Al Riyadh 2-1 Al Taawon: Al Riyadh giành chiến thắng Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Al Riyadh và Al Taawon gặp nhau lúc 01:00 ngày 25/10/2026 tại SHG Arena.

Al Riyadh 2 - 1 Al Taawon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Riyadh tiếp đón Al Taawon.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Riyadh 56% - 44% Al Taawon, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' Thẻ vàng Phút 13': Mohammed Bassam Al Hurayji (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

17' Thay người Phút 17' (Al Riyadh): Hassan Hashim Al-Ali vào sân thay Hussain Al Shurafa.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Riyadh 48% - 52% Al Taawon, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Riyadh 46% - 54% Al Taawon, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 2.

39' BÀN THẮNG! Al Riyadh (1-0) Phút 39': Teddy Okou (Al Riyadh) lập công (kiến tạo: Bernard Mensah). Tỷ số: 1 - 0.

45' VAR Phút 45': Bàn thắng không được công nhận — Abderrazak Hamdallah (Al Taawon).

45' Thay người Phút 45' (Al Taawon): Younes El Bahraoui vào sân thay Mohammed Bassam Al Hurayji.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Riyadh 44% - 56% Al Taawon, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.

62' Al Taawon ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 41% - 59% Al Taawon, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 2.

68' Thay người Phút 68' (Al Riyadh): Fahad Mohammed Al-Jayzani vào sân thay Awad Dahal.

72' Thay người Phút 72' (Al Taawon): Rakan Al Tulayhi vào sân thay Mohammed Al-Kuwaykibi.

72' Thay người Phút 72' (Al Taawon): Mohammed Al Saedi vào sân thay Nasser Al-Haleel.

72' Thay người Phút 72' (Al Taawon): Nedim Bajrami vào sân thay Parfait Guiagon.

74' Al Taawon ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 42% - 58% Al Taawon, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 3.

76' BÀN THẮNG! Al Riyadh (2-0) Phút 76': Bernard Mensah (Al Riyadh) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

78' BÀN THẮNG! Al Taawon (2-1) Phút 78': Nedim Bajrami (Al Taawon) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

86' Thay người Phút 86' (Al Riyadh): Osama Al-Boardi vào sân thay Teddy Okou.

86' Al Taawon ép sân Cầm bóng: Al Riyadh 42% - 58% Al Taawon, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 4.

90' Thay người Phút 90' (Al Taawon): Mohammed Al-Aqel vào sân thay Faris Al-Ghamdi.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Ibrahim Mohannashi (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Al Riyadh 2-1 Al Taawon Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:01 25/10/2026

Đội hình chính thức Al Riyadh Sơ đồ 4-4-2 · HLV Maurício Dulac Al Taawon Sơ đồ 5-4-1 · HLV V. Rašović 82 M. Borjan 32 Awad Dahal 5 Hossam Majrashi 26 R. Abascal 23 Hussain Qasim 43 B. Mensah 6 K. Keita 22 V. Lekhal 10 T. Okou 7 Trézéguet 19 M. Al Harthi 1 Mailson 6 Mohammed Bassam Al Hurayji 40 Ibrahim Mahnashi 5 Z. Belaïd 4 Nasser Al Haleel 88 M. Petkov 7 Mohammed Al Kuwaykibi 16 Faris Al Ghamdi 18 El Mahdioui 8 P. Guiagon 9 Hamed Allah Dự bị Al Riyadh 11 H. Al Ali 79 F. Al Jayzani 76 Ahmed Al Anazi 3 Y. M. Al Musa 17 Hussain Al-Raqwani 20 Battal Al Harthi 12 Sulaiman Hazazi 28 J. Petek 13 Osama Al Bowardi Al Taawon 30 Abdullah Al Jadani 93 Awn Al Saluli 87 Ali Ahmed Ali Halawi Sharahili 23 Rakan Al Tulayhi 45 Mohammed Al Saedi 10 N. Bajrami 47 El Bahraoui 17 Mohammed Al Aqel 63 Adel Sami Fallatah Cập nhật đội hình lúc 00:32 25/10/2026

Al Riyadh Thống kê Al Taawon 38% Kiểm soát bóng 62% 13 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 4 2 Phạt góc 10 9 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật B. Mensah Al Riyadh 1 bàn · 1 kiến tạo T. Okou Al Riyadh 1 bàn N. Bajrami Al Taawon 1 bàn El Mahdioui Al Taawon Điểm 7.2

Al Riyadh và Al Taawon cùng bước vào trận đấu này với một nhu cầu chung: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 25/10/2026 trên sân SHG Arena và hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội đều muốn sớm chấm dứt mạch kết quả thiếu ổn định.

Hai đội cùng mang tâm lý cần giải tỏa

Trong 5 trận gần nhất, Al Riyadh thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, trước đó là một trận hòa và một chiến thắng hiếm hoi.

Al Taawon có thành tích 5 trận gần nhất hoàn toàn tương đồng: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Giống đối thủ, đội khách cũng vừa nếm thất bại ở lượt đấu gần nhất, sau khi trước đó có một trận hòa.

Với hai chuỗi kết quả gần như song song, không bên nào có lợi thế rõ rệt về đà hưng phấn. Thay vào đó, đây là cuộc gặp của hai tập thể đang cần một trận đấu để lấy lại niềm tin.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng nhẹ về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al Riyadh thắng 1 trận, hòa 2 trận và Al Taawon thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa họ thường rất khó phân thắng bại.

Tuy nhiên, Al Taawon nhỉnh hơn một chút khi có nhiều chiến thắng hơn trong loạt đối đầu này. Điều đó có thể giúp đội khách thêm tự tin, dù lợi thế chỉ mang tính tương đối.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Al Riyadh đang đứng hạng 13 với 9 điểm. Al Taawon xếp hạng 17 với 4 điểm, kém đối thủ 5 điểm.

Khoảng cách này cho thấy Al Taawon cần điểm số nhiều hơn để cải thiện vị thế. Trong khi đó, Al Riyadh có chút khoảng đệm nhưng vẫn chưa thể xem là yên tâm khi phong độ gần đây thiếu ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai cùng khát thắng, kịch bản dễ xảy ra là một trận đấu giằng co, nơi sự thận trọng đan xen với mong muốn ghi bàn trước. Đội nào sớm mở tỷ số sẽ có cơ hội điều chỉnh nhịp độ theo hướng có lợi và đặt đối thủ vào thế phải đuổi.

Việc Al Riyadh chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và Al Taawon cũng có thành tích tương tự cho thấy cả hai đều gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Vì vậy, khả năng giữ tập trung trong những thời điểm then chốt, cùng sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, có thể quyết định kết quả.

Lợi thế sân nhà là yếu tố đáng cân nhắc đối với Al Riyadh, trong khi Al Taawon có thể dựa vào thành tích đối đầu nhỉnh hơn để tạo thêm động lực.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu mà ranh giới giữa hai đội rất mong manh. Phong độ 5 trận gần nhất giống hệt nhau, thế đối đầu cân bằng và khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ ở mức vừa phải.

Một kết quả hòa không phải bất ngờ nếu xét đến hai lần hòa trong 5 lần gặp gần nhất. Dù vậy, với nhu cầu giành chiến thắng của cả hai, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với cường độ cao và đầy tính quyết tâm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Riyadh · 1 thắng 2 hòa Al Taawon · 2 thắng Al Taawon 1 - 1 Al Riyadh Hòa Al Riyadh 1 - 3 Al Taawon AT Al Taawon 3 - 2 Al Riyadh AT Al Riyadh 1 - 0 Al Taawon AR Al Riyadh 0 - 0 Al Taawon Hòa

Al Riyadh 5 trận gần nhất B H T H B 9 Trận 2-3-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 18 Thủng lưới Al Taawon 5 trận gần nhất B H T B H 10 Trận 0-4-6 T-H-B 4 Ghi (TB 0.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 2 Al-Nassr 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 3 Al-Qadisiyah FC 11 8 1 2 +14 25 B T T T H … 12 Al-Hazm 11 2 4 5 -4 10 H B B H B 13 Al Riyadh 9 2 3 4 -9 9 B H T H B 14 Al-Fayha 11 1 5 5 -7 8 H B B H H … 16 Al-Fateh 11 1 3 7 -13 6 B B T B B 17 Al Taawon 10 0 4 6 -13 4 B H B B B 18 Abha 8 0 2 6 -9 2 B H B B B