Alcaraz cứu 2 set point, nhọc nhằn hạ Rinderknech tại vòng 1 Qatar Open Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz vừa đánh dấu chiến thắng thứ 150 trên mặt sân cứng sau khi vượt qua Arthur Rinderknech với tỷ số 6-4, 7-6(5) tại vòng 1 Qatar Open 2026.

Carlos Alcaraz vừa đánh dấu sự trở lại sau kỳ tích Career Grand Slam bằng một chiến thắng đầy bản lĩnh trước Arthur Rinderknech tại vòng 1 Qatar Open. Dù gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến trong set hai, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn khuất phục đối thủ với tỷ số 6-4, 7-6(5), qua đó nối dài chuỗi toàn thắng đầu mùa giải 2026 lên con số 8.

Cột mốc 150 chiến thắng trên sân cứng

Chiến thắng này không chỉ giúp Alcaraz tiến vào vòng hai mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng: 150 trận thắng trên mặt sân cứng ở cấp độ ATP. Đây là minh chứng cho sự toàn diện của tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất Career Grand Slam, người vốn khởi đầu sự nghiệp với sức mạnh áp đảo trên sân đất nện.

Trong set thi đấu đầu tiên, Alcaraz hoàn toàn làm chủ thế trận bằng những miếng đánh sở trường. Đặc biệt, cú bỏ nhỏ vô lê mang thương hiệu của anh đã khiến đối thủ cao 1m96 liên tục rơi vào thế bị động. Riêng set này, anh có tới 3 pha ghi điểm trực tiếp từ kỹ thuật tinh tế trên và đạt tỷ lệ thắng điểm lên tới 76% (16/21) mỗi khi lên lưới.

Bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định

Bước sang set hai, Arthur Rinderknech tận dụng lợi thế chiều cao để gia tăng áp lực từ những pha giao bóng sấm sét. Tay vợt người Pháp liên tục đẩy Alcaraz vào thế chống đỡ và thậm chí đã có cơ hội dứt điểm set đấu khi dẫn trước ở game thứ 12.

Alcaraz cứu 2 set point ở trận ra quân Qatar Open

Ở thời điểm nhạy cảm nhất, Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh của ngôi sao số 1 thế giới khi cứu thành công 2 set point khi đang cầm giao bóng. Sự bình tĩnh này giúp anh kéo set đấu vào loạt tie-break, nơi anh siết chặt sự tập trung để giành chiến thắng 7-5, chính thức khép lại trận đấu sau 1 giờ 47 phút tranh tài.

"Một trận đấu thực sự khó khăn"

Chia sẻ sau trận đấu, Alcaraz thừa nhận sự nguy hiểm của đối thủ: “Rinderknech là đối thủ rất khó chịu, không ai muốn gặp cậu ấy ngay vòng một. Tôi hài lòng vì đã giữ được sự điềm tĩnh và tích cực để chơi thứ quần vợt tốt nhất vào những thời điểm then chốt”.

Tại vòng hai, đối thủ tiếp theo của Carlos Alcaraz sẽ là một đại diện khác của quần vợt Pháp – Valentin Royer. Với phong độ hiện tại và tâm lý hưng phấn sau chức vô địch Australian Open, Alcaraz vẫn là ứng cử viên số một cho ngôi vương tại Qatar năm nay.

Thống kê chi tiết trận đấu