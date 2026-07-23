Alashkert 1-1 CFR 1907 Cluj: Hai đội chia điểm Alashkert có phong độ gần đây khá ổn định nhưng gặp bất lợi tâm lý khi CFR 1907 Cluj toàn thắng trong hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Alashkert 1 - 1 CFR 1907 Cluj Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alashkert tiếp đón CFR 1907 Cluj.

29' Thẻ vàng Phút 29': J. Sabobo (Alashkert) nhận thẻ vàng.

35' BÀN THẮNG! Alashkert (1-0) Phút 35': Rafael Jesus (Alashkert) lập công (kiến tạo: K. Nalbandyan). Tỷ số: 1 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': K. Muhar (CFR 1907 Cluj) nhận thẻ vàng.

40' Thẻ vàng Phút 40': R. Pantalon (CFR 1907 Cluj) nhận thẻ vàng.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': K. Nalbandyan (Alashkert) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (CFR 1907 Cluj): S. Rocha vào sân thay M. Camora.

46' Thay người Phút 46' (CFR 1907 Cluj): L. Biliboc vào sân thay A. Cordea.

46' Thay người Phút 46' (Alashkert): D. J. Massoumou vào sân thay J. Sabobo.

46' BÀN THẮNG! CFR 1907 Cluj (1-1) Phút 46': A. Sfait (CFR 1907 Cluj) lập công (kiến tạo: K. Muhar). Tỷ số: 1 - 1.

67' Thẻ vàng Phút 67': L. Biliboc (CFR 1907 Cluj) nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (CFR 1907 Cluj): A. Paun vào sân thay A. Sfait.

70' Thay người Phút 70' (Alashkert): A. Sadoyan vào sân thay H. Hakobyan.

70' Thay người Phút 70' (Alashkert): H. Adebayo vào sân thay Rafael Jesus.

77' Thay người Phút 77' (Alashkert): P. Ejike vào sân thay M. Toure.

79' Thay người Phút 79' (CFR 1907 Cluj): M. Huja vào sân thay A. Abeid.

84' Thẻ vàng Phút 84': D. Terteryan (Alashkert) nhận thẻ vàng.

85' Thẻ vàng Phút 85': V. Gevorgyan (Alashkert) nhận thẻ vàng.

90+1' Thay người Phút 90+1' (CFR 1907 Cluj): V. Kun vào sân thay C. Braun.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Alashkert): R. Hakobyan vào sân thay D. Terteryan.

KT Kết thúc: Alashkert 1-1 CFR 1907 Cluj Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:54 23/07/2026

Đội hình chính thức Alashkert Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan CFR 1907 Cluj Sơ đồ 4-3-3 · HLV Antonio Folha 24 Arsen Beglaryan 5 David Terteryan 4 Yaroslav Matyukhin 3 Cézar Henrique 55 Hakob Hakobyan 7 Karen Nalbandyan 8 Edgar Piloyan 17 Joseph Sabobo 88 Rafael de Jesus Santana Ferreira 11 Momo Fanyé Touré 10 Olawale Farayola 31 Octavian Vâlceanu 47 Christopher Braun 42 Renato Pantalon 3 Aly Abeid 45 Mário Camora 73 Karlo Muhar 88 Damjan Đoković 8 Alin Fică 11 Andrei Cordea 77 Andres Șfaiț 7 Meriton Korenica Dự bị Alashkert 99 Ibrahim Sesay 15 Arsen Sadoyan 22 Robert Hakobyan 23 Stepan Gigolyan 6 Hussein Muiz Adebayo 14 Domi Massoumou 18 Ifeany David Ndouka 20 Daouda Togola 21 Jefferson Granado CFR 1907 Cluj 1 Rareș Gal 93 Marc Filip 2 Marian Huja 14 Simão Rocha 86 Viktor Kun 6 Ovidiu Perianu 10 Adrian Păun 26 Răzvan Gligor 80 Cosmin Matei Cập nhật đội hình lúc 21:33 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Alashkert sẽ đối đầu CFR 1907 Cluj tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 23/07/2026 tại FFA Academy Stadium.

Đây là màn so tài mà sự cân bằng về phong độ hiện tại của Alashkert sẽ được đặt cạnh ưu thế đối đầu của CFR 1907 Cluj. Những dữ liệu này tạo nên hai chiều hướng đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Alashkert cần tận dụng nền tảng phong độ gần đây

Alashkert có kết quả gần nhất gồm một trận hòa và một trận thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang duy trì trạng thái tương đối ổn định trước cuộc chạm trán CFR 1907 Cluj.

Điểm quan trọng với Alashkert là biến sự chắc chắn đó thành cách nhập cuộc chủ động. Trên sân nhà, họ cần hạn chế để trận đấu bị cuốn theo nhịp độ của đối thủ, đồng thời duy trì sự tập trung trong những thời điểm CFR 1907 Cluj gia tăng sức ép.

Với dữ liệu phong độ chỉ gồm hai trận gần nhất, chưa thể đưa ra kết luận rộng hơn về khả năng kiểm soát trận đấu hay hiệu quả tấn công của Alashkert. Tuy nhiên, một trận hòa và một trận thắng vẫn là cơ sở để đội chủ nhà hướng tới màn trình diễn có tổ chức.

CFR 1907 Cluj có ưu thế rõ rệt về đối đầu

CFR 1907 Cluj đã thắng cả hai lần đối đầu gần nhất với Alashkert. Ở chiều ngược lại, Alashkert chưa có chiến thắng hay trận hòa nào trong hai lần chạm trán đó.

Ưu thế này không quyết định kết quả của cuộc đối đầu sắp tới, nhưng có thể tạo ra khác biệt về sự tự tin. CFR 1907 Cluj sẽ bước vào trận đấu với tâm lý tích cực hơn khi từng vượt qua đối thủ trong cả hai lần gặp gần đây, trong khi Alashkert phải tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi này.

Để làm được điều đó, Alashkert cần tránh để lịch sử đối đầu chi phối cách chơi. Một thế trận kiên nhẫn, giảm thiểu sai lầm và duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ giúp đội chủ nhà không trao thêm lợi thế tinh thần cho CFR 1907 Cluj.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, điểm then chốt trước trận nằm ở cách mỗi bên kiểm soát nhịp độ và xử lý áp lực trong các giai đoạn quan trọng.

Alashkert nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng thay vì đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Khi đối thủ sở hữu ưu thế đối đầu, việc giữ cấu trúc phòng ngự ổn định sẽ đặc biệt quan trọng, nhất là trong giai đoạn đầu trận.

Trong khi đó, CFR 1907 Cluj có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ hai chiến thắng gần nhất trước Alashkert. Tuy nhiên, đội khách cũng cần duy trì tính kỷ luật, bởi phong độ gần đây của đội chủ nhà gồm một trận hòa và một trận thắng cho thấy Alashkert không bước vào cuộc so tài này trong trạng thái sa sút.

Nhận định trước trận

Alashkert có điểm tựa là phong độ gần đây khá ổn định và lợi thế sân nhà tại FFA Academy Stadium. Dù vậy, CFR 1907 Cluj đang nắm ưu thế đáng kể về đối đầu khi thắng cả hai lần gặp gần nhất.

Cuộc đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng Alashkert duy trì sự bình tĩnh trước đối thủ từng khiến họ gặp khó khăn, cũng như cách CFR 1907 Cluj tận dụng lợi thế tâm lý mà không đánh mất tính chặt chẽ. Với những dữ liệu hiện có, CFR 1907 Cluj chiếm ưu thế về lịch sử đối đầu, còn Alashkert vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu cạnh tranh nhờ chuỗi kết quả gần đây.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Alashkert · 0 thắng 0 hòa CFR 1907 Cluj · 2 thắng CFR 1907 Cluj 5 - 0 Alashkert C1C Alashkert 0 - 2 CFR 1907 Cluj C1C

Alashkert 5 trận gần nhất H H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới CFR 1907 Cluj 5 trận gần nhất B B T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới