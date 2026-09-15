Alaves 0-1 Valencia: Valencia giành chiến thắng Valencia đối mặt nhiệm vụ nặng nề nhằm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi phải làm khách trước một Alaves đang đạt phong độ ấn tượng trên sân Mendizorroza.

Alaves 0 - 1 Valencia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alaves tiếp đón Valencia.

12' Valencia ép sân Cầm bóng: Alaves 37% - 63% Valencia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

18' VAR Phút 18': Bàn thắng không được công nhận — Arnaut Danjuma (Valencia).

21' Thẻ vàng Phút 21': Javi Guerra (Valencia) nhận thẻ vàng (Argument).

21' Thẻ vàng Phút 21': Antonio Blanco (Alaves) nhận thẻ vàng (Argument).

24' Valencia ép sân Cầm bóng: Alaves 35% - 65% Valencia, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

38' Valencia ép sân Cầm bóng: Alaves 40% - 60% Valencia, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': José Luis García Vayá (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Valencia ép sân Cầm bóng: Alaves 40% - 60% Valencia, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 2.

52' Thẻ vàng Phút 52': Aaron Mayol (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thẻ vàng Phút 61': Guido Rodríguez (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Valencia ép sân Cầm bóng: Alaves 40% - 60% Valencia, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Valencia): Luis Rioja vào sân thay Hugo Duro.

67' Thay người Phút 67' (Alaves): Mariano Díaz vào sân thay Toni Martínez.

67' Thay người Phút 67' (Alaves): Youssef Enriquez vào sân thay Denis Suárez.

70' Thay người Phút 70' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Guido Rodríguez.

74' Valencia ép sân Cầm bóng: Alaves 39% - 61% Valencia, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 2.

78' BÀN THẮNG! Valencia (0-1) Phút 78': Luis Rioja (Valencia) lập công (kiến tạo: Javi Guerra). Tỷ số: 0 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay Luis Rioja.

82' Thay người Phút 82' (Valencia): Iker Córdoba vào sân thay Justin De Haas.

82' Thay người Phút 82' (Valencia): Arnau Martínez López vào sân thay Pablo Maffeo.

85' Thay người Phút 85' (Alaves): Carles Aleñá vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.

85' Thay người Phút 85' (Alaves): Ander Guevara vào sân thay Antonio Blanco.

85' Thay người Phút 85' (Alaves): Miguel Rodríguez vào sân thay Abderrahmane Rebbach.

86' Valencia ép sân Cầm bóng: Alaves 39% - 61% Valencia, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 2.

KT Kết thúc: Alaves 0-1 Valencia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:56 16/09/2026

Đội hình chính thức Alaves Sơ đồ 3-5-2 · HLV Quique Sánchez Flores Valencia Sơ đồ 4-4-2 · HLV Óscar Sánchez 1 Sivera 14 N. Tenaglia 16 V. Koski 2 N. Valentini 7 Angel Pérez 19 Pablo Ibáñez 8 Antonio Blanco 4 Denis Suárez 21 A. Rebbach 15 L. Boyé 11 Toni Martínez 1 Dimitrievski 24 Pablo Maffeo 18 Pepelu 12 J. de Haas 14 José Gayà 23 F. Ugrinic 33 Aaron Mayol 2 G. Rodríguez 7 A. Danjuma 8 Javi Guerra 9 Hugo Duro Dự bị Alaves 23 C. Benavídez 10 Carles Aleñá 17 Jonny 24 Selu Diallo 9 M. Díaz 3 Yusi 6 Guevara 29 Izei Hernández 12 Hugo Novoa Valencia 21 Jesús Vázquez 39 R. Sato 11 Luis Rioja 19 Dani Raba 29 Alex Panach 27 David Otorbi 22 Arnau Martínez 10 H. Elliott 15 A. Dieng Cập nhật đội hình lúc 00:34 16/09/2026

Alaves Thống kê Valencia 43% Kiểm soát bóng 57% 15 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 3 2 Phạt góc 5 7 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Luis Rioja Valencia 1 bàn Javi Guerra Valencia 1 kiến tạo · điểm 6.75 José Gayà Valencia Điểm 7.45 J. de Haas Valencia Điểm 7.28 A. Danjuma Valencia Điểm 7.2

Trận chạm trán giữa Alaves và Valencia diễn ra vào lúc 01:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Estadio de Mendizorroza đặt hai đội bóng vào hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi chủ nhà Alaves đang khởi đầu thuận lợi để góp mặt trong nhóm đầu, nhiệm vụ cấp thiết của Valencia lúc này là phải nhanh chóng chặn đứng đà sa sút để tích lũy điểm số.

Valencia và áp lực chặn đà sa sút

Valencia bước vào chuyến làm khách với gánh nặng tâm lý đè nặng sau chuỗi kết quả nghèo nàn. Ở 5 trận đấu gần nhất, đại diện xứ Castellon chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại liên tiếp trước đó. Phong độ sa sút kéo dài khiến họ chưa thể tìm lại sự tự tin cũng như nhịp điệu thi đấu ổn định.

Hệ quả nhãn tiền là Valencia hiện đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách về điểm số lẫn sự bất ổn trong lối chơi buộc đội khách phải tiếp cận trận đấu tới với sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả tích cực, qua đó ngắt mạch trận không như ý.

Alaves duy trì sự hưng phấn trên sân nhà

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của đối thủ, Alaves đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu rất thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Estadio de Mendizorroza đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 lần. Chuỗi phong độ này đưa họ vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy.

Điểm tựa từ sự hưng phấn và kết quả thi đấu ổn định giúp Alaves nắm lợi thế đáng kể về mặt tinh thần. Khi được chơi trên mặt sân quen thuộc, các học trò của đội chủ nhà có cơ sở để tiếp tục duy trì cách vận hành hiệu quả nhằm củng cố vững chắc điểm số hiện có.

Tương quan đối đầu nghiêng về phía chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ Alaves. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Alaves chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Valencia.

Nhìn chung, cuộc so tài tại Estadio de Mendizorroza là màn đọ sức giữa hai đội bóng có điểm rơi phong độ hoàn toàn trái ngược. Với sự chắc chắn và điểm tựa từ những kết quả tốt, Alaves có cơ hội lớn để làm chủ thế trận, trong khi Valencia sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tạo ra bước ngoặt chặn đứng đà sa sút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Alaves · 2 thắng 2 hòa Valencia · 1 thắng Valencia 3 - 2 Alaves VAL Alaves 0 - 0 Valencia Hòa Alaves 1 - 0 Valencia ALA Valencia 2 - 2 Alaves Hòa Valencia 0 - 1 Alaves ALA

Alaves 5 trận gần nhất B T T H T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 5 Thủng lưới Valencia 5 trận gần nhất B B B B H 5 Trận 0-1-4 T-H-B 1 Ghi (TB 0.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 5 5 0 0 +17 15 T T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Real Betis 5 4 0 1 +1 12 T T B T T 4 Alaves 5 3 1 1 +6 10 B T T H T 5 Atletico Madrid 5 3 1 1 +4 10 T B T H T … 19 Elche 5 0 2 3 -7 2 H B B B H 20 Valencia 5 0 1 4 -9 1 B B B B H

Tình hình lực lượng Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Manas (Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Manas (Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Ankle Injury) ✚ M. Diakhaby (Muscle Injury) ✚ D. Foulquier (Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ U. Sadiq (Muscle Injury) ✚ C. Tarrega (Hamstring Injury) ✚ S. Canos (Knee Injury)