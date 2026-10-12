Al-Wasl FC 1-3 Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah giành chiến thắng Al-Wasl FC đang bám sát nhóm trên nhờ 3 trận thắng liên tiếp gần nhất, chỉ kém Al-Ahli Jeddah một bậc. Hai đội gặp nhau lúc 23h00 ngày 12/10/2026.

Al-Wasl FC 1 - 3 Al-Ahli Jeddah Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Wasl FC tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

12' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Al-Wasl FC 66% - 34% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

20' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (0-1) Phút 20': Roger Ibañez (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Francisco Trincão). Tỷ số: 0 - 1.

24' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Al-Wasl FC 63% - 37% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

36' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Al-Wasl FC 61% - 39% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Adryelson Shawann Lima Silva (Al-Wasl FC) nhận thẻ vàng (Argument).

41' VAR Phút 41': Card upgrade cancelled — Adryelson Shawann Lima Silva (Al-Wasl FC).

45' Thay người Phút 45' (Al-Ahli Jeddah): Artem Bondarenko vào sân thay Ziyad Al-Johani.

45' Thay người Phút 45' (Al-Wasl FC): Saša Ivković vào sân thay Adryelson Shawann Lima Silva.

45+3' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (1-1) Phút 45+3': Pedro Jorge Gonçalves Malheiro (Al-Wasl FC) lập công (kiến tạo: Adryelson Shawann Lima Silva). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Al-Wasl FC 58% - 42% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 1.

58' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-2) Phút 58': Francisco Trincão (Al-Ahli Jeddah) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Al-Ahli Jeddah): Firas Al-Buraikan vào sân thay Ivan Toney.

59' Thay người Phút 59' (Al-Wasl FC): Cameron Puertas vào sân thay Siaka Sidibe.

59' Thay người Phút 59' (Al-Wasl FC): Leandro Spadacio leite vào sân thay Brahian Palacios.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Wasl FC 53% - 47% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Al-Ahli Jeddah): Makaya Ibrahima Diaby vào sân thay Eduard Spertsyan.

68' Thay người Phút 68' (Al-Wasl FC): Renato Barbosa dos Santos Júnior vào sân thay Nicolás Giménez.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Wasl FC 57% - 43% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Al-Ahli Jeddah): Mohammed Sulaiman vào sân thay Saleh Aboulshamat.

79' Thay người Phút 79' (Al-Wasl FC): Matheus Saldanha vào sân thay Mehdi Taremi.

83' Thẻ vàng Phút 83': Makaya Ibrahima Diaby (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Al-Wasl FC 60% - 40% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 1.

90' Thẻ vàng Phút 90': Cameron Puertas (Al-Wasl FC) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-3) Phút 90+1': Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Merih Demiral). Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: Al-Wasl FC 1-3 Al-Ahli Jeddah Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:09 13/10/2026

Đội hình chính thức Al-Wasl FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Vitória Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic 23 D. Horkaš 79 Pedro Malheiro 4 S. Bouftini 34 Adryelson 16 Hugo 6 S. Sidibe 5 A. Popoola 30 B. Palacios 31 N. Giménez 19 Serginho 9 M. Taremi 1 Abdulrahman Al Sanbi 15 Saeed Baattia 28 M. Demiral 3 Ibañez 31 Saad Yaslam 6 Atangana Edoa 30 Ziyad Al Johani 7 Trincão 8 E. Spertsyan 47 Waheb Saleh 17 I. Toney Dự bị Al-Wasl FC 15 S. Ivković 17 Suhail Abdulla 77 Leandro Spadacio 10 Fábio Lima 20 Saldanha 8 Yahia Nader 21 Cameron Puertas 96 Renato Júnior 14 Rodrigo Al-Ahli Jeddah 9 Feras Al Brikan 5 Mohammed Bakor 21 Abdullah Radif 20 Matheus Gonçalves 46 Rayane Hamidou 4 Makaya Ibrahima Diaby 19 A. Bondarenko 11 Meshal Al Mutairi 62 Abdullah Abdo Cập nhật đội hình lúc 22:32 12/10/2026

Al-Wasl FC Thống kê Al-Ahli Jeddah 63% Kiểm soát bóng 37% 15 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 4 6 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Trincão Al-Ahli Jeddah 1 bàn · 1 kiến tạo Feras Al Brikan Al-Ahli Jeddah 1 bàn Ibañez Al-Ahli Jeddah 1 bàn Pedro Malheiro Al-Wasl FC 1 bàn M. Demiral Al-Ahli Jeddah 1 kiến tạo · điểm 7.16 Adryelson Al-Wasl FC 1 kiến tạo · điểm 6.26

Al-Wasl FC đang bám sát nhóm trên của bảng xếp hạng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 11 và chỉ kém Al-Ahli Jeddah đúng một bậc. Vì vậy trận đấu lúc 23h00 ngày 12/10/2026 tại Zabeel Stadium là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

Al-Wasl FC bám đuổi bằng chuỗi thắng liên tiếp

Trong 5 trận gần nhất, Al-Wasl FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm sáng là cả 3 trận thắng đều nằm ở những lần ra sân mới nhất, sau đó mới đến một trận thua và một trận hòa.

Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang vào đà tốt đúng lúc cần bám sát đối thủ phía trên. Trên bảng xếp hạng, Al-Wasl FC đứng hạng 11 với 0 điểm. Khoảng cách với Al-Ahli Jeddah rất nhỏ, nên một kết quả tích cực ở trận này có thể thay đổi vị trí của hai đội.

Al-Ahli Jeddah: phong độ chưa ổn định

Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là một trận thua, tiếp theo là loạt kết quả đan xen thắng, hòa, thua.

Hiện Al-Ahli Jeddah đứng hạng 10 với 1 điểm, hơn Al-Wasl FC một bậc và một điểm. Phong độ thiếu liền mạch là điểm khác biệt rõ nhất so với chuỗi thắng của chủ nhà.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Al-Ahli Jeddah

Ở lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah là bên giành chiến thắng. Al-Wasl FC chưa có trận thắng hay hòa nào trong lần chạm trán đó.

Đây mới chỉ là một cuộc gặp, nên chưa thể coi là xu hướng. Tuy vậy, nó cho thấy Al-Wasl FC có lý do để muốn đáp trả trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội chỉ cách nhau một bậc, nên trận đấu mang ý nghĩa trực tiếp với thứ hạng. Al-Wasl FC có lợi thế tâm lý nhờ chuỗi 3 trận thắng và việc được thi đấu trên sân Zabeel Stadium. Ngược lại, Al-Ahli Jeddah có kết quả đối đầu gần nhất ủng hộ và đang nhỉnh hơn một chút về vị trí.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội ở sát nhau trên bảng xếp hạng. Chuỗi thắng của Al-Wasl FC và phong độ thất thường của Al-Ahli Jeddah cho phép chủ nhà tự tin hơn, nhưng cuộc đua vẫn mở cho cả hai bên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Al-Wasl FC · 0 thắng 0 hòa Al-Ahli Jeddah · 1 thắng Al-Wasl FC 0 - 2 Al-Ahli Jeddah AJ

Al-Wasl FC 5 trận gần nhất T T T B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T B H T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 1 1 0 0 +4 3 T 2 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T … 9 Pakhtakor 1 0 1 0 0 1 H T 10 Al-Ahli Jeddah 1 0 1 0 0 1 H 11 Al-Wasl FC 1 0 0 1 -1 0 B 12 Al-Gharafa 1 0 0 1 -1 0 B …