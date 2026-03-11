Alcaraz chỉ trích trọng tài tại Indian Wells và kế hoạch tương lai của Ferrari Carlos Alcaraz gây tranh cãi khi cho rằng trọng tài không hiểu quần vợt, trong khi tài năng trẻ Joao Fonseca sẵn sàng đối đầu Jannik Sinner tại vòng 4 Indian Wells.

Carlos Alcaraz vừa gây chú ý tại Indian Wells khi công khai chỉ trích cách áp dụng luật “shot clock” (đồng hồ đếm ngược thời gian giao bóng). Tay vợt người Tây Ban Nha cho rằng một số trọng tài đang điều hành trận đấu mà không thực sự hiểu rõ bản chất của môn quần vợt. Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi anh giành chiến thắng trước Grigor Dimitrov.

Alcaraz và tranh cãi về quy định 25 giây

Quy định đồng hồ giao bóng 25 giây được áp dụng nhằm duy trì nhịp độ trận đấu, nhưng Alcaraz khẳng định việc thực thi quá cứng nhắc đang gây khó khăn cho các vận động viên. Theo ngôi sao hạng 2 thế giới, những loạt bóng bền kéo dài, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiếng ồn từ khán giả cần được cân nhắc thay vì chỉ nhìn vào đồng hồ.

Alcaraz không hài lòng với luật lệ hiện tại của tennis

Đáng chú ý, huyền thoại Boris Becker đã nhanh chóng đưa ra quan điểm phản pháo. Cựu tay vợt người Đức nhận định rằng luật lệ được áp dụng công bằng cho tất cả mọi người và là công cụ cần thiết để hạn chế thời gian chết, giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với khán giả truyền hình.

Joao Fonseca tự tin thách thức Jannik Sinner

Tại vòng 4 Indian Wells, người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc đối đầu giữa hiện tượng 19 tuổi Joao Fonseca và nhà vô địch Australian Open Jannik Sinner. Fonseca đang có phong độ cực cao sau khi đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Karen Khachanov và Tommy Paul.

Hiện đang xếp hạng 35 ATP, tay vợt người Brazil không hề giấu diếm tham vọng vươn tới vị trí số 1 thế giới. Fonseca khẳng định anh đã sẵn sàng về mặt tâm lý và chiến thuật để đối đầu với những cái tên hàng đầu hiện nay như Sinner hay chính Alcaraz.

Ferrari xác định người kế nhiệm Lewis Hamilton

Trong làng đua xe F1, đội đua Ferrari được cho là đã bắt đầu xây dựng lộ trình dài hạn sau kỷ nguyên Lewis Hamilton. Tài năng trẻ Oliver Bearman đang nổi lên như ứng viên số một để thay thế huyền thoại người Anh trong tương lai.

Hamilton hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bục podium đầu tiên trong màu áo Ferrari sau khi về đích thứ tư tại Australian Grand Prix. Tuy nhiên, với việc Bearman từng gây ấn tượng mạnh tại chặng Saudi Arabia năm 2024, Ferrari hoàn toàn tự tin vào đội ngũ kế cận nếu tay đua 7 lần vô địch thế giới quyết định giải nghệ.

Francis Ngannou trở lại MMA vào tháng 5

Cựu vương hạng nặng Francis Ngannou đã chính thức xác nhận ngày trở lại lồng bát giác vào 16/5 tới. Võ sĩ người Cameroon sẽ đối đầu với Philipe Lins trong một trận đấu kéo dài 5 hiệp thuộc sự kiện của Most Valuable Promotions.

Sau thời gian thử sức với quyền Anh đỉnh cao trước Tyson Fury và Anthony Joshua, đây là bước đi quan trọng để Ngannou khẳng định lại vị thế trong làng MMA. Đối thủ của anh, Philipe Lins, vốn là một cựu binh dày dặn kinh nghiệm từng thi đấu tại UFC và giành chức vô địch tại PFL.