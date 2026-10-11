Al Shabab 3-0 Al Taawon: Al Shabab giành chiến thắng Al Shabab tiếp đón Al Taawon tại sân SHG Arena lúc 01:00 ngày 12/10/2026 trong bối cảnh cả hai đội đều khao khát tìm lại niềm vui sau chuỗi trận ảm đạm.

Al Shabab 3 - 0 Al Taawon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Shabab tiếp đón Al Taawon.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Shabab 44% - 56% Al Taawon, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

18' BÀN THẮNG! Al Shabab (1-0) Phút 18': Abdullah Matuq (Al Shabab) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Shabab 55% - 45% Al Taawon, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

30' VAR Phút 30': Card upgrade confirmed — Ali Al-Bulaihi (Al Shabab).

33' Thẻ đỏ Phút 33': Ali Al-Bulaihi (Al Shabab) nhận thẻ đỏ.

36' Al Shabab ép sân Cầm bóng: Al Shabab 56% - 44% Al Taawon, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Thay người Phút 37' (Al Shabab): Mamadou Thierno Barry vào sân thay Roger Martínez.

43' Thẻ vàng Phút 43': Abdullah Matuq (Al Shabab) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Faris Al-Ghamdi (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

45+6' BÀN THẮNG! Al Shabab (2-0) Phút 45+6': Ricardo Mathias (Al Shabab) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' VAR Phút 47': Phạt đền bị hủy — Abderrazak Hamdallah (Al Taawon).

49' Thẻ vàng Phút 49': Marin Plamenov·Petkov (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Shabab 43% - 57% Al Taawon, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.

57' Thay người Phút 57' (Al Taawon): Rakan Al Tulayhi vào sân thay Nedim Bajrami.

57' Thay người Phút 57' (Al Taawon): Younes El Bahraoui vào sân thay Parfait Guiagon.

63' Thay người Phút 63' (Al Shabab): Abdullah Ahmed Musa Al Hawsawi vào sân thay Abdullah Matuq.

63' Al Taawon ép sân Cầm bóng: Al Shabab 38% - 62% Al Taawon, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Al Shabab): Dhari Sayyar Al Anazi vào sân thay Sultan Al-Anzi.

66' VAR Phút 66': Card upgrade confirmed — Ashraf El Mahdioui (Al Taawon).

67' Thẻ vàng Phút 67': Ashraf El Mahdioui (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Al Taawon): Mohammed Al Saedi vào sân thay Ibrahim Mohannashi.

68' Thay người Phút 68' (Al Taawon): Abdulrahman Hendi vào sân thay Faris Al-Ghamdi.

70' Thẻ vàng Phút 70': Abderrazak Hamdallah (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Argument).

70' Thẻ vàng Phút 70': Yacine Adli (Al Shabab) nhận thẻ vàng (Argument).

75' Al Taawon ép sân Cầm bóng: Al Shabab 36% - 64% Al Taawon, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 2.

78' Thẻ vàng Phút 78': Zinéddine Belaïd (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (Al Taawon): Mohammed Al-Aqel vào sân thay Mohammed Al-Kuwaykibi.

85' BÀN THẮNG! Al Shabab (3-0) Phút 85': Yannick Carrasco (Al Shabab) lập công (kiến tạo: Ricardo Mathias). Tỷ số: 3 - 0.

87' Al Taawon ép sân Cầm bóng: Al Shabab 34% - 66% Al Taawon, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 2.

88' Thay người Phút 88' (Al Shabab): Awad Haidar Amer Al Nashri vào sân thay Ricardo Mathias.

88' Thay người Phút 88' (Al Shabab): Ali Al-Asmari vào sân thay Yacine Adli.

KT Kết thúc: Al Shabab 3-0 Al Taawon Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:02 12/10/2026

Đội hình chính thức Al Shabab Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Letsch Al Taawon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jehad Al-Hussain 1 M. Diaw 17 Mohammed Fuad Ibrahim Al Thani 4 T. Jedvaj 55 Ali Al Bulayhi 12 S. Al Anzi 37 A. Matuq 8 J. Brownhill 29 Y. Adli 10 Y. Carrasco 9 Roger Martínez 49 Ricardo Mathias 1 Mailson 40 Ibrahim Mahnashi 5 Z. Belaïd 32 Muteb Al Mufarrij 88 M. Petkov 18 El Mahdioui 10 N. Bajrami 16 Faris Al Ghamdi 7 Mohammed Al Kuwaykibi 9 Hamed Allah 8 P. Guiagon Dự bị Al Shabab 99 Hamad Al-Khorayef 27 Abdullah Al Hawsawi 21 Dhari Al Anazi 40 Ali Al Asmari 33 Mohammed Al Mahasneh 6 Awad Al Nashri 2 Mohammed Al Shwirekh 3 M. Barry 97 Mourad Khodari Al Taawon 17 Mohammed Al Aqel 70 A. Hendi 4 Nasser Al Haleel 6 Mohammed Bassam Al Hurayji 30 Abdullah Al Jadani 45 Mohammed Al Saedi 93 Awn Al Saluli 23 Rakan Al Tulayhi 47 El Bahraoui Cập nhật đội hình lúc 00:33 12/10/2026

Al Shabab Thống kê Al Taawon 32% Kiểm soát bóng 68% 13 Dứt điểm 15 6 Trúng đích 3 1 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Ricardo Mathias Al Shabab 1 bàn · 1 kiến tạo Y. Carrasco Al Shabab 1 bàn A. Matuq Al Shabab 1 bàn T. Jedvaj Al Shabab Điểm 7.67 Dhari Al Anazi Al Shabab Điểm 7.6 S. Al Anzi Al Shabab Điểm 7.29

Cả Al Shabab và Al Taawon sẽ bước vào cuộc đối đầu trực tiếp diễn ra lúc 01:00 ngày 12/10/2026 trên sân vận động SHG Arena với chung một mục tiêu cấp thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý. Khi áp lực điểm số ngày càng đè nặng lên băng ghế chỉ đạo lẫn tâm lý các cầu thủ, màn so tài này hứa hẹn sẽ diễn ra với sự thận trọng cao độ cùng những toan tính thực dụng từ cả hai phía.

Chuỗi trận ảm đạm bào mòn sự tự tin của cả hai bên

Màn trình diễn của đội chủ nhà Al Shabab trong giai đoạn gần đây phản ánh rõ nét sự bất ổn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ thắng lợi nào, chỉ kiếm về 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Việc đánh rơi điểm số liên tục khiến Al Shabab dậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm tích lũy. Vấn đề lớn nhất của họ nằm ở sự thiếu sắc bén trong khâu giải quyết trận đấu cũng như việc thường xuyên đánh mất quyền chủ động ở những thời khắc then chốt.

Ở bên kia chiến tuyến, bức tranh phong độ của Al Taawon thậm chí còn nhiều âu lo hơn. Đại diện đội khách đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm với 2 trận hòa cùng 3 thất bại sau 5 trận gần nhất. Hiện tại, Al Taawon đứng ở vị trí thứ 16 khi mới chỉ sở hữu 3 điểm. Sự chững lại về mặt kết quả khiến đội bóng này chịu sức ép nặng nề mỗi khi bước ra sân, biến mục tiêu giành điểm ở chuyến làm khách sắp tới trở thành bài toán bắt buộc phải có lời giải.

Cán cân đối đầu gần đây nghiêng về Al Taawon

Dù đang xếp dưới đối thủ và chịu áp lực từ phong độ không tốt, Al Taawon lại sở hữu một điểm tựa tâm lý đáng chú ý từ quá khứ gần. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Al Taawon chiếm ưu thế với 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ để Al Shabab giành chiến thắng đúng 1 lần. Những thông số này cho thấy Al Taawon thường có cách tiếp cận hợp lý và biết cách khai thác điểm yếu của Al Shabab mỗi khi chạm trán.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu trong quá khứ sẽ phải chịu thử thách lớn trước thực tế khắc nghiệt ở thời điểm hiện tại. Phong độ sa sút khiến các bài đánh của Al Taawon khó duy trì được tính hiệu quả như trước. Ngược lại, Al Shabab dù lép vế về thành tích đối đầu gần đây nhưng lại có ưu thế mặt sân bãi tại SHG Arena, nơi họ kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa tinh thần để chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Khoảng cách 1 điểm và toan tính chiến thuật thực dụng

Cách biệt giữa Al Shabab (4 điểm, hạng 14) và Al Taawon (3 điểm, hạng 16) chỉ là đúng 1 điểm mong manh. Một chiến thắng sẽ giúp một trong hai đội bứt lên và giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề, trong khi một kết quả bất lợi tiếp theo sẽ đẩy kẻ chiến bại lún sâu hơn vào khủng hoảng phong độ. Tình thế nhạy cảm này nhiều khả năng sẽ định hình lối chơi thận trọng ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Với việc cả hai hàng công đều đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn để chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng, ưu tiên hàng đầu của hai huấn luyện viên sẽ là gia cố hệ thống phòng ngự nhằm tránh mắc sai lầm sớm. Al Shabab có thể sẽ cố gắng kiểm soát khu trung tuyến nhờ lợi thế sân nhà, nhưng việc thiếu đột biến trong lối chơi khiến họ khó lòng áp đặt thế trận một cách dễ dàng. Trong khi đó, Al Taawon nhiều khả năng chọn lối chơi lùi sâu, chờ đợi đối phương nôn nóng dâng cao để tổ chức những đợt phản công nhanh.

Nhận định xu hướng thế trận tại SHG Arena

Cuộc đối đầu giữa Al Shabab và Al Taawon tại sân SHG Arena được dự báo sẽ là một màn giằng co căng thẳng về mặt chiến thuật. Khi khát khao giành trọn vẹn điểm số song hành cùng nỗi sợ thất bại, sự chặt chẽ và quyết liệt trong các pha tranh chấp ở giữa sân sẽ là điểm nhấn nổi bật. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao hơn, tận dụng tốt các cơ hội cố định và hạn chế tối đa sai sót cá nhân sẽ nắm giữ chìa khóa để phá vỡ thế bế tắc trong cuộc đọ sức này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Shabab · 1 thắng 1 hòa Al Taawon · 3 thắng Al Shabab 1 - 5 Al Taawon AT Al Taawon 2 - 0 Al Shabab AT Al Taawon 2 - 2 Al Shabab Hòa Al Shabab 1 - 0 Al Taawon AS Al Taawon 1 - 0 Al Shabab AT

Al Shabab 5 trận gần nhất H B B H H 7 Trận 0-4-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 11 Thủng lưới Al Taawon 5 trận gần nhất H B B H B 7 Trận 0-3-4 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 13 Al Khaleej Saihat 8 0 6 2 -7 6 H H H B B 14 Al Shabab 7 0 4 3 -5 4 H B B H H 15 Al-Faisaly FC 7 0 3 4 -8 3 B H H B H 16 Al Taawon 7 0 3 4 -9 3 B B H B H 17 Al-Fateh 8 0 3 5 -11 3 B B B H H …