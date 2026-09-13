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Al Riyadh 2-0 Al Kholood: Al Riyadh giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 20:18

Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi phong độ ổn định, trong khi Al Riyadh cần điểm tựa quá khứ trên sân Prince Faisal để vượt qua áp lực.

Al Riyadh2 - 0Al KholoodKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Riyadh tiếp đón Al Kholood.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Riyadh 54% - 46% Al Kholood, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 4.

  • 16'Thẻ vàng

    Phút 16': John Buckley (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Al Kholood ép sân

    Cầm bóng: Al Riyadh 33% - 67% Al Kholood, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Kader Keita (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Riyadh 51% - 49% Al Kholood, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Al Kholood ép sân

    Cầm bóng: Al Riyadh 48% - 52% Al Kholood, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 0.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Essam Hassan Abdullah Bahri (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Al Kholood ép sân

    Cầm bóng: Al Riyadh 45% - 55% Al Kholood, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 3 - 0.

  • 65'BÀN THẮNG! Al Riyadh (1-0)

    Phút 65': Kader Keita (Al Riyadh) lập công (kiến tạo: Sulaiman Hazazi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al Riyadh): Abdulilah Al Tale vào sân thay Essam Hassan Abdullah Bahri.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Al Riyadh): Hussain Qasim vào sân thay Sulaiman Hazazi.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al Kholood): Yaseen Al-Zubaidi vào sân thay Mohammed Sawaan.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al Kholood): Abdulrahman Al-Dosari vào sân thay John Buckley.

  • 73'Al Kholood ép sân

    Cầm bóng: Al Riyadh 43% - 57% Al Kholood, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 8; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 0.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al Riyadh): Hussain Al-Raqwani vào sân thay Hussain Al Shurafa.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al Riyadh): Osama Al-Boardi vào sân thay Hassan Hashim Al-Ali.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Al Riyadh): Battal Bin Saeed Bin Awad Al Shuwaihi Al Harthi vào sân thay Fahad Mohammed Al-Jayzani.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Al Kholood): Mohammed Al Rashidi vào sân thay Ramzi Solan.

  • 85'Al Kholood ép sân

    Cầm bóng: Al Riyadh 42% - 58% Al Kholood, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 10; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 0.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Yaseen Al-Zubaidi (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'BÀN THẮNG! Al Riyadh (2-0)

    Phút 89': Rodrigo Abascal (Al Riyadh) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Al Riyadh 2-0 Al Kholood

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:58 14/09/2026

Đội hình chính thức
Al Riyadh
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Maurício Dulac
Al Kholood
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Buckingham
82
M. Borjan
79
F. Al Jayzani
67
Mohammed Al Khaibari
26
R. Abascal
12
Sulaiman Hazazi
19
M. Al Harthi
6
K. Keita
22
V. Lekhal
10
T. Okou
11
H. Al Ali
14
Essam Bahri
1
Hamed Abdullah Yousef
15
Ramzi Solan
5
E. Utkus
25
Mansour Camara
38
S. Pinas
6
J. Buckley
8
S. Cissé
70
Muhammad Sawan
10
Iker Kortajarena
11
Coba
22
J. Domingues
Dự bị
Al Riyadh
3 Y. M. Al Musa17 Hussain Al-Raqwani20 Battal Bin Saeed Bin Awad Al Shuwaihi Al Harthi24 A. Al Tale97 Emad Fida5 Hossam Majrashi29 S. Matar23 Hussain Qasim13 Osama Al-Boardi
Al Kholood
26 Yaseen Al Zubaidi30 Mohammed Mazyad Alshammari67 Mohammed Al Rashidi7 Sultan Al Shehri47 Abdulrahman Al Obaid39 Abdulrahman Al Dosari27 Abdullah Al Ajyan24 O. Abdulghani52 R. Jaman
Cập nhật đội hình lúc 00:35 14/09/2026
Al RiyadhThống kêAl Kholood
40%
Kiểm soát bóng
60%
11
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
3
0
Phạt góc
11
10
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
R. Abascal
R. Abascal
Al Riyadh
1 bàn
K. Keita
K. Keita
Al Riyadh
1 bàn
Sulaiman Hazazi
Sulaiman Hazazi
Al Riyadh
1 kiến tạo · điểm 7.45
E. Utkus
E. Utkus
Al Kholood
Điểm 7.55
Mohammed Al Khaibari
Mohammed Al Khaibari
Al Riyadh
Điểm 7.37

Al Kholood bước vào cuộc đọ sức tại sân vận động Prince Faisal bin Fahd vào lúc 01:00 ngày 14/09/2026 với vị thế của một kẻ thách thức đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Sự thăng hoa về mặt tổ chức lối chơi giúp đội khách trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở nửa trên bảng xếp hạng.

Vị thế hai đầu bảng xếp hạng

Sau những vòng đấu đã qua, sự phân hóa giữa hai đội bóng đang thể hiện khá rõ nét trên phương diện điểm số lẫn thứ hạng. Al Kholood hiện đứng ở vị trí thứ 7 với 12 điểm tích lũy, giữ khoảng cách rất gần với các vị trí cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu lục.

Ngược lại, Al Riyadh đang chật vật ở nửa dưới khi xếp vị trí thứ 13 với 5 điểm. Trận đấu trên sân nhà Prince Faisal bin Fahd vì thế là cơ hội cần thiết để thầy trò đội bóng này chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm và thu hẹp cách biệt với các đối thủ xếp trên.

Tương phản về phong độ thực tế

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội trước giờ bóng lăn nằm ở tính ổn định trong màn trình diễn thời gian gần đây. Al Kholood đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng ấn tượng với chuỗi bất bại đáng nể. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng và có 2 lần chia điểm, không phải nhận bất kỳ thất bại nào.

Ở chiều ngược lại, Al Riyadh lại bộc lộ sự phập phù rõ rệt về mặt hiệu quả thi đấu. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ có được duy nhất 1 trận thắng, xen kẽ với 2 trận hòa và 2 trận thất bại. Chuỗi phong độ thiếu ổn định này là nguyên nhân khiến họ bị nhóm trên bỏ xa trên bảng tổng sắp.

Điểm tựa từ quá khứ đối đầu

Dù đang lép vế về phong độ và vị trí hiện tại, Al Riyadh vẫn sở hữu điểm tựa tâm lý quan trọng đến từ cán cân đối đầu trực tiếp. Lịch sử những lần chạm trán gần đây đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Riyadh đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Al Kholood vượt qua đúng 1 lần. Khả năng phát huy cái duyên đối đầu sẽ là chìa khóa để đội chủ sân Prince Faisal bin Fahd tìm kiếm kết quả có lợi.

Nhận định xu hướng chiến thuật

Với hành trang là sự tự tin và sự liền mạch trong lối chơi, Al Kholood nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận, hướng tới mục tiêu tích lũy trọn vẹn điểm số để duy trì cuộc bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Trong khi đó, Al Riyadh buộc phải tận dụng triệt để lợi thế sân bãi cùng sự kỷ luật trong phòng ngự để hạn chế hưng phấn của đối thủ. Trận đấu hứa hẹn là màn giằng co chiến thuật hấp dẫn giữa phong độ thăng hoa của Al Kholood và bản lĩnh đối đầu của Al Riyadh.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Riyadh · 3 thắng1 hòaAl Kholood · 1 thắng
20/02/2026
Al Kholood
0 - 2
Al Riyadh
AR
23/10/2025
Al Riyadh
1 - 0
Al Kholood
AR
08/02/2025
Al Kholood
3 - 2
Al Riyadh
AK
29/08/2024
Al Riyadh
3 - 1
Al Kholood
AR
31/01/2023
Al Riyadh
1 - 1
Al Kholood
Hòa
Al Riyadh
5 trận gần nhất
HBTHB
6
Trận
1-2-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
16
Thủng lưới
Al Kholood
5 trận gần nhất
THTHT
6
Trận
3-3-0
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
2Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
3Al-Nassr7511+916HTBTT
6NEOM6402+512TTBBT
7Al Kholood6330+412THTHT
8Al-Ettifaq7322011HHTBB
12Al Khaleej Saihat7052-75HHBBH
13Al Riyadh6123-105HBTHB
14Al Shabab7043-54HBBHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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