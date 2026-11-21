Alaves 3-1 Deportivo La Coruna: Alaves giành chiến thắng Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, nên chuyến làm khách tại Estadio de Mendizorroza lúc 20:00 ngày 21/11/2026 là phép thử không dễ. Alaves chiếm ưu thế ở các lần gặp gần đây, dù phong độ của chính họ cũng chưa ổn định.

Alaves 3 - 1 Deportivo La Coruna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alaves tiếp đón Deportivo La Coruna.

2' BÀN THẮNG! Alaves (1-0) Phút 2': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) lập công (kiến tạo: Antonio Blanco). Tỷ số: 1 - 0.

5' Thẻ vàng Phút 5': Ximo Navarro (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Alaves 45% - 55% Deportivo La Coruna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': Giacomo Quagliata (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Alaves 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 68% - 32% Deportivo La Coruna, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

41' BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (1-1) Phút 41': Nahuel Tenaglia (Alaves) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Ximo Navarro.

45' Thay người Phút 45' (Deportivo La Coruna): José María Giménez vào sân thay Riki Rodríguez.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Miguel Loureiro (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 74% - 26% Deportivo La Coruna, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 2.

55' Hỏng phạt đền Phút 55': Lucas Boyé (Alaves) sút hỏng phạt đền.

56' Thẻ vàng Phút 56': Adama Traoré (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Argument).

56' Thẻ vàng Phút 56': Abderrahmane Rebbach (Alaves) nhận thẻ vàng (Argument).

60' Thay người Phút 60' (Deportivo La Coruna): Lorenzo Amatucci vào sân thay Mario Soriano.

61' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 15 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 0 - 4.

62' BÀN THẮNG! Alaves (2-1) Phút 62': Lucas Boyé (Alaves) lập công (kiến tạo: Angel Pérez Hidalgo). Tỷ số: 2 - 1.

65' Thẻ vàng Phút 65': Lucas Boyé (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Thay người Phút 66' (Deportivo La Coruna): Jonathan Asp Jensen vào sân thay Luismi Cruz.

66' Thay người Phút 66' (Deportivo La Coruna): Bil Nsongo vào sân thay Yeremay Hernández.

67' Thay người Phút 67' (Alaves): Youssef Enriquez vào sân thay Abderrahmane Rebbach.

68' Thay người Phút 68' (Alaves): Hugo Novoa Ramos vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.

73' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 19 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 1 - 5.

76' Thay người Phút 76' (Alaves): Mariano Díaz vào sân thay Toni Martínez.

76' Thay người Phút 76' (Alaves): Ander Guevara vào sân thay Pablo Ibanez Lumbreras.

80' Thay người Phút 80' (Alaves): Xanet Oláiz Ibarzábal vào sân thay Hugo Novoa Ramos.

85' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 49% - 51% Deportivo La Coruna, dứt điểm 20 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 17 - 13, cứu thua 1 - 5.

89' Thẻ vàng Phút 89': Ander Guevara (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

90' BÀN THẮNG! Alaves (3-1) Phút 90': Denis Suárez (Alaves) lập công (kiến tạo: Lucas Boyé). Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: Alaves 3-1 Deportivo La Coruna Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 21:55 21/11/2026

Đội hình chính thức Alaves Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo 1 Sivera 17 Jonny 14 N. Tenaglia 16 V. Koski 21 A. Rebbach 7 Angel Pérez 8 Antonio Blanco 19 Pablo Ibáñez 4 Denis Suárez 15 L. Boyé 11 Toni Martínez 13 Leo Román 23 Ximo Navarro 15 Miguel Loureiro 4 L. Noubi 12 G. Quagliata 21 Mario Soriano 14 Riki Rodríguez 6 Marc Casadó 19 Luismi Cruz 10 Peke 7 P. Aubameyang Dự bị Alaves 23 C. Benavídez 10 Carles Aleñá 24 Selu Diallo 9 M. Díaz 3 Yusi 6 Guevara 20 Aitor Mañas 12 Hugo Novoa 27 X. Olaiz Deportivo La Coruna 16 L. Amatucci 37 Noé 17 Angeliño 25 Álvaro Fernández 20 J. Giménez 18 Jonathan Asp Jensen 11 David Mella 32 B. Nsongo 1 Germán Parreño Cập nhật đội hình lúc 19:34 21/11/2026

Alaves Thống kê Deportivo La Coruna 48% Kiểm soát bóng 52% 21 Dứt điểm 7 8 Trúng đích 2 8 Phạt góc 2 20 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật L. Boyé Alaves 1 bàn · 1 kiến tạo Angel Pérez Alaves 1 bàn · 1 kiến tạo Denis Suárez Alaves 1 bàn Antonio Blanco Alaves 1 kiến tạo · điểm 7.7

Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của Alaves vì thế là bài kiểm tra đáng chú ý. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 21/11/2026 tại Estadio de Mendizorroza. Đội khách đang ở trên cơ chủ nhà về thứ hạng, nhưng những con số về đối đầu lại nghiêng về phía Alaves.

Deportivo La Coruna và bài toán sân khách

Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đó là chuỗi kết quả khá chắc chắn, giúp đội đang đứng hạng 9 với 15 điểm.

Tuy nhiên, việc thi đấu chưa tốt khi xa nhà khiến chuyến đi tới xứ Basque trở thành thử thách thực sự. Để giữ vững vị trí hiện tại, Deportivo La Coruna cần tìm được sự ổn định ngoài sân nhà, nơi họ chưa thể hiện được đúng khả năng.

Alaves chưa thoát khỏi sự thiếu ổn định

Về phía chủ nhà, Alaves thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chưa tìm được mạch thắng liên tục.

Hiện Alaves đứng hạng 13 với 13 điểm, kém Deportivo La Coruna 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nên một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp đội thu hẹp hoặc xóa bỏ chênh lệch này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Alaves thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Deportivo La Coruna thắng 1 trận. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, dù phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục.

Ngược lại, Deportivo La Coruna sẽ muốn phá vỡ xu hướng bất lợi này. Chuỗi 5 trận gần nhất chỉ có một trận thua là nền tảng để đội khách tự tin hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ sự chắc chắn của Deportivo La Coruna khi xa nhà. Nếu đội khách duy trì được phong độ không thua trong phần lớn các trận gần đây, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Alaves.

Trong khi đó, Alaves cần tận dụng lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi để cải thiện chuỗi kết quả thiếu ổn định. Với khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có nhiều điều cần chứng minh.

Nhận định

Nhìn chung, Deportivo La Coruna có phong độ và thứ hạng tốt hơn, nhưng chuyến làm khách luôn là điểm yếu của họ. Alaves có lợi thế đối đầu cùng yếu tố sân nhà, dù bản thân đội cũng chưa tìm được sự ổn định. Một trận đấu cân bằng và nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Alaves · 3 thắng 1 hòa Deportivo La Coruna · 1 thắng Deportivo La Coruna 0 - 1 Alaves ALA Alaves 1 - 0 Deportivo La Coruna ALA Deportivo La Coruna 1 - 0 Alaves DLC Deportivo La Coruna 0 - 1 Alaves ALA Alaves 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa

Alaves 5 trận gần nhất T H B H B 12 Trận 3-4-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.3) 17 Thủng lưới Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất H T T B H 12 Trận 3-6-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.3) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T … 8 Villarreal 12 4 3 5 +2 15 T B T H B 9 Deportivo La Coruna 12 3 6 3 +1 15 H T B H B 10 Espanyol 13 4 3 6 0 15 T H T B B … 12 Celta Vigo 12 2 7 3 0 13 H B H T H 13 Alaves 12 3 4 5 -2 13 H B H B B 14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 -6 12 B T B H H …

Tình hình lực lượng Alaves ✚ F. Garces (Knee Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) Deportivo La Coruna ✚ P. Aubameyang (Ankle Injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ B. Ede (Hamstring Injury)