Al Riyadh 0-6 Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC giành chiến thắng Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi xếp hạng 3 với 25 điểm, từng thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Al Riyadh. Giờ đấu 01:00 ngày 30/10/2026.

Al Riyadh 0 - 6 Al-Qadisiyah FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Riyadh tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

12' Al Riyadh ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 61% - 39% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, cứu thua 2 - 0.

16' Thẻ vàng Phút 16': Yasir Al-Shahrani (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

18' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1) Phút 18': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

25' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Riyadh 55% - 45% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 4 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Bernard Mensah (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

31' Thẻ vàng Phút 31': Milan Borjan (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Dissent).

37' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2) Phút 37': Abdullah Al-Salem (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Riyadh 52% - 48% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 4 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Al Riyadh): Hassan Hashim Al-Ali vào sân thay Awad Dahal.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Riyadh 47% - 53% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 4 - 2.

56' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-3) Phút 56': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 3.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Riyadh 48% - 52% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 12 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 4 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Al Riyadh): Sultan Al-Essa vào sân thay Victor Lekhal.

64' Thay người Phút 64' (Al-Qadisiyah FC): Mahamadou Sangaré vào sân thay Abdullah Al-Salem.

64' Thay người Phút 64' (Al-Qadisiyah FC): Abdulmalik Al-Jaber vào sân thay Julian Weigl.

65' Thay người Phút 65' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Mohammed Abu Al-Shamat.

67' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-4) Phút 67': Mahamadou Sangaré (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Tijjani Reijnders). Tỷ số: 0 - 4.

71' Thay người Phút 71' (Al-Qadisiyah FC): Suleman Sani vào sân thay Christopher Bonsu Baah.

71' Thay người Phút 71' (Al Riyadh): Essam Hassan Abdullah Bahri vào sân thay Teddy Okou.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Riyadh 46% - 54% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 14 - 19 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 6 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Al-Qadisiyah FC): Ahmed Al-Siyahi vào sân thay Jehad Thakri.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Riyadh 45% - 55% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 16 - 24 (trúng đích 4 - 12), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 10 - 4.

87' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-5) Phút 87': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Musab Al-Juwayr). Tỷ số: 0 - 5.

89' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-6) Phút 89': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Musab Al-Juwayr). Tỷ số: 0 - 6.

90' Thẻ vàng Phút 90': Abdulmalik Al-Jaber (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Al Riyadh 0-6 Al-Qadisiyah FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 6.

Cập nhật lúc 02:53 30/10/2026

Đội hình chính thức Al Riyadh Sơ đồ 4-4-2 · HLV Maurício Dulac Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers 82 M. Borjan 32 Awad Dahal 5 Hossam Majrashi 26 R. Abascal 23 Hussain Qasim 79 F. Al Jayzani 6 K. Keita 22 V. Lekhal 43 B. Mensah 10 T. Okou 7 Trézéguet 1 K. Casteels 12 Yasir Al Shahrani 4 Jehad Abdullatif Ahm 17 G. Álvarez 2 Mohammed Abu Al Shamat 10 Musab Al Juwayr 5 J. Weigl 14 T. Reijnders 22 C. Bonsu Baah 9 Abdullah Al Salem 33 J. Quiñones Dự bị Al Riyadh 3 Y. M. Al Musa 2 Sultan Alessa 11 H. Al Ali 19 M. Al Harthi 16 Faisal Al Sobhi 14 Essam Bahri 12 Sulaiman Hazazi 28 J. Petek 13 Osama Al Bowardi Al-Qadisiyah FC 7 Turki Al Ammar 46 Abdulaziz Al Elewai 18 Abdulmalik Al-Jaber 28 Ahmed Al Kassar 15 Mohammed Al Qahtani 35 A. Al Siyahi 27 E. Houssa 30 M. Sangare 70 S. Suleiman Cập nhật đội hình lúc 00:32 30/10/2026

Al Riyadh Thống kê Al-Qadisiyah FC 45% Kiểm soát bóng 55% 17 Dứt điểm 27 4 Trúng đích 14 3 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 5 10 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật T. Reijnders Al-Qadisiyah FC 3 bàn · 1 kiến tạo J. Quiñones Al-Qadisiyah FC 1 bàn · 2 kiến tạo Abdullah Al Salem Al-Qadisiyah FC 1 bàn M. Sangare Al-Qadisiyah FC 1 bàn Musab Al Juwayr Al-Qadisiyah FC 2 kiến tạo · điểm 8.6 K. Casteels Al-Qadisiyah FC Điểm 8.06

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 25 điểm. Để giữ nhịp, họ cần một kết quả tích cực trước Al Riyadh, đội đứng thứ 11 với 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 30/10/2026 tại Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.

Al-Qadisiyah FC cần giữ đà bám đuổi

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng rõ về phía Al-Qadisiyah FC. Họ hơn Al Riyadh 8 bậc và 13 điểm (25 điểm so với 12 điểm). Vị trí thứ 3 giúp đội khách còn nằm trong cuộc đua phía trên, nên mỗi trận đều có giá trị trong hành trình bám đuổi ngôi đầu.

Ngược lại, Al Riyadh đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội chủ nhà cần điểm số để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên và cải thiện vị thế của mình.

Phong độ: hai đội cùng thắng 2 trong 5 trận gần nhất

Xét 5 trận gần nhất, cả hai đội có thành tích giống nhau: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, diễn biến gần đây của mỗi đội lại khác nhau.

Al Riyadh thắng ở trận vừa qua, sau khi thua trước đó một trận. Trước cú thua này, đội có chuỗi hòa, thắng rồi lại hòa. Kết quả gần nhất giúp họ có thêm tinh thần trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh hơn.

Al-Qadisiyah FC có hành trình kém trôi chảy hơn ở những vòng mới đây: hòa ở trận gần nhất và thua ở trận ngay trước đó. Dù vậy, trước chuỗi này, đội từng thắng 2 trận liên tiếp, cho thấy họ vẫn có nền tảng tốt để lấy lại mạch thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Qadisiyah FC

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 4 lần, Al Riyadh thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách, bởi họ thường tìm được cách vượt qua đối thủ này.

Dù vậy, một chiến thắng của Al Riyadh trong chuỗi đối đầu đó cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng gây khó khăn khi thi đấu tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Qadisiyah FC, yếu tố quan trọng là sự ổn định sau hai trận không thắng liên tiếp. Nếu sớm kiểm soát được nhịp độ, họ sẽ giảm áp lực và dễ phát huy ưu thế về đẳng cấp thể hiện qua thứ hạng.

Với Al Riyadh, thách thức là duy trì hưng phấn từ chiến thắng gần nhất trước một đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội. Một khởi đầu chắc chắn và sự tập trung cao độ sẽ giúp đội chủ nhà tạo được thế trận cân bằng.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Qadisiyah FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, cách biệt điểm số và thành tích đối đầu. Phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, vì vậy Al Riyadh vẫn có cơ sở để tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Với Al-Qadisiyah FC, đây là cơ hội để giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Riyadh · 1 thắng 0 hòa Al-Qadisiyah FC · 4 thắng Al Riyadh 0 - 4 Al-Qadisiyah FC AF Al-Qadisiyah FC 4 - 0 Al Riyadh AF Al-Qadisiyah FC 1 - 0 Al Riyadh AF Al Riyadh 2 - 1 Al-Qadisiyah FC AR Al Riyadh 1 - 2 Al-Qadisiyah FC AF

Al Riyadh 5 trận gần nhất T B H T H 10 Trận 3-3-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.1) 19 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất H B T T H 11 Trận 8-1-2 T-H-B 26 Ghi (TB 2.4) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 2 Al-Nassr 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 3 Al-Qadisiyah FC 11 8 1 2 +14 25 B T T T H 4 Al-Ittihad FC 10 7 2 1 +10 23 T T B T T … 10 Al Khaleej Saihat 11 2 6 3 -7 12 B T T H H 11 Al Riyadh 10 3 3 4 -8 12 T B H T H 12 Al Shabab 10 2 5 3 0 11 T H T H B …