Alaves 3-1 Deportivo La Coruna: Alaves giành chiến thắng
Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, nên chuyến làm khách tại Estadio de Mendizorroza lúc 20:00 ngày 21/11/2026 là phép thử không dễ. Alaves chiếm ưu thế ở các lần gặp gần đây, dù phong độ của chính họ cũng chưa ổn định.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Alaves tiếp đón Deportivo La Coruna.
- 2'BÀN THẮNG! Alaves (1-0)
Phút 2': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) lập công (kiến tạo: Antonio Blanco). Tỷ số: 1 - 0.
- 5'Thẻ vàng
Phút 5': Ximo Navarro (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Alaves 45% - 55% Deportivo La Coruna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Giacomo Quagliata (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Alaves 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Alaves ép sân
Cầm bóng: Alaves 68% - 32% Deportivo La Coruna, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 41'BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (1-1)
Phút 41': Nahuel Tenaglia (Alaves) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Ximo Navarro.
- 45'Thay người
Phút 45' (Deportivo La Coruna): José María Giménez vào sân thay Riki Rodríguez.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': Miguel Loureiro (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Alaves ép sân
Cầm bóng: Alaves 74% - 26% Deportivo La Coruna, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 2.
- 55'Hỏng phạt đền
Phút 55': Lucas Boyé (Alaves) sút hỏng phạt đền.
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Adama Traoré (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Argument).
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Abderrahmane Rebbach (Alaves) nhận thẻ vàng (Argument).
- 60'Thay người
Phút 60' (Deportivo La Coruna): Lorenzo Amatucci vào sân thay Mario Soriano.
- 61'Alaves ép sân
Cầm bóng: Alaves 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 15 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 0 - 4.
- 62'BÀN THẮNG! Alaves (2-1)
Phút 62': Lucas Boyé (Alaves) lập công (kiến tạo: Angel Pérez Hidalgo). Tỷ số: 2 - 1.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': Lucas Boyé (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thay người
Phút 66' (Deportivo La Coruna): Jonathan Asp Jensen vào sân thay Luismi Cruz.
- 66'Thay người
Phút 66' (Deportivo La Coruna): Bil Nsongo vào sân thay Yeremay Hernández.
- 67'Thay người
Phút 67' (Alaves): Youssef Enriquez vào sân thay Abderrahmane Rebbach.
- 68'Thay người
Phút 68' (Alaves): Hugo Novoa Ramos vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.
- 73'Alaves ép sân
Cầm bóng: Alaves 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 19 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 1 - 5.
- 76'Thay người
Phút 76' (Alaves): Mariano Díaz vào sân thay Toni Martínez.
- 76'Thay người
Phút 76' (Alaves): Ander Guevara vào sân thay Pablo Ibanez Lumbreras.
- 80'Thay người
Phút 80' (Alaves): Xanet Oláiz Ibarzábal vào sân thay Hugo Novoa Ramos.
- 85'Alaves ép sân
Cầm bóng: Alaves 49% - 51% Deportivo La Coruna, dứt điểm 20 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 17 - 13, cứu thua 1 - 5.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Ander Guevara (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'BÀN THẮNG! Alaves (3-1)
Phút 90': Denis Suárez (Alaves) lập công (kiến tạo: Lucas Boyé). Tỷ số: 3 - 1.
- KTKết thúc: Alaves 3-1 Deportivo La Coruna
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 21:55 21/11/2026
Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của Alaves vì thế là bài kiểm tra đáng chú ý. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 21/11/2026 tại Estadio de Mendizorroza. Đội khách đang ở trên cơ chủ nhà về thứ hạng, nhưng những con số về đối đầu lại nghiêng về phía Alaves.
Deportivo La Coruna và bài toán sân khách
Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đó là chuỗi kết quả khá chắc chắn, giúp đội đang đứng hạng 9 với 15 điểm.
Tuy nhiên, việc thi đấu chưa tốt khi xa nhà khiến chuyến đi tới xứ Basque trở thành thử thách thực sự. Để giữ vững vị trí hiện tại, Deportivo La Coruna cần tìm được sự ổn định ngoài sân nhà, nơi họ chưa thể hiện được đúng khả năng.
Alaves chưa thoát khỏi sự thiếu ổn định
Về phía chủ nhà, Alaves thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chưa tìm được mạch thắng liên tục.
Hiện Alaves đứng hạng 13 với 13 điểm, kém Deportivo La Coruna 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nên một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp đội thu hẹp hoặc xóa bỏ chênh lệch này.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Alaves thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Deportivo La Coruna thắng 1 trận. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, dù phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục.
Ngược lại, Deportivo La Coruna sẽ muốn phá vỡ xu hướng bất lợi này. Chuỗi 5 trận gần nhất chỉ có một trận thua là nền tảng để đội khách tự tin hơn.
Điểm then chốt của trận đấu
Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ sự chắc chắn của Deportivo La Coruna khi xa nhà. Nếu đội khách duy trì được phong độ không thua trong phần lớn các trận gần đây, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Alaves.
Trong khi đó, Alaves cần tận dụng lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi để cải thiện chuỗi kết quả thiếu ổn định. Với khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có nhiều điều cần chứng minh.
Nhận định
Nhìn chung, Deportivo La Coruna có phong độ và thứ hạng tốt hơn, nhưng chuyến làm khách luôn là điểm yếu của họ. Alaves có lợi thế đối đầu cùng yếu tố sân nhà, dù bản thân đội cũng chưa tìm được sự ổn định. Một trận đấu cân bằng và nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)