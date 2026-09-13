Al Riyadh 2-0 Al Kholood: Al Riyadh giành chiến thắng Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi phong độ ổn định, trong khi Al Riyadh cần điểm tựa quá khứ trên sân Prince Faisal để vượt qua áp lực.

Al Riyadh 2 - 0 Al Kholood Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Riyadh tiếp đón Al Kholood.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Riyadh 54% - 46% Al Kholood, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 4.

16' Thẻ vàng Phút 16': John Buckley (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Al Kholood ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 33% - 67% Al Kholood, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

36' Thẻ vàng Phút 36': Kader Keita (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Riyadh 51% - 49% Al Kholood, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Al Kholood ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 48% - 52% Al Kholood, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 0.

50' Thẻ vàng Phút 50': Essam Hassan Abdullah Bahri (Al Riyadh) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Al Kholood ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 45% - 55% Al Kholood, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 3 - 0.

65' BÀN THẮNG! Al Riyadh (1-0) Phút 65': Kader Keita (Al Riyadh) lập công (kiến tạo: Sulaiman Hazazi). Tỷ số: 1 - 0.

69' Thay người Phút 69' (Al Riyadh): Abdulilah Al Tale vào sân thay Essam Hassan Abdullah Bahri.

69' Thay người Phút 69' (Al Riyadh): Hussain Qasim vào sân thay Sulaiman Hazazi.

70' Thay người Phút 70' (Al Kholood): Yaseen Al-Zubaidi vào sân thay Mohammed Sawaan.

70' Thay người Phút 70' (Al Kholood): Abdulrahman Al-Dosari vào sân thay John Buckley.

73' Al Kholood ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 43% - 57% Al Kholood, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 8; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 0.

74' Thay người Phút 74' (Al Riyadh): Hussain Al-Raqwani vào sân thay Hussain Al Shurafa.

80' Thay người Phút 80' (Al Riyadh): Osama Al-Boardi vào sân thay Hassan Hashim Al-Ali.

80' Thay người Phút 80' (Al Riyadh): Battal Bin Saeed Bin Awad Al Shuwaihi Al Harthi vào sân thay Fahad Mohammed Al-Jayzani.

82' Thay người Phút 82' (Al Kholood): Mohammed Al Rashidi vào sân thay Ramzi Solan.

85' Al Kholood ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 42% - 58% Al Kholood, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 10; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 0.

88' Thẻ vàng Phút 88': Yaseen Al-Zubaidi (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Foul).

89' BÀN THẮNG! Al Riyadh (2-0) Phút 89': Rodrigo Abascal (Al Riyadh) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Al Riyadh 2-0 Al Kholood Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:58 14/09/2026

Đội hình chính thức Al Riyadh Sơ đồ 4-4-2 · HLV Maurício Dulac Al Kholood Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Buckingham 82 M. Borjan 79 F. Al Jayzani 67 Mohammed Al Khaibari 26 R. Abascal 12 Sulaiman Hazazi 19 M. Al Harthi 6 K. Keita 22 V. Lekhal 10 T. Okou 11 H. Al Ali 14 Essam Bahri 1 Hamed Abdullah Yousef 15 Ramzi Solan 5 E. Utkus 25 Mansour Camara 38 S. Pinas 6 J. Buckley 8 S. Cissé 70 Muhammad Sawan 10 Iker Kortajarena 11 Coba 22 J. Domingues Dự bị Al Riyadh 3 Y. M. Al Musa 17 Hussain Al-Raqwani 20 Battal Bin Saeed Bin Awad Al Shuwaihi Al Harthi 24 A. Al Tale 97 Emad Fida 5 Hossam Majrashi 29 S. Matar 23 Hussain Qasim 13 Osama Al-Boardi Al Kholood 26 Yaseen Al Zubaidi 30 Mohammed Mazyad Alshammari 67 Mohammed Al Rashidi 7 Sultan Al Shehri 47 Abdulrahman Al Obaid 39 Abdulrahman Al Dosari 27 Abdullah Al Ajyan 24 O. Abdulghani 52 R. Jaman Cập nhật đội hình lúc 00:35 14/09/2026

Al Riyadh Thống kê Al Kholood 40% Kiểm soát bóng 60% 11 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 3 0 Phạt góc 11 10 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật R. Abascal Al Riyadh 1 bàn K. Keita Al Riyadh 1 bàn Sulaiman Hazazi Al Riyadh 1 kiến tạo · điểm 7.45 E. Utkus Al Kholood Điểm 7.55 Mohammed Al Khaibari Al Riyadh Điểm 7.37

Al Kholood bước vào cuộc đọ sức tại sân vận động Prince Faisal bin Fahd vào lúc 01:00 ngày 14/09/2026 với vị thế của một kẻ thách thức đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Sự thăng hoa về mặt tổ chức lối chơi giúp đội khách trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở nửa trên bảng xếp hạng.

Vị thế hai đầu bảng xếp hạng

Sau những vòng đấu đã qua, sự phân hóa giữa hai đội bóng đang thể hiện khá rõ nét trên phương diện điểm số lẫn thứ hạng. Al Kholood hiện đứng ở vị trí thứ 7 với 12 điểm tích lũy, giữ khoảng cách rất gần với các vị trí cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu lục.

Ngược lại, Al Riyadh đang chật vật ở nửa dưới khi xếp vị trí thứ 13 với 5 điểm. Trận đấu trên sân nhà Prince Faisal bin Fahd vì thế là cơ hội cần thiết để thầy trò đội bóng này chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm và thu hẹp cách biệt với các đối thủ xếp trên.

Tương phản về phong độ thực tế

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội trước giờ bóng lăn nằm ở tính ổn định trong màn trình diễn thời gian gần đây. Al Kholood đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng ấn tượng với chuỗi bất bại đáng nể. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng và có 2 lần chia điểm, không phải nhận bất kỳ thất bại nào.

Ở chiều ngược lại, Al Riyadh lại bộc lộ sự phập phù rõ rệt về mặt hiệu quả thi đấu. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ có được duy nhất 1 trận thắng, xen kẽ với 2 trận hòa và 2 trận thất bại. Chuỗi phong độ thiếu ổn định này là nguyên nhân khiến họ bị nhóm trên bỏ xa trên bảng tổng sắp.

Điểm tựa từ quá khứ đối đầu

Dù đang lép vế về phong độ và vị trí hiện tại, Al Riyadh vẫn sở hữu điểm tựa tâm lý quan trọng đến từ cán cân đối đầu trực tiếp. Lịch sử những lần chạm trán gần đây đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Riyadh đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Al Kholood vượt qua đúng 1 lần. Khả năng phát huy cái duyên đối đầu sẽ là chìa khóa để đội chủ sân Prince Faisal bin Fahd tìm kiếm kết quả có lợi.

Nhận định xu hướng chiến thuật

Với hành trang là sự tự tin và sự liền mạch trong lối chơi, Al Kholood nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận, hướng tới mục tiêu tích lũy trọn vẹn điểm số để duy trì cuộc bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Trong khi đó, Al Riyadh buộc phải tận dụng triệt để lợi thế sân bãi cùng sự kỷ luật trong phòng ngự để hạn chế hưng phấn của đối thủ. Trận đấu hứa hẹn là màn giằng co chiến thuật hấp dẫn giữa phong độ thăng hoa của Al Kholood và bản lĩnh đối đầu của Al Riyadh.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Riyadh · 3 thắng 1 hòa Al Kholood · 1 thắng Al Kholood 0 - 2 Al Riyadh AR Al Riyadh 1 - 0 Al Kholood AR Al Kholood 3 - 2 Al Riyadh AK Al Riyadh 3 - 1 Al Kholood AR Al Riyadh 1 - 1 Al Kholood Hòa

Al Riyadh 5 trận gần nhất H B T H B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 16 Thủng lưới Al Kholood 5 trận gần nhất T H T H T 6 Trận 3-3-0 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T 2 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 3 Al-Nassr 7 5 1 1 +9 16 H T B T T … 6 NEOM 6 4 0 2 +5 12 T T B B T 7 Al Kholood 6 3 3 0 +4 12 T H T H T 8 Al-Ettifaq 7 3 2 2 0 11 H H T B B … 12 Al Khaleej Saihat 7 0 5 2 -7 5 H H B B H 13 Al Riyadh 6 1 2 3 -10 5 H B T H B 14 Al Shabab 7 0 4 3 -5 4 H B B H H …