Alcaraz đại chiến Korda, Tsitsipas đối mặt 'cơn ác mộng' tại Miami Open 2026 Vòng 3 Miami Open 2026 chứng kiến tâm điểm giữa số 1 thế giới Carlos Alcaraz và Sebastian Korda, cùng bài kiểm tra tâm lý cực đại của Stefanos Tsitsipas trước 'khắc tinh' Arthur Fils.

Vòng 3 Miami Open 2026 chứng kiến những kịch bản đối lập: trong khi Carlos Alcaraz nỗ lực khẳng định vị thế thống trị trước Sebastian Korda, thì Stefanos Tsitsipas phải tìm cách giải mã Arthur Fils - đối thủ anh chưa từng vượt qua trong sự nghiệp. Các trận đấu diễn ra trên mặt sân cứng ngoài trời tại Hard Rock Stadium, nơi tốc độ bóng nhanh đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong các pha giao bóng và điều phối thế trận.

Alcaraz và bài kiểm tra bản lĩnh trước Sebastian Korda

Carlos Alcaraz tiếp tục hành trình bảo vệ vị thế số 1 thế giới bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với niềm hy vọng chủ nhà Sebastian Korda. Tay vợt người Tây Ban Nha vừa có chiến thắng ổn định 6-4, 6-4 trước Joao Fonseca, cho thấy khả năng kiểm soát nhịp độ đáng kinh ngạc dù không cần bung quá nhiều sức.

Alcaraz (bên trái) và thử thách từ Korda (bên phải)

Đáng chú ý, Sebastian Korda đang sở hữu phong độ giao bóng cực cao sau chiến thắng hủy diệt 6-0, 6-3 trước Carabelli. Lợi thế sân nhà cùng những cú giao bóng uy lực là vũ khí giúp tay vợt Mỹ hy vọng lật đổ đối thủ. Tuy nhiên, lịch sử đang đứng về phía Alcaraz với 4 chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất. Kể từ năm 2022, Korda thậm chí chưa thể thắng thêm bất kỳ set đấu nào trước tay vợt số 1 thế giới, phản ánh sự chênh lệch về khả năng thích nghi chiến thuật ở các thời điểm quyết định.

Tsitsipas đối mặt thử thách từ 'khắc tinh' Arthur Fils

Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa Arthur Fils và Stefanos Tsitsipas mang đến một sắc thái khác của sự kịch tính. Tsitsipas vừa giải tỏa áp lực bằng chiến thắng trước Alex De Minaur, qua đó tìm lại sự tự tin sau chuỗi phong độ trồi sụt. Tuy nhiên, rào cản mang tên Arthur Fils lại là một câu chuyện hoàn toàn khác về mặt tâm lý.

Tsitsipas (bên trái) gặp đối thủ khó chịu Fils (bên phải)

Thống kê cho thấy Fils toàn thắng cả 4 lần đối đầu với Tsitsipas trước đây, một con số gây sốc đối với đẳng cấp của cựu ngôi sao top đầu người Hy Lạp. Lối chơi giàu thể lực và tốc độ của hạt giống số 28 người Pháp dường như là khắc tinh trực diện đối với các pha xử lý bóng của Tsitsipas. Nếu không thể cải thiện tỷ lệ giao bóng một và hạn chế lỗi đánh hỏng, tay vợt Hy Lạp nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu thêm một thất bại trước đối thủ kỵ giơ này.

Lịch thi đấu chi tiết Miami Open ngày 22-23/3

Dưới đây là lịch thi đấu các trận đấu tiêu điểm tại vòng 3 đơn nam và đơn nữ (giờ Việt Nam):

Thời gian Trận đấu Nội dung 01:30 (23/3) Carlos Alcaraz - Sebastian Korda Đơn nam - Vòng 3 07:30 (23/3) Arthur Fils - Stefanos Tsitsipas Đơn nam - Vòng 3 00:00 (23/3) Reilly Opelka - Taylor Fritz Đơn nam - Vòng 3 02:00 (23/3) Elena Rybakina - Marta Kostyuk Đơn nữ - Vòng 3 03:30 (23/3) Qinwen Zheng - Madison Keys Đơn nữ - Vòng 3 06:00 (23/3) Aryna Sabalenka - Catherine McNally Đơn nữ - Vòng 3

Nhìn chung, ngày thi đấu thứ 3 tại Miami Open sẽ là thuốc thử liều cao cho các ngôi sao hàng đầu. Liệu đẳng cấp của Alcaraz và Tsitsipas có đủ giúp họ vượt qua những đối thủ đầy khó chịu, hay những bất ngờ mới sẽ tiếp tục được thiết lập tại Hard Rock Stadium?