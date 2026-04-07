Alcaraz áp đảo Sebastian Baez trong ngày trở lại mặt sân đất nện Monte Carlo Ngôi sao người Tây Ban Nha nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều với cú break sớm, khẳng định quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại Monte Carlo Masters 2026.

Carlos Alcaraz đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại Monte Carlo Masters một cách không thể ấn tượng hơn. Đối đầu với Sebastian Baez tại vòng 2, tay vợt số một Tây Ban Nha chỉ mất vài phút để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình trên mặt sân bụi đỏ sở trường.

Carlos Alcaraz nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo ngay từ những game đấu đầu tiên.

Khởi đầu vũ bão của nhà đương kim vô địch

Ngay trong game cầm giao bóng đầu tiên của Sebastian Baez, Alcaraz đã gây áp lực nghẹt thở. Dù tay vợt người Argentina đã dẫn trước 40-15, Alcaraz vẫn lội ngược dòng ngoạn mục để giành break quan trọng. Tiếp đà hưng phấn, anh thắng nhanh game cầm giao bóng của mình để vươn lên dẫn trước 2-0 trong set 1 một cách chóng vánh.

Sự áp đảo này không chỉ đến từ những cú thuận tay mang thương hiệu cá nhân, mà còn từ tâm lý thi đấu cực kỳ chủ động. Sau những thất bại đáng tiếc tại bán kết Indian Wells trước Daniil Medvedev và trận thua Sebastian Korda tại Miami Open, việc được trở lại mặt sân đất nện dường như đã giúp Alcaraz giải tỏa mọi áp lực về mặt phong độ.

Sân đất nện: Lãnh địa của Carlos Alcaraz

Thống kê cho thấy Alcaraz thực sự là một thế lực đáng gờm khi thi đấu trên mặt sân đỏ. Mùa giải trước, anh sở hữu tỷ lệ thắng đáng kinh ngạc 22/23 trận, thâu tóm 3 danh hiệu lớn bao gồm cả chức vô địch Roland Garros. Việc Jannik Sinner đang bám đuổi gắt gao trên bảng xếp hạng ATP càng thôi thúc Alcaraz phải tích lũy điểm số tối đa trong giai đoạn này.

Thử thách quá tầm cho Sebastian Baez

Ngược lại với sự thăng hoa của đối thủ, Sebastian Baez bước vào giải đấu với nhiều hoài nghi. Phong độ của tay vợt người Argentina đang có dấu hiệu đi xuống sau thất bại sớm tại Bucharest. Dù đã vượt qua Stan Wawrinka ở vòng mở đầu, nhưng màn trình diễn đó chưa đủ để tạo nên sự an tâm trước một đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác như Alcaraz.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Baez khi anh đã thua cả 3 lần chạm trán trước đây và thậm chí không thắng nổi một set đấu nào. Với kỹ năng di chuyển và khả năng điều tiết trận đấu vượt trội, Alcaraz đang biến Monte Carlo thành sân khấu riêng, sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục danh hiệu Masters đầu tiên trong năm 2026.