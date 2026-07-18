Alaves 1-1 Eibar: Hai đội chia điểm Alaves bất bại trước Eibar trong 5 lần gặp gần nhất với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, tạo nền tảng đáng chú ý cho cuộc so tài giao hữu lúc 00:00 ngày 19/07/2026.

Alaves 1 - 1 Eibar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alaves tiếp đón Eibar.

40' BÀN THẮNG! Eibar (0-1) Phút 40': J. Bautista (Eibar) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): Javier Marton vào sân thay H. Garcia.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): I. Asenjo vào sân thay A. Arbilla.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): E. Perez vào sân thay I. Garcia.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): A. Ares vào sân thay M. Arana.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): A. Garrido vào sân thay Pejino.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): O. Carrasco vào sân thay A. Madariaga.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): J. Bernat vào sân thay J. Magunazelaia Argoitia.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): Jair vào sân thay J. Bautista.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): A. Arambarri vào sân thay S. Alvarez.

46' Thay người Phút 46' (Eibar): A. Rodriguez vào sân thay S. Cubero.

65' BÀN THẮNG! Alaves (1-1) Phút 65': M. Diaz (Alaves) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

80' Thẻ vàng Phút 80': J. Martinez (Eibar) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Alaves 1-1 Eibar Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:50 19/07/2026

Alaves sẽ gặp Eibar lúc 00:00 ngày 19/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Điểm nhấn lớn nhất trước trận nằm ở xu hướng đối đầu: Alaves thắng 2 và hòa 3 trong 5 lần gặp gần nhất, còn Eibar chưa có chiến thắng.

Alaves có nền tảng đối đầu tích cực

Chuỗi 5 trận bất bại trước Eibar đem lại cho Alaves lợi thế nhất định về sự tự tin. Hai chiến thắng cùng ba trận hòa cho thấy Alaves thường không dễ bị khuất phục trong cặp đấu này, đồng thời duy trì được khả năng giành kết quả thuận lợi qua nhiều lần chạm trán.

Tuy nhiên, việc có tới 3 trận hòa cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng ưu thế tuyệt đối. Alaves có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chủ động, nhưng Eibar vẫn có thể tạo ra thế trận giằng co nếu duy trì được sự chặt chẽ và hạn chế những thời điểm mất tập trung.

Eibar cần phá vỡ xu hướng bất lợi

Với 5 lần đối đầu gần nhất chỉ gồm hòa và thua, Eibar bước vào trận đấu với mục tiêu rõ ràng là thay đổi mạch kết quả trước Alaves. Trong một trận giao hữu, ý nghĩa của kết quả có thể khác so với các trận đấu chính thức, nhưng xu hướng đối đầu vẫn là cơ sở để hai đội đánh giá sự chuẩn bị và khả năng thích ứng.

Để tạo khác biệt, Eibar cần tránh bị cuốn vào thế trận quen thuộc, nơi Alaves có thể duy trì sự ổn định và chờ đợi cơ hội. Khả năng kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly giữa các tuyến và chuyển trạng thái hợp lý sẽ có vai trò quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm một kết quả tốt hơn.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, lực lượng vắng mặt hay phong độ gần đây của hai đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định Alaves hoặc Eibar sẽ sử dụng một hệ thống cụ thể. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách Alaves tận dụng lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu, cũng như cách Eibar xử lý sức ép từ chuỗi kết quả bất lợi.

Alaves có thể nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, bởi đội bóng này đã tránh thất bại trong cả 5 lần gặp gần nhất. Ngược lại, Eibar cần duy trì sự kiên nhẫn và không để những kết quả trước đây ảnh hưởng đến quyết định trên sân. Khi dữ liệu về hai đội không bao gồm các chỉ số tấn công, phòng ngự hoặc đội hình, yếu tố tổ chức và khả năng điều chỉnh trong trận sẽ là những điểm cần theo dõi.

Nhận định trước trận

Alaves nắm lợi thế rõ ràng hơn về đối đầu khi thắng 2 và hòa 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Eibar chưa từng đánh bại đối thủ trong chuỗi trận này, nhưng tính chất giao hữu khiến cục diện vẫn có thể phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội thử nghiệm và kiểm soát trận đấu.

Nhìn chung, Alaves được đánh giá nhỉnh hơn về tâm lý trước giờ bóng lăn nhờ thành tích bất bại trước Eibar. Trận đấu có thể diễn ra cân bằng nếu Eibar tổ chức tốt, trong khi Alaves sẽ được chờ đợi duy trì sự ổn định đã thể hiện trong những lần đối đầu gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Alaves · 2 thắng 3 hòa Eibar · 0 thắng Eibar 0 - 0 Alaves Hòa Alaves 2 - 0 Eibar ALA Eibar 1 - 1 Alaves Hòa Alaves 2 - 0 Eibar ALA Eibar 0 - 0 Alaves Hòa

Alaves 5 trận gần nhất B T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Eibar 5 trận gần nhất B T B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới