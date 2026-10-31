Al Taawon 1-1 Al-Ettifaq: Hai đội chia điểm Al-Ettifaq đến sân King Abdullah Sports City với thành tích sân khách đáng nể và vị trí thứ 7. Trận đấu với Al Taawon diễn ra lúc 20h30 ngày 31/10/2026.

Al Taawon 1 - 1 Al-Ettifaq Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al Taawon tiếp đón Al-Ettifaq.

13' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al Taawon 28% - 72% Al-Ettifaq, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

18' Thẻ vàng Phút 18': Parfait Guiagon (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

21' VAR Phút 21': Phạt đền được công nhận — Abderrazak Hamdallah (Al Taawon).

26' BÀN THẮNG! Al Taawon (1-0) Phút 26': Abderrazak Hamdallah (Al Taawon) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

26' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al Taawon 42% - 58% Al-Ettifaq, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

32' Thẻ vàng Phút 32': Ondrej Duda (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thay người Phút 37' (Al-Ettifaq): Álvaro Medrán vào sân thay Khalid Al-Ghannam.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Taawon 43% - 57% Al-Ettifaq, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Al-Ettifaq): Meshal Al-Aeli vào sân thay Madallah Al-Olayan.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thẻ vàng Phút 51': Abderrazak Hamdallah (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al Taawon 40% - 60% Al-Ettifaq, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 2 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Al Taawon): Younes El Bahraoui vào sân thay Parfait Guiagon.

62' Thay người Phút 62' (Al Taawon): Mohammed Al-Aqel vào sân thay Nedim Bajrami.

63' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al Taawon 39% - 61% Al-Ettifaq, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 2 - 1.

69' Thẻ vàng Phút 69': Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thay người Phút 70' (Al-Ettifaq): Abdalellah Hawsawi vào sân thay Ondrej Duda.

70' Thay người Phút 70' (Al-Ettifaq): Ziyad Abdullah Al-Ghamdi vào sân thay Sultan Ali Huran.

75' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al Taawon 36% - 64% Al-Ettifaq, dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 8; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 15 - 8, cứu thua 4 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Al-Ettifaq): Yasir Al-Shammari vào sân thay Jordan Larsson.

82' Thay người Phút 82' (Al Taawon): Abdulrahman Al Harbi vào sân thay Nasser Al-Haleel.

82' Thay người Phút 82' (Al Taawon): Awn Al-Saluli vào sân thay Mohammed Al Saedi.

83' Thay người Phút 83' (Al Taawon): Adel Sami Fallatah vào sân thay Faris Al-Ghamdi.

89' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al Taawon 35% - 65% Al-Ettifaq, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 9; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 18 - 8, cứu thua 4 - 1.

90' BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (1-1) Phút 90': Abdullah Al-Khateeb (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Bersant Celina). Tỷ số: 1 - 1.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Abdalellah Hawsawi (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Al Taawon 1-1 Al-Ettifaq Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:29 31/10/2026

Đội hình chính thức Al Taawon Sơ đồ 5-4-1 · HLV V. Rašović Al-Ettifaq Sơ đồ 4-4-2 · HLV Arthur Papas 1 Mailson 45 Mohammed Al Saedi 4 Nasser Al Haleel 5 Z. Belaïd 40 Ibrahim Mahnashi 88 M. Petkov 10 N. Bajrami 16 Faris Al Ghamdi 18 El Mahdioui 8 P. Guiagon 9 Hamed Allah 1 M. Rodák 70 Abdullah Khateeb 5 Pedro Henrique 4 J. Hendry 33 Madallah Al Olayan 11 O. Duda 42 A. Kanté 43 B. Celina 7 Khalid Al Ghannam 17 J. Larsson 99 Sultan Ali Huran Dự bị Al Taawon 63 Adel Sami Fallatah 87 Ali Ahmed Ali Halawi Sharahili 17 Mohammed Al Aqel 47 El Bahraoui 20 Bassem Al-Arini 31 Abdulrahman Al Harbi 43 Nawaf Mazen Al Hawairy 30 Abdullah Al Jadani 93 Awn Al Saluli Al-Ettifaq 78 Marzouq Tambakti 13 Meshal Al Alaeli 29 Z. Al Ghamdi 92 Turki Ba Al Jawsh 77 Abdulelah 3 Abdullah Madu 10 Álvaro Medrán 58 Yasir Shammari 26 Riyadh Sharahili Cập nhật đội hình lúc 20:02 31/10/2026

Al Taawon Thống kê Al-Ettifaq 35% Kiểm soát bóng 65% 5 Dứt điểm 16 2 Trúng đích 5 1 Phạt góc 10 18 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Abdullah Khateeb Al-Ettifaq 1 bàn Hamed Allah Al Taawon 1 bàn B. Celina Al-Ettifaq 1 kiến tạo · điểm 6.95

Al-Ettifaq mang theo thành tích sân khách đáng nể khi làm khách của Al Taawon tại King Abdullah Sports City lúc 20h30 ngày 31/10/2026. Đội khách đang đứng hạng 7 với 18 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 4 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu trở thành phép thử bản lĩnh cho đoàn quân của Al-Ettifaq.

Al-Ettifaq: bản lĩnh của đội đang ở nhóm giữa bảng

Với 18 điểm, Al-Ettifaq đang chiếm hạng 7, vị trí cho thấy sự ổn định đáng kể so với đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2. Họ thua ở trận vừa qua, nhưng trước đó đã thắng 2 trong 3 trận liền kề.

Chuỗi kết quả này cho thấy Al-Ettifaq có khả năng bật dậy sau thất bại. Đây là yếu tố quan trọng với một đội phải xa sân nhà, nơi áp lực từ khán đài chủ nhà thường đè nặng lên đội khách.

Al Taawon: cần một điểm tựa để thoát khỏi vị trí thấp

Al Taawon đang ở hạng 17 với 4 điểm, kém đối thủ 14 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ không hoàn toàn tiêu cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2, hòa 1 và thua 2, trong đó có chiến thắng ở trận mới nhất.

Kết quả tích cực gần nhất là điểm sáng cho chủ nhà. Nếu duy trì được tinh thần đó trên sân nhà, Al Taawon hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội khách.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng khá lớn, lịch sử đối đầu cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Taawon thắng 2, hòa 1 và Al-Ettifaq thắng 2.

Thống kê này nhắc rằng bảng xếp hạng chưa phản ánh hết thực tế trên sân. Al Taawon từng đánh bại Al-Ettifaq với cùng số lần mà đối phương làm được, nên đội khách khó có thể xem đây là trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Sức mạnh tinh thần sẽ đóng vai trò lớn. Al-Ettifaq cần giữ sự chắc chắn để phát huy lợi thế về vị trí và điểm số. Ngược lại, Al Taawon có động lực lớn để tận dụng sân nhà và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất.

Nếu Al-Ettifaq kiểm soát tốt nhịp độ ngay từ đầu, họ có cơ sở để tiếp tục chuỗi kết quả tích cực. Nhưng chỉ cần chủ nhà tận dụng tốt một khoảnh khắc, thế trận hoàn toàn có thể đổi chiều.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Ettifaq nhỉnh hơn. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng và đà tích cực của Al Taawon khiến trận đấu khó đoán. Với một đội khách có bản lĩnh như Al-Ettifaq, đây là cơ hội để chứng minh sự ổn định của mình ngay trên sân đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Taawon · 2 thắng 1 hòa Al-Ettifaq · 2 thắng Al-Ettifaq 1 - 0 Al Taawon AL- Al Taawon 4 - 1 Al-Ettifaq AT Al-Ettifaq 1 - 0 Al Taawon AL- Al Taawon 1 - 1 Al-Ettifaq Hòa Al Taawon 1 - 0 Al-Ettifaq AT

Al Taawon 5 trận gần nhất T B B H T 11 Trận 0-4-7 T-H-B 5 Ghi (TB 0.5) 19 Thủng lưới Al-Ettifaq 5 trận gần nhất B T B T T 11 Trận 5-3-3 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B … 6 Al-Ahli Jeddah 11 7 0 4 +9 21 B T T T T 7 Al-Ettifaq 11 5 3 3 +1 18 T B T H H 8 Al Diriyah 12 4 3 5 -3 15 B B T H B … 16 Al-Fateh 11 1 3 7 -13 6 B B T B B 17 Al Taawon 11 0 4 7 -14 4 B B H B B 18 Abha 11 0 3 8 -12 3 H B B B H