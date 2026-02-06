Alan Grafite thống trị danh sách Vua phá lưới V.League: Bài toán nan giải cho các chân sút nội Với 11 bàn thắng sau gần nửa mùa giải, Alan Grafite đang biến cuộc đua Chiếc giày vàng V.League 2025-2026 thành sân chơi riêng, trong khi các ngôi sao nội vẫn đang loay hoay tìm phong độ.

Cuộc đua Vua phá lưới V.League 2025-2026 đang chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn từ các ngoại binh, dẫn đầu bởi phong độ khủng khiếp của Alan Grafite. Sau gần nửa chặng đường, tiền đạo thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã biến giải đấu thành sàn diễn riêng, đẩy các chân sút nội vào thế bám đuổi vô vọng.

Alan Grafite và sức mạnh tấn công hủy diệt

Alan Grafite đang khẳng định vị thế tiền đạo số một tại V.League mùa này với 11 pha lập công. Điểm nhấn lớn nhất là cú hat-trick vào lưới Ninh Bình, giúp chân sút người Brazil không chỉ đem về chiến thắng cho CAHN mà còn nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên tới 4 bàn. Sự toàn diện trong khả năng chọn vị trí và kỹ năng dứt điểm đa dạng khiến Grafite trở thành cơn ác mộng của mọi hàng phòng ngự.

Các chân sút ngoại thể hiện khả năng ghi bàn cực ấn tượng.

Không chỉ có Alan Grafite, danh sách những tay săn bàn hàng đầu còn gọi tên hàng loạt ngoại binh chất lượng khác. Fred Friday, dù đã chuyển sang Ninh Bình, vẫn giữ vị trí thứ hai với 7 bàn thắng nhờ lối chơi càn lướt đặc trưng. Theo sau là nhóm cầu thủ đồng sở hữu 6 bàn thắng bao gồm Joel Tagueu (Hải Phòng), Leo Artur (CAHN) và Lucas Vinicius (Thể Công - Viettel), tạo nên một cục diện áp đảo của các cầu thủ ngoại trên bảng xếp hạng ghi bàn.

Nỗ lực đơn độc của dàn sao nội

Trong bối cảnh các tiền đạo ngoại bùng nổ, Nguyễn Hoàng Đức là cái tên nội hiếm hoi tạo được dấu ấn với 5 bàn thắng cho CLB Ninh Bình. Tuy nhiên, vai trò của Quả bóng vàng Việt Nam thường phải lùi sâu để kiến thiết lối chơi, khiến anh khó lòng duy trì hiệu suất ghi bàn để cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu Vua phá lưới.

Đáng lo ngại hơn là tình hình của những trung phong thuần túy. Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) hiện chỉ mới có 3 pha lập công. Sự thiếu ổn định về thể lực cùng việc phải ưu tiên phục vụ hệ thống chiến thuật chung đang là những rào cản lớn ngăn cản họ bứt phá.

Thống kê cho thấy khoảng cách giữa nhóm tiền đạo nội và ngoại đang ngày càng bị nới rộng. Với đà phong độ hiện tại của Alan Grafite, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ phải đối mặt với một mùa giải nữa mà danh hiệu cá nhân cao quý nhất lại thuộc về một cầu thủ ngoại, tiếp tục báo động về bài toán nhân sự cho hàng công của đội tuyển quốc gia trong tương lai.