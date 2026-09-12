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Al Taawon 0-6 Al-Hilal Saudi FC: Al-Hilal Saudi FC giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 17:48

Al-Hilal Saudi FC có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đối đầu Al Taawon, trong bối cảnh đối thủ đứng hạng 14 và chưa giành thắng lợi nào ở 5 trận gần nhất.

Al Taawon0 - 6Al-Hilal Saudi FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Taawon tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

  • 9'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-1)

    Phút 9': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Rúben Neves). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 30% - 70% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 18'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-2)

    Phút 18': Gabriel Martinelli (Al-Hilal Saudi FC) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 24'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 43% - 57% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

  • 35'Thay người

    Phút 35' (Al Taawon): Saif Rajab vào sân thay Mohammed Bassam Al Hurayji.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Mohammed Mahzari (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 38% - 62% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Ibrahim Mohannashi (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 43'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-3)

    Phút 43': Gabriel Martinelli (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Ollie Watkins). Tỷ số: 0 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 43% - 57% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 0.

  • 50'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-4)

    Phút 50': Gabriel Martinelli (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Crysencio Summerville). Tỷ số: 0 - 4.

  • 53'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-5)

    Phút 53': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Al-Hilal Saudi FC): Yusuf Akcicek vào sân thay Mohammed Mahzari.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Al-Hilal Saudi FC): Sultan Mandash vào sân thay Gabriel Martinelli.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Al Taawon): Rakan Al Tulayhi vào sân thay Younes El Bahraoui.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Al Taawon): Nasser Al-Haleel vào sân thay Oscar Dorley.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Al Taawon): Mohammed Al-Aqel vào sân thay Mohammed Al-Kuwaykibi.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Al Taawon): Abdulrahman Hendi vào sân thay Ibrahim Mohannashi.

  • 61'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 45% - 55% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 6 - 16 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 3 - 1.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al-Hilal Saudi FC): Nasser Al-Dawsari vào sân thay Kalidou Koulibaly.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Al-Hilal Saudi FC): Mohamed Al-Sarnukh vào sân thay Hassan Al-Tambakti.

  • 73'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 42% - 58% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 4 - 1.

  • 75'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-6)

    Phút 75': Sultan Mandash (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Ollie Watkins). Tỷ số: 0 - 6.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Al-Hilal Saudi FC): Murad Al Hawsawi vào sân thay Rúben Neves.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Taawon 43% - 57% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 11 - 18 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 16, cứu thua 4 - 2.

  • KTKết thúc: Al Taawon 0-6 Al-Hilal Saudi FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 6.

Cập nhật lúc 00:46 13/09/2026

Đội hình chính thức
Al Taawon
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Ž. Lazetić
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV S. Inzaghi
1
Mailson
6
Mohammed Bassam Al Hurayji
5
Z. Belaïd
93
Awn Al Saluli
40
Ibrahim Mahnashi
88
M. Petkov
7
Mohammed Al Kuwaykibi
19
O. Dorley
18
El Mahdioui
8
P. Guiagon
47
El Bahraoui
37
Y. Bounou
2
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
3
K. Koulibaly
87
Hassan Tambakti
24
Moteb Al Harbi
8
Rúben Neves
7
Gabriel Martinelli
22
Milinković-Savić
28
Mohamed Kanno
38
Summerville
11
O. Watkins
Dự bị
Al Taawon
30 Abdullah Al Jadani4 Nasser Al Haleel70 A. Hendi17 Mohammed Al Aqel23 Rakan Al Tulayhi16 Faris Al Ghamdi43 Nawaf Mazen Al Hawairy10 N. Bajrami14 Saif Rashad
Al-Hilal Saudi FC
27 Sultan Mandash18 Murad Al Hawsawi96 Suhayb Al Zaid93 Abdullah Al Anazi77 Nawaf Al Habashi6 Nasser Al Dawsari73 Mohamed Al-Sarnukh4 Yusuf Akçiçek33 Mohammed Al Owais
Cập nhật đội hình lúc 22:25 12/09/2026
Al TaawonThống kêAl-Hilal Saudi FC
45%
Kiểm soát bóng
55%
15
Dứt điểm
20
4
Trúng đích
10
5
Phạt góc
2
7
Phạm lỗi
20
1
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Gabriel Martinelli
Gabriel Martinelli
Al-Hilal Saudi FC
3 bàn
O. Watkins
O. Watkins
Al-Hilal Saudi FC
2 bàn · 2 kiến tạo
Sultan Mandash
Sultan Mandash
Al-Hilal Saudi FC
1 bàn
Rúben Neves
Rúben Neves
Al-Hilal Saudi FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
C. Summerville
Summerville
Al-Hilal Saudi FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
Y. Bounou
Y. Bounou
Al-Hilal Saudi FC
Điểm 7.88

Chuyến làm khách trên sân Al Taawon Arena lúc 22h50 ngày 12/09 mang ý nghĩa quan trọng với Al-Hilal Saudi FC trong nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trước một đối thủ đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng, đội khách hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục gây áp lực lên các đội xếp trên.

Bối cảnh bảng xếp hạng và tham vọng của Al-Hilal Saudi FC

Al-Hilal Saudi FC hiện giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tích lũy. Thành tích này giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với cuộc đua vô địch và mỗi vòng đấu phía trước đều là cơ hội then chốt để thu hẹp cách biệt với ngôi đầu.

Ở chiều ngược lại, Al Taawon đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải đầy thử thách. Đội chủ sân Al Taawon Arena mới chỉ có được 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 14. Khoảng cách 12 điểm so với đối thủ phản ánh rõ rệt sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu giữa hai bên kể từ đầu mùa giải.

Tương quan phong độ và ưu thế từ lịch sử đối đầu

Nhìn vào màn trình diễn gần đây, Al-Hilal Saudi FC thể hiện sự vượt trội về mặt phong độ. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Nhịp độ thi đấu ổn định cùng khả năng giải quyết trận đấu giúp họ duy trì vị thế vững chắc trong nhóm đầu bảng.

Trái lại, Al Taawon đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cảm giác chiến thắng. Thống kê 5 trận gần đây ghi nhận họ có 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc không thể giành trọn vẹn điểm số trong quãng thời gian này khiến áp lực tâm lý ngày càng đè nặng lên các cầu thủ chủ nhà.

Lợi thế tâm lý của Al-Hilal Saudi FC càng được củng cố khi nhìn vào thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Al-Hilal Saudi FC áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Al Taawon chưa một lần nếm trải niềm vui thắng trận.

Cục diện dự kiến trên sân Al Taawon Arena

Với sự vượt trội cả về thứ hạng lẫn kết quả đối đầu, Al-Hilal Saudi FC nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Kiểm soát tuyến giữa và duy trì sức ép liên tục sẽ là chìa khóa để đội khách mở ra các cơ hội ghi bàn.

Về phần Al Taawon, việc được thi đấu tại sân nhà Al Taawon Arena là điểm tựa để họ xây dựng thế trận phòng ngự chặt chẽ. Đội chủ nhà cần hạn chế tối đa sai sót ở tuyến dưới và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, trước một Al-Hilal Saudi FC đang có phong độ cao và quyết tâm bám đuổi ngôi đầu, đội khách vẫn nắm giữ nhiều ưu thế để định đoạt kết quả trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Taawon · 0 thắng2 hòaAl-Hilal Saudi FC · 3 thắng
05/04/2026
Al-Hilal Saudi FC
2 - 2
Al Taawon
Hòa
25/02/2026
Al Taawon
1 - 1
Al-Hilal Saudi FC
Hòa
16/03/2025
Al Taawon
0 - 2
Al-Hilal Saudi FC
ASF
27/10/2024
Al-Hilal Saudi FC
2 - 0
Al Taawon
ASF
03/05/2024
Al Taawon
0 - 3
Al-Hilal Saudi FC
ASF
Al Taawon
5 trận gần nhất
BHBHB
6
Trận
0-3-3
T-H-B
3
Ghi (TB 0.5)
6
Thủng lưới
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
BTTTT
6
Trận
5-0-1
T-H-B
17
Ghi (TB 2.8)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
2Al-Qadisiyah FC7511+816HTTTT
3Al-Hilal Saudi FC6501+1215BTTTT
4Al-Nassr6501+915TBTTT
13Al Khaleej Saihat6042-74HBBHH
14Al Taawon6033-33BHBHB
15Al Shabab6033-53BBHHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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