Alcaraz đáp trả Tsitsipas về tour Nam Mỹ, Swiatek thua sốc tại Miami Open Carlos Alcaraz lên tiếng bảo vệ các giải đấu Nam Mỹ trước quan điểm của Tsitsipas, trong khi Iga Swiatek gọi trận thua tại Miami Open là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Sáng 21/3, làng quần vợt thế giới chứng kiến những phản ứng trái chiều giữa các ngôi sao hàng đầu về lịch thi đấu và những cú sốc lớn trên sân cỏ. Tâm điểm thuộc về màn đáp trả của Carlos Alcaraz dành cho Stefanos Tsitsipas và thất bại khó tin của hạt giống số một Iga Swiatek.

Carlos Alcaraz và cuộc tranh luận về tour đấu Nam Mỹ

Carlos Alcaraz mới đây đã đưa ra quan điểm đối lập hoàn toàn với Stefanos Tsitsipas liên quan đến việc tham gia các giải đấu tại khu vực Nam Mỹ. Trước đó, Tsitsipas từng tuyên bố bỏ qua các giải đấu này do thiếu những đề nghị hợp lý về mặt tài chính và hậu cần. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định giá trị của khu vực này nằm ở sự cuồng nhiệt của khán giả.

Alcaraz không ngại tới Nam Mỹ thi đấu

Theo Alcaraz, rào cản lớn nhất không nằm ở ban tổ chức địa phương mà là lịch trình thi đấu dày đặc của ATP. "Tôi thừa nhận có khó khăn khi tới Nam Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, khó khăn không phải do lỗi của khu vực này, mà do lịch thi đấu ép các tay vợt phải di chuyển từ Australia sang Nam Mỹ, tiếp đấy tới Hoa Kỳ trong khoảng thời gian ngắn bất thường", Alcaraz chia sẻ.

Nhà vô địch Grand Slam cũng gửi lời khuyên đến các đồng nghiệp nên trải nghiệm bầu không khí tại đây ít nhất một lần trong đời, nhấn mạnh rằng sự ủng hộ từ người hâm mộ Nam Mỹ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh.

"Cơn ác mộng" mang tên Iga Swiatek tại Miami Open

Tại giải Miami Open, một cơn địa chấn đã xảy ra khi tay vợt số một thế giới Iga Swiatek bất ngờ dừng bước sớm. Dù khởi đầu thuận lợi với chiến thắng áp đảo 6-1 trong set đầu tiên trước đồng hương Magda Linette, Swiatek đã để mất kiểm soát trong phần còn lại của trận đấu.

Tay vợt người Ba Lan để thua ngược với tỷ số các set tiếp theo lần lượt là 5-7 và 3-6. Thống kê cho thấy Swiatek đã mắc rất nhiều lỗi tự đánh hỏng, dẫn đến việc đánh mất sự tự tin vốn có. Phát biểu sau trận đấu, cô không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi chưa từng cảm thấy thế này trong ít nhất 5 năm qua. Mọi thứ sụp đổ và tôi mất điểm quá nhiều. Đây thực sự là một cơn ác mộng".

Nhận định về sự ổn định của Sinner và tương lai Tyson Fury

Trong khi đó, Jannik Sinner tiếp tục nhận được những lời tán dương về thái độ chuyên nghiệp. Tay vợt Reilly Opelka nhận xét rằng dù đã vươn lên vị trí hàng đầu thế giới, Sinner vẫn giữ được sự khiêm tốn và tình cảm giống như thời điểm anh mới 16 tuổi. Sự ổn định về tâm lý được xem là chìa khóa giúp Sinner duy trì vị thế hiện tại.

Ở một diễn biến khác trong làng quyền anh, John Fury – cha của Tyson Fury – đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về khả năng tái đấu của con trai mình với Oleksandr Usyk. Ông cho rằng với độ tuổi 38 và thời gian dài rời xa võ đài, Tyson đang dần yếu đi trong khi đối thủ ngày càng mạnh mẽ hơn. John Fury thậm chí cảnh báo về những tổn thương não vĩnh viễn nếu Tyson Fury cố gắng thượng đài trong tình trạng hiện tại mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.