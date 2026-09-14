Al Shamal 1-1 Al-Ittihad FC: Hai đội chia điểm Màn so tài giữa Al Shamal và Al-Ittihad FC lúc 23:00 ngày 14/09 tại sân Al Bayt hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co khi đôi bên tìm kiếm điểm số bứt phá.

Al Shamal 1 - 1 Al-Ittihad FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Shamal tiếp đón Al-Ittihad FC.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

63' BÀN THẮNG! Al Shamal (1-0) Phút 63': B. Bounedjah (Al Shamal) lập công (kiến tạo: M. Ben Romdhane). Tỷ số: 1 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Al-Ittihad FC): G. Ilenikhena vào sân thay Y. En Nesyri.

64' Thay người Phút 64' (Al-Ittihad FC): G. Wijnaldum vào sân thay A. Al Ghamdi.

79' Thay người Phút 79' (Al Shamal): M. Termanini vào sân thay M. Khoder.

79' Thay người Phút 79' (Al Shamal): Y. Sabaly vào sân thay W. Said.

82' Thay người Phút 82' (Al-Ittihad FC): M. Al Sahafi vào sân thay M. Al Shanqiti.

82' Thay người Phút 82' (Al-Ittihad FC): M. Ali vào sân thay F. Abdi.

83' Thay người Phút 83' (Al Shamal): M. Awad vào sân thay F. Bais.

87' Thẻ vàng Phút 87': B. Bounedjah (Al Shamal) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thay người Phút 87' (Al Shamal): A. Asad vào sân thay Tiago Silva.

90' Thay người Phút 90' (Al-Ittihad FC): S. Al Shehri vào sân thay H. Aouar.

90+4' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-1) Phút 90+4': G. Wijnaldum (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: S. Bergwijn). Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Al Shamal 1-1 Al-Ittihad FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:54 15/09/2026

Al Shamal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng sự tập trung cao độ vào cuộc tiếp đón Al-Ittihad FC trên sân vận động Al Bayt Stadium vào lúc 23:00 ngày 14/09/2026. Màn chạm trán này được xem là thời cơ thuận lợi để đội chủ nhà hiện thực hóa tham vọng thăng tiến, đồng thời tạo bước đệm quan trọng trong chiến dịch hiện tại.

Cục diện bảng xếp hạng trước giờ bóng lăn

Bước vào trận đấu, Al Shamal đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng khi chưa có điểm số nào sau giai đoạn khởi đầu. Dù khoảng cách điểm số chưa được thiết lập, áp lực dành cho đội chủ sân Al Bayt là không hề nhỏ nếu muốn duy trì sự hiện diện ở khu vực cạnh tranh vé dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, Al-Ittihad FC hiện đứng ở vị trí thứ 15 với cùng 0 điểm. Vị thế này buộc đội khách phải thi đấu tập trung và chắt chiu từng cơ hội nhằm nhanh chóng tạo nên bước chuyển mình, tránh nguy cơ bị bỏ lại phía sau ngay trong giai đoạn then chốt.

Yếu tố phong độ và điểm nhấn chiến thuật

Xét về nhịp độ thi đấu, Al-Ittihad FC nắm giữ lợi thế nhất định về mặt tinh thần khi vừa giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Một kết quả thắng lợi giúp đội khách cởi bỏ đáng kể gánh nặng tâm lý, mang đến sự tự tin cần thiết trong chuyến hành quân đến Al Bayt Stadium.

Trong khi đó, Al Shamal với ưu thế địa lợi chắc chắn sẽ ưu tiên quyền kiểm soát thế trận nhằm phong tỏa các ngòi nổ bên phía đối phương. Đội chủ nhà cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tận dụng tối đa các tình huống cố định để gây sức ép, bù đắp cho sự chênh lệch về hưng phấn thi đấu.

Kỳ vọng thế trận tại Al Bayt Stadium

Trận so tài nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải trong những phút đầu khi cả hai câu lạc bộ đều thận trọng thăm dò lối chơi của nhau. Al Shamal có động lực mạnh mẽ từ mục tiêu bám đuổi nhóm trên, nhưng Al-Ittihad FC cũng cho thấy sự nguy hiểm từ đà hưng phấn của trận thắng vừa qua.

Sự tập trung ở khâu phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả sẽ đóng vai trò quyết định cán cân cục diện. Với những gì hai bên đang thể hiện, cuộc đọ sức hứa hẹn mang lại thế trận giằng co quyết liệt suốt 90 phút tranh tài.

Al Shamal 5 trận gần nhất H T H T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ahli Jeddah 0 0 0 0 0 0 2 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 3 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 … 9 Al-Gharafa 0 0 0 0 0 0 10 Al Shamal 0 0 0 0 0 0 11 Esteghlal FC 0 0 0 0 0 0 … 14 Al Quwa Al Jawiya 0 0 0 0 0 0 15 Al-Ittihad FC 0 0 0 0 0 0 T 16 Pakhtakor 0 0 0 0 0 0 T