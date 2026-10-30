Al Shabab 6-1 Al-Ahli Jeddah: Al Shabab giành chiến thắng Al-Ahli Jeddah đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shabab lúc 01:00 ngày 31/10/2026 tại sân vận động King Fahd Stadium.

Al Shabab 6 - 1 Al-Ahli Jeddah Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Shabab tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

2' BÀN THẮNG! Al Shabab (1-0) Phút 2': Ricardo Mathias (Al Shabab) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Shabab 57% - 43% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

22' Thẻ đỏ Phút 22': Abdulrahman Al-Sanbi (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ đỏ (Handball).

25' Thay người Phút 25' (Al-Ahli Jeddah): Abdullah Abdo vào sân thay Rayan Hamed Hamidou.

25' BÀN THẮNG! Al Shabab (2-0) Phút 25': Yannick Carrasco (Al Shabab) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Shabab 55% - 45% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

28' Thay người Phút 28' (Al Shabab): Abdullah Matuq vào sân thay Daniel Podence.

37' BÀN THẮNG! Al Shabab (3-0) Phút 37': Roger Martínez (Al Shabab) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

38' Al Shabab ép sân Cầm bóng: Al Shabab 63% - 37% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (3-1) Phút 40': Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Matheus Gonçalves Martins). Tỷ số: 3 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Al Shabab): Abdullah Ahmed Musa Al Hawsawi vào sân thay Mohammed Al-Thain.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ahli Jeddah): Saeed Baattia vào sân thay Matheus Gonçalves Martins.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ahli Jeddah): Mohammed Sulaiman vào sân thay Saad Yaslam Balobaid.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ahli Jeddah): Wenderson Galeno vào sân thay Artem Bondarenko.

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': Mohammed Al-Thain (Al Shabab) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Al Shabab (4-1) Phút 48': Ricardo Mathias (Al Shabab) lập công (kiến tạo: Yacine Adli). Tỷ số: 4 - 1.

50' Al Shabab ép sân Cầm bóng: Al Shabab 68% - 32% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 1.

51' Thẻ vàng Phút 51': Abdullah Matuq (Al Shabab) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (Al Shabab): Mohammed Al-Shwirekh vào sân thay Tin Jedvaj.

62' Thay người Phút 62' (Al Shabab): Abdulrahman Al-Oboud vào sân thay Abdullah Matuq.

62' Al Shabab ép sân Cầm bóng: Al Shabab 66% - 34% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 1.

66' BÀN THẮNG! Al Shabab (5-1) Phút 66': Yannick Carrasco (Al Shabab) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 5 - 1.

74' Al Shabab ép sân Cầm bóng: Al Shabab 64% - 36% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 1.

76' Thay người Phút 76' (Al Shabab): Ali Al-Asmari vào sân thay Josh Brownhill.

76' Thay người Phút 76' (Al-Ahli Jeddah): Makaya Ibrahima Diaby vào sân thay Mohammed Abdulrahman Yousef.

78' Thẻ vàng Phút 78': Ali Al-Asmari (Al Shabab) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thẻ vàng Phút 80': Mohammed Sulaiman (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).

82' BÀN THẮNG! Al Shabab (6-1) Phút 82': Yannick Carrasco (Al Shabab) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 6 - 1.

86' Al Shabab ép sân Cầm bóng: Al Shabab 64% - 36% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 4, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 2 - 1.

KT Kết thúc: Al Shabab 6-1 Al-Ahli Jeddah Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 1.

Cập nhật lúc 02:57 31/10/2026

Đội hình chính thức Al Shabab Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Letsch Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pusic 1 M. Diaw 17 Mohammed Fuad Ibrahim Al Thani 4 T. Jedvaj 55 Ali Al Bulayhi 21 Dhari Al Anazi 11 Daniel Podence 8 J. Brownhill 29 Y. Adli 10 Y. Carrasco 9 Roger Martínez 49 Ricardo Mathias 1 Abdulrahman Al Sanbi 29 Mohammed Yousef 46 Rayane Hamidou 3 Ibañez 31 Saad Yaslam 6 Atangana Edoa 30 Ziyad Al Johani 19 A. Bondarenko 7 Trincão 9 Feras Al Brikan 20 Matheus Gonçalves Dự bị Al Shabab 40 Ali Al Asmari 27 Abdullah Al Hawsawi 34 S. Al Anzi 33 Mohammed Al Mahasneh 6 Awad Al Nashri 24 Abdulrahman Al Obud 2 Mohammed Al Shwirekh 97 Mourad Khodari 99 A. Matuq Al-Ahli Jeddah 62 Abdullah Abdo 87 Ramez Al Attar 11 Meshal Al Mutairi 15 Saeed Baattia 5 Mohammed Bakor 4 Makaya Ibrahima Diaby 21 Abdullah Radif 13 Galeno 8 E. Spertsyan Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/10/2026

Al Shabab Thống kê Al-Ahli Jeddah 62% Kiểm soát bóng 38% 18 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 4 4 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 5 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Y. Carrasco Al Shabab 3 bàn Ricardo Mathias Al Shabab 2 bàn Feras Al Brikan Al-Ahli Jeddah 1 bàn Roger Martínez Al Shabab 1 bàn Y. Adli Al Shabab 1 kiến tạo · điểm 7.7 Matheus Gonçalves Al-Ahli Jeddah 1 kiến tạo · điểm 6.47

Al-Ahli Jeddah đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shabab. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/10/2026 trên sân King Fahd Stadium. Đội khách đang cầm trịch về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, còn chủ nhà cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Al-Ahli Jeddah mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng nhất của Al-Ahli Jeddah. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân và tinh thần thi đấu đang ở mức cao.

Một mạch thắng dài thường tạo ra sự tự tin cho cả tập thể. Với Al-Ahli Jeddah, thử thách lần này là duy trì sự tập trung khi hành quân đến sân của một đối thủ có thể chơi quyết liệt hơn trước mặt khán giả nhà.

Al Shabab phong độ chập chờn

Ngược lại, Al Shabab có 5 trận gần nhất khá giằng co: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm tích cực là chủ nhà vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, trước đó là một trận hòa.

Tuy nhiên, việc hòa tới 2 trong 5 lần ra sân cho thấy Al Shabab chưa thể biến thế trận tốt thành những chiến thắng liên tục. Đây cũng là lý do đội chủ nhà vẫn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Al-Ahli Jeddah đang đứng hạng 5 với 21 điểm, trong khi Al Shabab xếp hạng 12 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 7 bậc và 10 điểm, một khoảng cách phản ánh khá rõ chênh lệch về phong độ ở giai đoạn vừa qua.

Với Al Shabab, trận đấu này là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Với Al-Ahli Jeddah, một chiến thắng nữa sẽ củng cố vị trí ở nhóm trên và giữ nguyên đà đi lên.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận, Al Shabab thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ lệ hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế tâm lý khi đối đầu với Al Shabab.

Dù vậy, Al Shabab từng chứng minh họ có thể gây khó khăn cho đối thủ này, nên chủ nhà sẽ không thiếu động lực để tìm lại điểm số.

Điểm then chốt về chiến thuật

Thế trận có thể xoay quanh khả năng kiểm soát nhịp độ. Al-Ahli Jeddah, với chuỗi thắng liên tiếp, nhiều khả năng sẽ chơi chủ động và tìm cách sớm tạo lợi thế để gây áp lực lên chủ nhà.

Al Shabab cần thi đấu kỷ luật, hạn chế sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà. Nếu sớm bước vào trận đấu với sự tự tin từ chiến thắng gần nhất, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm chậm nhịp độ của đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Al-Ahli Jeddah đang chiếm ưu thế rõ rệt. Chuỗi 5 trận toàn thắng là lợi thế lớn để đội khách tiếp tục hành trình đi lên.

Dù vậy, Al Shabab vừa thắng trận gần nhất và được thi đấu trên sân nhà, nên trận đấu vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh. Nhìn chung, đội khách được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng chủ nhà đủ khả năng làm khó nếu duy trì sự tập trung suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Shabab · 1 thắng 1 hòa Al-Ahli Jeddah · 3 thắng Al Shabab 2 - 5 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 1 - 1 Al Shabab Hòa Al Shabab 3 - 1 Al-Ahli Jeddah AS Al-Ahli Jeddah 3 - 2 Al Shabab AJ Al Shabab 1 - 2 Al-Ahli Jeddah AJ

Al Shabab 5 trận gần nhất T H T H B 10 Trận 2-5-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 14 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 7-0-3 T-H-B 27 Ghi (TB 2.7) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 4 Al-Ittihad FC 10 7 2 1 +10 23 T T B T T 5 Al-Ahli Jeddah 10 7 0 3 +14 21 T T T T B 6 NEOM 11 6 1 4 +7 19 T B B H T … 11 Al Riyadh 11 3 3 5 -14 12 B T B H T 12 Al Shabab 10 2 5 3 0 11 T H T H B 13 Al-Hazm 12 2 4 6 -6 10 B H B B H …