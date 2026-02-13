Alan Grafite thống trị đường đua Vua phá lưới V.League 2025/26: Sự lấn lướt của các ngoại binh Tiền đạo Alan Grafite của CAHN bứt phá với 11 bàn thắng sau 11 vòng đấu, trong khi các chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam như Tiến Linh và Tuấn Hải đang sa sút phong độ.

V.League 2025/26 đã đi qua một nửa chặng đường với sự phân cực rõ rệt trên bảng xếp hạng các tay săn bàn hàng đầu. Trong khi các ngoại binh, đặc biệt là Alan Grafite, đang thể hiện hiệu suất dứt điểm đáng nể, thì những hy vọng hàng đầu của bóng đá nội như Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải lại đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Sức mạnh tuyệt đối của Alan Grafite và các chân sút ngoại

Tâm điểm của giải đấu đang đổ dồn về Alan Grafite, tiền đạo chủ lực của CLB Công An Hà Nội (CAHN). Với cú hat-trick vào lưới Ninh Bình ở vòng đấu vừa qua, chân sút người Brazil đã độc chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn với 11 pha lập công chỉ sau 11 lần ra sân. Hiệu suất trung bình 1 bàn/trận là con số vượt trội, giúp anh bỏ xa người đứng thứ hai là Fred Friday của Hải Phòng tới 4 bàn thắng.

Alan Grafite nổi bật với hat-trick vào lưới Ninh Bình.

Sự thăng hoa của Alan không chỉ đến từ kỹ năng cá nhân mà còn nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ hàng tiền vệ chất lượng của CAHN. Việc đội bóng ngành công an giảm tải áp lực thi đấu ở các đấu trường khác để tập trung cho V.League đã giúp tiền đạo này duy trì thể trạng tốt nhất. Mùa giải trước, Alan từng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng, và với đà này, việc anh thiết lập kỷ lục cá nhân mới là điều hoàn toàn khả thi.

Bên cạnh Alan, các ngoại binh khác cũng đang thay nhau chiếm lĩnh nhóm đầu. Những cái tên như Lucas Vinicius (Thể Công Viettel), Artur Melo (CAHN) hay Daniel Da Silva (Hà Nội FC) vẫn duy trì sự ổn định, tạo nên một cuộc đua nội bộ giữa những người Brazil và các chân sút ngoại quốc khác tại sân chơi cao nhất Việt Nam.

Nỗi lo từ phong độ của các tiền đạo nội

Trái ngược với sự bùng nổ của nhóm ngoại binh, các chân sút nội đang mang đến một bức tranh ảm đạm. Trong danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 13 vòng đấu, Nguyễn Hoàng Đức là cái tên Việt Nam duy nhất góp mặt với 5 pha lập công. Tuy nhiên, đáng lưu ý là Hoàng Đức chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết, không phải một trung phong thuần túy.

Những niềm hy vọng lớn nhất của Đội tuyển Việt Nam bao gồm Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải và Phạm Tuấn Hải đều chỉ mới có vỏn vẹn 3 bàn thắng từ đầu mùa. Đây là con số báo động đối với hàng công của các CLB chủ quản lẫn đội tuyển quốc gia trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.

Tiến Linh không có phong độ tốt vào mùa này.

Đặc biệt, trường hợp của Nguyễn Tiến Linh đang gây nhiều lo ngại. Tiền đạo số 1 của Bình Dương vừa bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m trong trận gặp PVF-CAND, minh chứng cho tâm lý và cảm giác bóng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Theo lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức, chấn thương tái phát dai dẳng là nguyên nhân chính khiến chân sút này chưa thể tìm lại bản năng sát thủ.

Thống kê chi tiết cuộc đua Vua phá lưới V.League 2025/26

Sự lấn lướt của các ngoại binh được thể hiện rõ qua số liệu thống kê tính đến vòng đấu thứ 13. Dưới đây là danh sách những cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn:

| Cầu thủ | CLB | Số bàn thắng | Alan Grafite CAHN 11 Fred Friday Hải Phòng 7 Lucas Vinicius Thể Công Viettel 7 Diederrick Joel Tagueu Hải Phòng 6 Artur Melo CAHN 6 Nguyễn Hoàng Đức Ninh Bình 5

Nhìn chung, sự phân hóa giữa chất lượng ngoại binh và nội binh trên hàng công V.League đang ngày càng lớn. Trong khi các tiền đạo ngoại tận dụng tốt hình hình thể và tốc độ để chiếm ưu thế, các chân sút nội cần một sự bứt phá mạnh mẽ về cả chuyên môn lẫn tinh thần trong giai đoạn lượt về để không bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua danh hiệu cá nhân lẫn đóng góp cho CLB.