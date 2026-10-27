Al Shamal 3-1 Al-Hilal Saudi FC: Al Shamal giành chiến thắng Al-Hilal Saudi FC đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shamal tại Al Bayt Stadium lúc 01h15 ngày 28/10/2026.

Al Shamal 3 - 1 Al-Hilal Saudi FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Shamal tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

8' BÀN THẮNG! Al Shamal (1-0) Phút 8': Wesley Saïd (Al Shamal) lập công (kiến tạo: Mohamed Ali Ben Romdhane). Tỷ số: 1 - 0.

12' Al Shamal ép sân Cầm bóng: Al Shamal 68% - 32% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Shamal 52% - 48% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

32' BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (1-1) Phút 32': Salem Al-Dawsari (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Theo Hernandez). Tỷ số: 1 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Baghdad Bounedjah (Al Shamal) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Shamal 49% - 51% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Al Shamal): Nassim Benaissa vào sân thay Jeison Murillo.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Michel Termanini (Al Shamal) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Al Shamal (2-1) Phút 48': Baghdad Bounedjah (Al Shamal) lập công (kiến tạo: Riyad Mahrez). Tỷ số: 2 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Wesley Saïd (Al Shamal) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

52' Al Shamal ép sân Cầm bóng: Al Shamal 48% - 52% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 1 - 0.

54' BÀN THẮNG! Al Shamal (3-1) Phút 54': Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Shamal) lập công (kiến tạo: Riyad Mahrez). Tỷ số: 3 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Al-Hilal Saudi FC): Kalidou Koulibaly vào sân thay Theo Hernandez.

60' Thay người Phút 60' (Al-Hilal Saudi FC): Nasser Al-Dawsari vào sân thay Murad Al Hawsawi.

60' Thay người Phút 60' (Al-Hilal Saudi FC): Ollie Watkins vào sân thay Mohamed Kader Meïté.

64' Al Shamal ép sân Cầm bóng: Al Shamal 48% - 52% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 1 - 0.

68' Thay người Phút 68' (Al-Hilal Saudi FC): Sultan Mandash vào sân thay Sabri Dahal.

70' Thẻ vàng Phút 70': Simone Inzaghi (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

71' Thẻ vàng Phút 71': Kalidou Koulibaly (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Shamal 46% - 54% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 16 - 7, cứu thua 2 - 0.

81' Thay người Phút 81' (Al-Hilal Saudi FC): Nawaf Al-Habashi vào sân thay Moteb Al-Harbi.

83' Thay người Phút 83' (Al Shamal): Abdelkarim Hassan vào sân thay Wesley Saïd.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Shamal 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 18 - 9, cứu thua 2 - 0.

89' Thay người Phút 89' (Al Shamal): Ahmed Suhail vào sân thay Tiago Silva.

89' Thay người Phút 89' (Al Shamal): Mowafak Awad vào sân thay Riyad Mahrez.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Ahmed Suhail (Al Shamal) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Abdelkarim Hassan (Al Shamal) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Al Shamal 3-1 Al-Hilal Saudi FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:13 28/10/2026

Đội hình chính thức Al Shamal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV David Prats Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi 95 B. Seck 20 Y. Sabaly 4 Pablo Marí 24 J. Murillo 16 F. Bais 23 Michel Termanini 70 Tiago Silva 26 R. Mahrez 5 Ben Romdhane 22 W. Saïd 11 B. Bounedjah 33 Mohammed Al Owais 24 Moteb Al Harbi 78 Ali Lajami 4 Yusuf Akçiçek 19 T. Hernández 28 Mohamed Kanno 72 S. Dahal 18 Murad Al Hawsawi 70 Saïmon Bouabré 75 M. Meïté 29 Salem Al Dawsari Dự bị Al Shamal 14 Omar Ali 67 Saoud Al Khater 8 Ali Asad 2 Moufak Awad 28 N. Benaïssa 45 Abdullah El Rady 3 Abdelkarim Hassan 6 Musab Khoder 37 Ahmed Suhail Al-Hilal Saudi FC 55 M. Al Dawood 11 O. Watkins 87 Hassan Tambakti 27 Sultan Mandash 3 K. Koulibaly 37 Y. Bounou 96 Suhayb Al Zaid 73 Mohamed Al-Sarnukh 17 Mohammed Al Yami Cập nhật đội hình lúc 00:47 28/10/2026

Al Shamal Thống kê Al-Hilal Saudi FC 42% Kiểm soát bóng 58% 10 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 3 4 Phạt góc 1 22 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Ben Romdhane Al Shamal 1 bàn · 1 kiến tạo Salem Al Dawsari Al-Hilal Saudi FC 1 bàn B. Bounedjah Al Shamal 1 bàn W. Saïd Al Shamal 1 bàn R. Mahrez Al Shamal 2 kiến tạo · điểm 8.07 T. Hernández Al-Hilal Saudi FC 1 kiến tạo · điểm 6.71

Al-Hilal Saudi FC bước vào trận gặp Al Shamal với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và mục tiêu giữ nguyên đà hưng phấn. Trong khi đó, đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định và cần một kết quả tích cực để cải thiện hình ảnh. Trận đấu diễn ra lúc 01h15 ngày 28/10/2026 trên sân Al Bayt Stadium.

Al-Hilal Saudi FC giữ mạch thắng trọn vẹn

Phong độ của Al-Hilal Saudi FC là điểm nhấn lớn nhất của cuộc gặp này. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định hiếm có ở cả khâu tổ chức lẫn khả năng giải quyết trận đấu.

Hiện Al-Hilal Saudi FC đứng hạng 4 với 6 điểm. Mạch thắng kéo dài giúp họ có lợi thế tâm lý rõ rệt, và đây cũng là nền tảng để đội khách tiếp tục tìm kiếm điểm số trên sân đối phương.

Al Shamal chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Al Shamal có phong độ thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó kết quả mới nhất là một trận thua.

Hiện Al Shamal đứng hạng 11 với 2 điểm. Khoảng cách với đối thủ là 7 bậc trên bảng xếp hạng và 4 điểm, cho thấy đội chủ nhà đang ở thế phải đuổi theo.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội đang thăng hoa như Al-Hilal Saudi FC, bài toán của Al Shamal là hạn chế sự tự tin của đối thủ ngay từ đầu trận. Nếu để đội khách chơi đúng nhịp độ ưa thích, chủ nhà sẽ rất khó lật ngược thế cờ.

Sân nhà là yếu tố Al Shamal có thể tận dụng để tạo sức ép. Tuy nhiên, chuỗi kết quả hòa nhiều hơn thắng gần đây cho thấy họ cần sự chắc chắn hơn ở những thời điểm quyết định.

Đáng chú ý, Al-Hilal Saudi FC có lợi thế lớn khi vào trận bằng tâm lý của đội đang thắng liên tiếp. Đây là yếu tố giúp họ thi đấu chủ động và kiểm soát nhịp độ tốt hơn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC đang nhỉnh hơn khá rõ. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là thước đo đáng tin cậy cho sự ổn định của đội khách.

Dù vậy, Al Shamal vẫn có động lực để cải thiện hình ảnh trên sân nhà. Nhìn chung, nhiều khả năng Al-Hilal Saudi FC sẽ tiếp tục là bên làm chủ cuộc chơi, còn đội chủ nhà cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để làm chậm bước tiến của đối thủ.

Al Shamal 5 trận gần nhất B H H B T 2 Trận 0-2-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 1 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H 3 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 4 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T 5 Shabab Al Ahli Dubai 2 2 0 0 +2 6 T T … 10 Al Quwa Al Jawiya 3 1 0 2 -3 3 T B B 11 Al Shamal 2 0 2 0 0 2 H H 12 Pakhtakor 3 0 2 1 -1 2 B H H T …