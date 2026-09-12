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Al Shabab 0-0 Al-Fayha: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 20:18

Al Shabab và Al-Fayha bước vào cuộc so tài lúc 01:00 ngày 13/09/2026 với quyết tâm ngắt chuỗi trận thất vọng, khi cả hai đều đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Al Shabab0 - 0Al-FayhaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Shabab tiếp đón Al-Fayha.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Shabab 45% - 55% Al-Fayha, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Shabab 51% - 49% Al-Fayha, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 2.

  • 26'Thay người

    Phút 26' (Al-Fayha): Rayan Enad vào sân thay Alfa Semedo.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Shabab 57% - 43% Al-Fayha, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Al Shabab ép sân

    Cầm bóng: Al Shabab 54% - 46% Al-Fayha, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 60'Al Shabab ép sân

    Cầm bóng: Al Shabab 52% - 48% Al-Fayha, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Al Shabab): Hammam Al-Hammami vào sân thay Abdulrahman Al-Oboud.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Al-Fayha): Yago Souza de Santana vào sân thay Lázaro Vinicius Marques.

  • 72'Al Shabab ép sân

    Cầm bóng: Al Shabab 51% - 49% Al-Fayha, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 3.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Yago Souza de Santana (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Al-Fayha): Albaraa Addawi vào sân thay Jason Remeseiro.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Al-Fayha): Malek Al-Abdulmonam vào sân thay Mansor Al Beshe.

  • 84'Al Shabab ép sân

    Cầm bóng: Al Shabab 63% - 37% Al-Fayha, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 5 - 3, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 3 - 3.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Rayan Enad (Al-Fayha) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Dhari Sayyar Al Anazi (Al Shabab) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Al Shabab 0-0 Al-Fayha

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 13/09/2026

Đội hình chính thức
Al Shabab
Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Letsch
Al-Fayha
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Fábio Carille
1
M. Diaw
17
Mohammed Fuad Ibrahim Al Thani
3
M. Barry
4
T. Jedvaj
21
Dhari Al Anazi
24
Abdulrahman Al Obud
8
J. Brownhill
29
Y. Adli
10
Y. Carrasco
9
Roger Martínez
49
Ricardo Mathias
52
O. Mosquera
22
Mohammed Al Baqawi
2
Mukhir Al Rashidi
25
O. Colley
24
Ahmed Bamasud
23
Jason
5
Hugo Moura
30
Alfa Semedo
14
Mansor Al Beshe
10
F. Sakala
17
Lázaro
Dự bị
Al Shabab
12 S. Al Anzi40 Ali Al Asmari23 Abdulaziz Rahma22 Hammam Al-Hammami27 Abdullah Al Hawsawi6 Awad Al Nashri2 Mohammed Al Shwirekh37 A. Matuq97 Mourad Khodari
Al-Fayha
12 Turki Al Jaadi43 Fahad Majed Alhubayshi1 Abdulraoof Al-Deqeel9 Malek Al Abdulmanam21 Ziyad Al Sahafi77 R. Enad40 Yago Santana29 Albaraa Addawi27 S. Al Harbi
Cập nhật đội hình lúc 00:35 13/09/2026
Al ShababThống kêAl-Fayha
52%
Kiểm soát bóng
48%
15
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
3
8
Phạt góc
1
9
Phạm lỗi
13
5
Việt vị
4
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
M. Diaw
M. Diaw
Al Shabab
Điểm 7.22
Y. Adli
Y. Adli
Al Shabab
Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Al Shabab và Al-Fayha diễn ra vào lúc 01:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Al-Shabab Club Stadium mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ. Bước vào màn so tài này, cả Al Shabab lẫn Al-Fayha đều đang trải qua giai đoạn thi đấu không như ý và rất khát khao giành trọn vẹn điểm số để chặn đứng đà sa sút.

Tình thế khó khăn của Al Shabab trên bảng xếp hạng

Được thi đấu trên sân nhà Al-Shabab Club Stadium, Al Shabab đang chịu áp lực nặng nề sau chuỗi trận nghèo nàn. Đại diện thành Riyadh hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số khiêm tốn phản ánh rõ những vấn đề mà đội chủ nhà đang phải đối mặt trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Nhìn vào phong độ thi đấu, Al Shabab vẫn chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận tới 2 thất bại. Sự thiếu hiệu quả ở những thời khắc quyết định khiến Al Shabab liên tục đánh rơi điểm số quý giá, qua đó rơi xuống nhóm cuối bảng. Cuộc tiếp đón Al-Fayha sẽ là cơ hội để đội chủ nhà xốc lại tinh thần và tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực.

Al-Fayha và nỗ lực tìm lại sự ổn định

Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Al-Fayha cũng không mấy sáng sủa hơn. Đội khách hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Dù xếp trên đối thủ 4 bậc và tạo ra cách biệt 2 điểm, màn trình diễn của Al-Fayha từ đầu mùa vẫn chưa mang lại sự an tâm cho người hâm mộ.

Phong độ trong 5 trận đấu gần đây của Al-Fayha ghi nhận 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Sự thất thường trong lối chơi khiến họ chưa thể bứt phá lên nửa trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách lần này được dự báo sẽ có nhiều thử thách, song mục tiêu giành điểm vẫn là ưu tiên hàng đầu của thầy trò Al-Fayha để tránh bị các đối thủ bám đuổi thu hẹp khoảng cách.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Dù đang chật vật về mặt phong độ, Al Shabab lại sở hữu một điểm tựa tinh thần rất lớn đến từ lịch sử chạm trán trực tiếp giữa hai đội. Số liệu thống kê chỉ ra rằng, trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al Shabab hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm 1 lần, trong khi Al-Fayha không có nổi một lần ca khúc khải hoàn.

Sự vượt trội trong những lần đụng độ gần đây phần nào mang lại sự tự tin cho các cầu thủ chủ nhà trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Al-Fayha sẽ phải nỗ lực vượt qua rào cản tâm lý nếu muốn xóa dớp không thắng trước đối thủ khó chịu này.

Nhận định xu hướng thế trận

Với việc cả hai đội đều đang rất khát điểm để cải thiện tình hình, trận đấu tại sân Al-Shabab Club Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra với sự thận trọng cao độ. Cả Al Shabab lẫn Al-Fayha đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ vào lúc này có thể khiến họ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

Al Shabab nắm giữ lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu vượt trội, nhưng phong độ hòa và thua kéo dài là rào cản lớn mà họ cần phải vượt qua. Trong khi đó, Al-Fayha với vị trí nhỉnh hơn đôi chút sẽ chủ động thi đấu chặt chẽ nhằm chắt chiu từng cơ hội. Xu hướng trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ sẽ quyết định bên nào có thể giành được kết quả thuận lợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Shabab · 4 thắng1 hòaAl-Fayha · 0 thắng
01/02/2026
Al Shabab
1 - 0
Al-Fayha
AS
19/09/2025
Al-Fayha
0 - 0
Al Shabab
Hòa
27/05/2025
Al-Fayha
0 - 2
Al Shabab
AS
27/01/2025
Al Shabab
2 - 1
Al-Fayha
AS
06/01/2025
Tứ kết
Al Shabab
2 - 1
Al-Fayha
AS
Al Shabab
5 trận gần nhất
BBHHH
6
Trận
0-3-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
11
Thủng lưới
Al-Fayha
5 trận gần nhất
BHTHB
6
Trận
1-2-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
2Al-Qadisiyah FC7511+816HTTTT
3Al-Hilal Saudi FC6501+1215BTTTT
10Al-Hazm7223-28BTHHB
11Al-Fayha6123-45BHTHB
12Al Riyadh6123-105HBTHB
14Al Taawon6033-33BHBHB
15Al Shabab6033-53BBHHH
16Al-Fateh6033-53BHHHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Al Shabab 0-0 Al-Fayha: Hai đội chia điểm
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