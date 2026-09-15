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Alaves 0-1 Valencia: Valencia giành chiến thắng

Văn Thể15/09/2026 20:07

Valencia đối mặt nhiệm vụ nặng nề nhằm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi phải làm khách trước một Alaves đang đạt phong độ ấn tượng trên sân Mendizorroza.

Alaves0 - 1ValenciaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Alaves tiếp đón Valencia.

  • 12'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Alaves 37% - 63% Valencia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 18'VAR

    Phút 18': Bàn thắng không được công nhận — Arnaut Danjuma (Valencia).

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Javi Guerra (Valencia) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Antonio Blanco (Alaves) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 24'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Alaves 35% - 65% Valencia, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 38'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Alaves 40% - 60% Valencia, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': José Luis García Vayá (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Alaves 40% - 60% Valencia, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Aaron Mayol (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Guido Rodríguez (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Alaves 40% - 60% Valencia, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Valencia): Luis Rioja vào sân thay Hugo Duro.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Alaves): Mariano Díaz vào sân thay Toni Martínez.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Alaves): Youssef Enriquez vào sân thay Denis Suárez.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Guido Rodríguez.

  • 74'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Alaves 39% - 61% Valencia, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 78'BÀN THẮNG! Valencia (0-1)

    Phút 78': Luis Rioja (Valencia) lập công (kiến tạo: Javi Guerra). Tỷ số: 0 - 1.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay Luis Rioja.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Valencia): Iker Córdoba vào sân thay Justin De Haas.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Valencia): Arnau Martínez López vào sân thay Pablo Maffeo.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Alaves): Carles Aleñá vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Alaves): Ander Guevara vào sân thay Antonio Blanco.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Alaves): Miguel Rodríguez vào sân thay Abderrahmane Rebbach.

  • 86'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Alaves 39% - 61% Valencia, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • KTKết thúc: Alaves 0-1 Valencia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:56 16/09/2026

Đội hình chính thức
Alaves
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Quique Sánchez Flores
Valencia
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Óscar Sánchez
1
Sivera
14
N. Tenaglia
16
V. Koski
2
N. Valentini
7
Angel Pérez
19
Pablo Ibáñez
8
Antonio Blanco
4
Denis Suárez
21
A. Rebbach
15
L. Boyé
11
Toni Martínez
1
Dimitrievski
24
Pablo Maffeo
18
Pepelu
12
J. de Haas
14
José Gayà
23
F. Ugrinic
33
Aaron Mayol
2
G. Rodríguez
7
A. Danjuma
8
Javi Guerra
9
Hugo Duro
Dự bị
Alaves
23 C. Benavídez10 Carles Aleñá17 Jonny24 Selu Diallo9 M. Díaz3 Yusi6 Guevara29 Izei Hernández12 Hugo Novoa
Valencia
21 Jesús Vázquez39 R. Sato11 Luis Rioja19 Dani Raba29 Alex Panach27 David Otorbi22 Arnau Martínez10 H. Elliott15 A. Dieng
Cập nhật đội hình lúc 00:34 16/09/2026
AlavesThống kêValencia
43%
Kiểm soát bóng
57%
15
Dứt điểm
10
3
Trúng đích
3
2
Phạt góc
5
7
Phạm lỗi
14
3
Việt vị
4
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Luis Rioja
Luis Rioja
Valencia
1 bàn
Javi Guerra
Javi Guerra
Valencia
1 kiến tạo · điểm 6.75
José Gayà
José Gayà
Valencia
Điểm 7.45
J. de Haas
J. de Haas
Valencia
Điểm 7.28
A. Danjuma
A. Danjuma
Valencia
Điểm 7.2

Trận chạm trán giữa Alaves và Valencia diễn ra vào lúc 01:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Estadio de Mendizorroza đặt hai đội bóng vào hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi chủ nhà Alaves đang khởi đầu thuận lợi để góp mặt trong nhóm đầu, nhiệm vụ cấp thiết của Valencia lúc này là phải nhanh chóng chặn đứng đà sa sút để tích lũy điểm số.

Valencia và áp lực chặn đà sa sút

Valencia bước vào chuyến làm khách với gánh nặng tâm lý đè nặng sau chuỗi kết quả nghèo nàn. Ở 5 trận đấu gần nhất, đại diện xứ Castellon chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại liên tiếp trước đó. Phong độ sa sút kéo dài khiến họ chưa thể tìm lại sự tự tin cũng như nhịp điệu thi đấu ổn định.

Hệ quả nhãn tiền là Valencia hiện đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách về điểm số lẫn sự bất ổn trong lối chơi buộc đội khách phải tiếp cận trận đấu tới với sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả tích cực, qua đó ngắt mạch trận không như ý.

Alaves duy trì sự hưng phấn trên sân nhà

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của đối thủ, Alaves đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu rất thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Estadio de Mendizorroza đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 lần. Chuỗi phong độ này đưa họ vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy.

Điểm tựa từ sự hưng phấn và kết quả thi đấu ổn định giúp Alaves nắm lợi thế đáng kể về mặt tinh thần. Khi được chơi trên mặt sân quen thuộc, các học trò của đội chủ nhà có cơ sở để tiếp tục duy trì cách vận hành hiệu quả nhằm củng cố vững chắc điểm số hiện có.

Tương quan đối đầu nghiêng về phía chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ Alaves. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Alaves chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Valencia.

Nhìn chung, cuộc so tài tại Estadio de Mendizorroza là màn đọ sức giữa hai đội bóng có điểm rơi phong độ hoàn toàn trái ngược. Với sự chắc chắn và điểm tựa từ những kết quả tốt, Alaves có cơ hội lớn để làm chủ thế trận, trong khi Valencia sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tạo ra bước ngoặt chặn đứng đà sa sút.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Alaves · 2 thắng2 hòaValencia · 1 thắng
09/03/2026
Valencia
3 - 2
Alaves
VAL
21/10/2025
Alaves
0 - 0
Valencia
Hòa
15/05/2025
Alaves
1 - 0
Valencia
ALA
22/12/2024
Valencia
2 - 2
Alaves
Hòa
25/07/2024
Valencia
0 - 1
Alaves
ALA
Alaves
5 trận gần nhất
BTTHT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
11
Ghi (TB 2.2)
5
Thủng lưới
Valencia
5 trận gần nhất
BBBBH
5
Trận
0-1-4
T-H-B
1
Ghi (TB 0.2)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona5500+1715TTTTT
2Real Madrid5401+1012TBTTT
3Real Betis5401+112TTBTT
4Alaves5311+610BTTHT
5Atletico Madrid5311+410TBTHT
19Elche5023-72HBBBH
20Valencia5014-91BBBBH
Tình hình lực lượng
Alaves
F. Garces (Suspended)
A. Manas (Injury)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
F. Garces (Suspended)
A. Manas (Injury)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
Valencia
S. Canos (Knee Injury)
J. Copete (Ankle Injury)
M. Diakhaby (Muscle Injury)
D. Foulquier (Injury)
D. Lopez (Knee Injury)
U. Sadiq (Muscle Injury)
C. Tarrega (Hamstring Injury)
S. Canos (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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