến thắng ở trận gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà. Một khởi đầu tích cực sẽ giúp họ gây áp lực lên đối thủ đang có phong độ chập chờn. Việc duy trì sự tập trung trong cả hai hiệp cũng là yêu cầu lớn, bởi họ vừa trải qua chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Ngược lại, Al Ain cần chứng minh vị thế đầu bảng bằng một màn trình diễn chắc chắn hơn. Sau hai trận hòa và hai trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất, việc tìm lại sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công là bài toán chính của đội khách.

Nhận định

Hai đội đang ở những vị trí đối lập trên bảng xếp hạng nhưng phong độ lại khá gần nhau, với cả hai đều có 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Al Quwa Al Jawiya có động lực lớn để rút ngắn khoảng cách, còn Al Ain phải chứng minh họ xứng đáng với ngôi đầu. Cuộc đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng và được quyết định bởi đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn.

Al Quwa Al Jawiya 5 trận gần nhất T H B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Al Ain 5 trận gần nhất H B B T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 1 1 0 0 +4 3 T 2 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T … 12 Al-Gharafa 1 0 0 1 -1 0 B 13 Al Quwa Al Jawiya 1 0 0 1 -1 0 B 14 Tractor Sazi 1 0 0 1 -1 0 B …